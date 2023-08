Senát bude poprvé volit členy Rady ČT. Nominace začne sbírat v říjnu

Senát schválil pravidla pro nominace na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, v nichž bude podle nedávno přijaté novely od října nově obsazovat třetinu míst. Do konce roku má obsadit tři nově vzniklá místa v Radě České televize, která tak bude mít 18 místo 15 členů. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že lhůtu pro nominace vyhlásí 2. října. Nominace bude podle Vystrčila možné předkládat elektronicky.

Návrhy budou moci podle návrhu pravidel předkládat od října organizace senátní volební komisi, adepty pak před schvalováním horní parlamentní komorou projedná senátní komise pro sdělovací prostředky. Její předseda David Smoljak (STAN) uvedl, že narozdíl od mediálního výboru poslanecké sněmovny nebude moci jeho komise provést předvýběr kandidátů, kteří budou k volbě připuštěni v případě splnění zákonných náležitostí. Slíbil ale, že komise s kandidáty uspořádá veřejné slyšení.

Změnu ve výběru členů rad veřejnoprávních médií přinesla novela, kterou Senát a sněmovna přijaly zkraje léta. V případě Rady ČT bude sněmovna nadále vybírat 12 členů a senátoři šest. Tři nově vzniklá místa má obsadit Senát ještě letos, zbývající tři členy má zvolit na místa, která se uvolní jako první. V Radě ČT, která byla dosud ze zákona patnáctičlenná, momentálně zasedá 12 členů, třem dalším totiž začátkem července skončil mandát.

Aktuální složení Rady České televize Karel Novák (předseda)

(předseda) Vlastimil Ježek (místopředseda)

(místopředseda) Pavel Matocha (místopředseda)



(místopředseda) Petr Šafařík (místopředseda)

(místopředseda) Roman Bradáč

Vladimír Karmazín

Ladislav Mrklas

Ilja Racek

Milada Richterová

Tomáš Řehák

Jiří Šlégr

Lubomír Veselý

Do Rady Českého rozhlasu bude dolní komora volit šest členů a horní komora tři členy. Počet členů rozhlasové rady novela nemění. V případě rozhlasové rady má šest míst, které bude nadále obsazovat sněmovna, určit los. Všichni nynější členové rozhlasové rady by dokončili svá funkční období, která jsou stejně jako v případě členů televizní rady šestiletá. Vystrčil připomenul, že v případě Rady Českého rozhlasu zatím není zřejmé, kdy a která místa v této radě bude horní parlamentní komora obsazovat. V Radě Českého rozhlasu je momentálně jedno místo volné, poté, co v červnu skončil mandát Vítězslavu Jandákovi.

Aktuální složení Rady Českého rozhlasu Ondřej Matouš (předseda)

(předseda) Tomáš Kňourek (místopředseda)

(místopředseda) Zdeněk Mahdal (místopředseda)

(místopředseda) Jiří Dohnal

Jan Krůta

Marek Pokorný

Jaroslav Šebek

Oldřich Vágner

Kandidáty do rad budou moci nově navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené, třeba i účelově jako dosud. Nominační právo budou mít výhradně organizace představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.

Rady obou veřejnoprávní médií představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.