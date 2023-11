Senát zvolil tři nové radní ČT, stali se jimi Fištejn, Chmel Denčevová a Procházková

V prvním kole tajné volby Senát zvolil tři ze šesti členů Rady České televize, které plánoval na své dnešní schůzi vybrat. Ve volbě kandidovalo 46 lidí. Hlasovalo 78 senátorů, nadpoloviční většinu hlasů získali rozhlasová moderátorka Ivana Chmel Denčevová (45 hlasů), šéfredaktorka magazínu Eduzín a bývalá editorka Portálu ČT24 Barbora Procházková (43 hlasů) a publicista Jefim Fištejn (42 hlasů).

Zbývající tři místa bude horní parlamentní komora obsazovat ve druhém volebním kole dnes večer. Celkem by tak senátoři měli vybrat šest radních, což je třetina celé Rady ČT. Počet zákonem stanovených radních se zvýšil z 15 na 18, a to v důsledku takzvané malé mediální novely, která platí od října. V Radě ČT teď zasedá jen 12 lidí, třem dalším už v červenci skončil mandát. Horní komora vybírá tři radní na tato místa a k tomu obsazuje tři nová místa stanovená novelou. Dvanáct míst, tedy dvě třetiny rady, má do budoucna dál vybírat poslanecká sněmovna, která dosud volila celou radu.

Složení Rady ČT po dnešní volbě Karel Novák (předseda)

(předseda) Vlastimil Ježek (místopředseda)

(místopředseda) Pavel Matocha (místopředseda)



(místopředseda) Petr Šafařík (místopředseda)

(místopředseda) Roman Bradáč

Jefim Fištejn – nově zvolený

– nově zvolený Ivana Chmel Denčevová – nově zvolená⁠

– nově zvolená⁠ Vladimír Karmazín

Ladislav Mrklas

Barbora Procházková – nově zvolená⁠

– nově zvolená⁠ Ilja Racek

Milada Richterová

Tomáš Řehák

Jiří Šlégr

Lubomír Veselý

Do druhého kola dnes v Senátu postoupilo šest kandidátů, kteří v prvním uspěli nejlépe, ale na zvolení to nestačilo. Jsou to spisovatel a nakladatel Jiří Padevět (v prvním kole získal 39 hlasů), bývalá moderátorka Seznam Zpráv, ČT či Českého rozhlasu a nynější mluvčí Ústavu organické chemie Veronika Sedláčková (28), někdejší místopředseda Rady Českého rozhlasu Ivan Tesař (28), nominant Asociace producentů v audiovizi David Brabec (21), Petr Brozda za spolek pro studium duchovní hudby Musica Templi (21) a ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová (21).

Poražení zůstali mimo jiné někdejší ministr kultury a bývalý šéf generální ředitel Jiří Balvín, někdejší generální ředitel Českého rozhlasu Richard Medek, televizní a filmový producent Čestmír Kopecký, televizní odborář Antonín Dekoj, bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Bezouška, bývalý šéf Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák, bývalý vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil, bývalý disident, diplomat a senátor Michael Žantovský, filmová producentka Eliška Kaplický Fuchsová či médiolog Jaromír Volek.

Do rady se nevrátí ani její bývalí předsedové Jan Mrzena a Jiří Baumruk, olympionik Martin Doktor, mediální manažer Luboš Beniak, profesor filmové vědy Jiří Voráč a scenárista a režisér Vlastimil Venclík.

Výsledek 1. kola senátní volby členů Rady ČT Volební komise Senátu obdržela celkem 49 nominací. Tři byly pak z volby vyřazeny –⁠ Jiří Králík nepředložil lustrační osvědčení, Jitka Adamčíková a Bronislav Žejdl se kandidatury vzdali. Senátoři tedy tajnou volbou vybírali z 46 kandidátů. Pořadí podle počtu hlasů Zvoleni Ivana Chmel Denčevová –⁠ 45

–⁠ 45 Barbora Procházková –⁠ 43

–⁠ 43 Jefim Fištejn –⁠ 42 Postupující do 2. kola Jiří Padevět –⁠ 39

–⁠ 39 Veronika Sedláčková –⁠ 28

–⁠ 28 Ivan Tesař –⁠ 28

–⁠ 28 David Brabec – ⁠21

– ⁠21 Petr Brozda –⁠ 21

–⁠ 21 Jana Horváthová –⁠ 21 Nezvoleni Martin Doktor –⁠ 18

18 Michal Kaderka –⁠ 16

–⁠ 16 Michael Žantovský –⁠ 12

12 Eliška Kaplický Fuchsová –⁠ 10

–⁠ 10 Markéta Hejkalová –⁠ 8

8 Čestmír Kopecký –⁠ 8

8 Jan Mikuláštík –⁠ 7

–⁠ 7 Martin Převrátil –⁠ 7

–⁠ 7 Jiří Baumruk –⁠ 6

6 Pavel Nevtípil –⁠ 6

–⁠ 6 Jaromír Volek –⁠ 5

–⁠ 5 Luděk Bednář –⁠ 4

4 Martin Bezouška –⁠ 4

4 Pavel Dvořák –⁠ 4

4 Richard Medek –⁠ 4

–⁠ 4 Jiří Balvín –⁠ 3

–⁠ 3 Luboš Beniak –⁠ 3

3 Pavel Suchan –⁠ 3

–⁠ 3 Jiří Voráč –⁠ 3

–⁠ 3 Michal Koleček –⁠ 2

2 Jan Mrzena –⁠ 2

–⁠ 2 Markéta Soukupová –⁠ 2

–⁠ 2 Tomáš Šimerda –⁠ 2

–⁠ 2 Marek Šmejkal –⁠ 2

–⁠ 2 Soňa Kodetová –⁠ 1

–⁠ 1 Libuše Lidinská –⁠ 1

1 Kamil Machart –⁠ 1

1 Tomáš Maier –⁠ 1

–⁠ 1 Jan Svačina –⁠ 1

–⁠ 1 Martin Vadas –⁠ 1

–⁠ 1 Martin Vandas –⁠ 1

–⁠ 1 Lenka Andrýsová –⁠ 0

–⁠ 0 Antonín Dekoj –⁠ 0

0 David Jirušek –⁠ 0

–⁠ 0 Jan Procházka –⁠ 0

–⁠ 0 Vlastimil Venclík –⁠ 0

–⁠ 0 Stanislav Zdílna –⁠ 0 Zdroj: volební komise Senátu ČR

