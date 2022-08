Šéfredaktorkou webu Heroine se stala Veronika Vlachová

Novou šéfredaktorkou webu pro ženy Heroine je od srpna Veronika Vlachová. Vystřídá tak zakladatelku webu Anna Urbanová, která bude dál do projektu zapojená jako vedoucí nově vznikající redakční rady. Zástupkyní šéfredaktorky zůstává Ilona Kleníková, tištěnou verzi dál vede Michaela Kramárová. Náklad dvouměsíčníku Heroine se pohybuje nad hranicí 12.000 výtisků, web měsíčně navštěvuje 350.000 reálných uživatelů měsíčně. Heroine vydavatelství Next Page Media startovala začátkem roku 2019 na internetu, na podzim téhož roku přidala tištěnou verzi.

Vlachová přichází z vydavatelství Economia, kde dva roky vedla ženskou lifestylovou sekci zpravodajského webu Aktuálně.cz a podílela se na novém začlenění témat životního stylu a ženských otázek do zpravodajské nabídky webu. Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Začínala jako hudební redaktorka Českého rozhlasu Wave a Vltava a pak se přesunula do časopisového lifestylu, do časopisu Žena a život. V roce 2012 nastoupila na doktorát, aby zkoumala feminitu v elektronické hudbě, což ji přivedlo do Berlína, kde nakonec zůstala až do roku 2019 a pracovala jako novinářka na volné noze. Po návratu do Česka nastoupila do Aktuálně.cz.

„Značka Heroine má na českém mediálním trhu unikátní postavení. Od jejího vzniku jsem na ní oceňovala inteligentní výběr témat, která rezonovala českou společností, kvalitu zpracování a vyzdvihování otázek a kauz, před kterými veřejnost mnohdy zavírala oči. To jsou zásady, kterých bych se chtěla dál držet,“ prohlašuje nová šéfredaktorka webu.

„Kromě toho se budeme víc věnovat reflexi aktuálních témat. Chci, aby Heroine byla rychlejší a flexibilnější. Ráda bych zároveň oslovila nové čtenáře a čtenářky. K tomu pomůžou nové formáty a typy obsahu, které zatím webová Heroine nevyužívala. Mým cílem je učinit z webu Heroine místo, na které se budou čtenářky i čtenáři pravidelně rádi vracet,“ představuje svoji vizi Vlachová.

Nový web s hybridním paywallem

Kromě nové šéfredaktorky web čekají další změny. V průběhu srpna dojde k migraci na nový redakční systém spojený s redesignem webu. „Hlavní motivací není vizuální proměna webu, i když i ta je už třeba, ale především technologický skok, který nám umožní efektivně pracovat s placeným obsahem, audiovizuálními formáty nebo s klientskou databází,“ uvádí Martin Vlnas, ředitel Next Page Media.

„Připravujeme různé modely monetizace obsahu. Z nich nám nejlíp vychází varianta hybridního paywallu propojeného s obsahem z printu, původní investigací a praktickými radami a testy,“ doplňuje Vlnas. Dodavatelem technologického řešení je společnost Sinfin.