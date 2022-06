Sehnat interního designéra je pro firmy skoro nadlidský úkol, říká Tomáš Wojcik z 2Fresh

V dnešní době firmy digitalizují své produkty a služby, protože jejich zákazníci se pohybují čím dál častěji v online prostředí. Vedle technologické nepřipravenosti řeší, jak sehnat do firmy interní designéry. Podle studie konzultační firmy Nielsen Norman Group je běžně ve firmě až 10 vývojářů na jednoho designéra. Čím je tedy vývojářský tým větší, tím větší hlad má firma po designérech. Problém ale je, že sehnat interního designéra trvá měsíce. A pokud chtějí vybudovat sehraný designový tým, je to práce na roky.

„Reagujeme na potřeby trhu a pomáháme produktovým týmům s designem. Náš typický klient vyvíjí komplexní digitální produkt nebo službu. Doplňujeme jim buď chybějící UX & UI kapacitu nebo dodáváme designérskou expertizu, která jim v interním týmu chybí. Současně předáváme naše know-how dovnitř do firmy. Takže když pak odejdeme, jsou schopni jejich interní designéři práci převzít a pokračovat bez nás,” popisuje Tomáš Wojcik, CEO v 2Fresh.

Vychováváme designéry

2Fresh se za dobu své šestnáctileté existence postupně proměnilo z digitální agentury, kde vznikaly digitální kampaně a weby, na platformu, která propojuje designéry s produktovými týmy. Vytváří tak komunitu expertů na design, kteří sdílí své zkušenosti mezi sebou a posouvají se navzájem. Každý designér si vybírá vlastního mentora, který mu je po ruce, když si neví rady. Designéři také využívají interní knowledge base s osvědčenými postupy a rychleji tak získávají nové dovednosti.

“Není to pro každého. Vybíráme lidem projekty, které je posunou dál. A když dostanou feedback na svou práci, tak se nesesypou. Vychováváme designéry, kteří mají chuť se rozvíjet. To je naše podmínka,” dodává Lukáš Pitter, který je jedním z mentorů v 2Fresh.

2Fresh si rozumí s produktovými týmy

Klientům 2Fresh postaví designerský tým, který je vždy složen minimálně ze dvou designérů, aby si mohli mezi sebou sdílet nápady. Do produktových týmů tak přinášejí zkušenosti, díky kterým dojdou k cíli rychleji.

Stejně tak umí v 2Fresh klientům odřídit design od A do Z. Tím, že rozvíjí soft skills svých designérů, aby uměli vést tým, facilitovat workshopy nebo aktivně řídit očekávání business ownerů a reagovat na změny, ke kterým na projektech vždy dochází.

Interním týmům klienta designéři z 2Fresh také předávají své znalosti, jak dojít k výsledku na základě ověřených postupů, ne pocitů. Své know-how na projektu zdokumentují, takže se k tomu mohou kdykoliv vrátit.

„Na spolupráci s 2Fresh oceňuji profesionalitu. Na každou schůzku chodí všichni připraveni a plánovaný čas se nepřetahuje. Už během prvních schůzek bylo jasné, že své práci opravdu rozumí a proces s klienty mají vybroušený k dokonalosti. S takovými lidmi je radost spolupracovat,“ upřesňuje Linda Olivová, product owner z Livesport.

2Fresh dává designerům pestrou práci

V 2Fresh staví prostředí šité na míru designérům. Designéři vědí, jak důležitá je svoboda. Právě pestrost práce, kdy je možné střídat různé typy klientů, možnost pracoval full-remote doma nebo ze zahraničí, se cení nejvíc. Také možnost se učit každým dnem od zkušenějších designérů. A ještě za to dostávat dobře zaplaceno. To jsou hlavní důvody, proč to v 2Fresh s designéry klape.

“Líbí se mi, že můžu rotovat po různých klientech. Pro mě je to důvod, proč jsem v 2Fresh, a ne už dávno ve Facebooku,” upřesňuje Jarin Němeček, UI Lead Designer 2Fresh.

Pro klienty, kteří vidí design jako klíčovou kompetenci

Aktuálně pracují pro 2Fresh tři desítky designérů v produktových týmech klientů a plán do konce roku je zdvojnásobit jejich UX & UI kapacity, aby pokryli zvyšující se poptávku ze strany klientů.

„Stále hledáme nové designéry. Za poslední tři měsíce jsme měli pohovory s více než 50 designéry. Prošlo jen šest z nich. Naše vize do budoucna je otevřít školu, která by připravovala novou generaci designérů,“ dodává Tomáš Wojcik.

Většina klientů 2Fresh patří mezi top 100 firem v Česku. V KB navrhují designéři 2Fresh vizuální identitu nové banky. V Eurowagu designují rozhraní pro autodopravce. A v Albertu pomáhají produktovým týmům, aby jejich zákazníci snadno nakupovali potraviny online.

Text je placenou propagací agentury 2Fresh