Senta Čermáková: České ženy mají větší potenciál, než si o sobě myslí!

Získala svoje jméno snad podle postavy z opery, snad podle někdejší lásky dědy. Čte sto knížek ročně. Chtěla být letuškou, nebo doktorkou, možná i archeoložkou. Nakonec je vrcholovou manažerkou s ohromnou kariérou v samotném Křemíkovém údolí, protože tak trochu poslechla svého tatínka. Hrála volejbal a svou lásku našla sice na chmelu, i když tam zrovinka do sebe obracel jeden škopek za druhým. Svého muže, lásku svého života, jak říká, pokaždé oslovuje zdrobněle – Mildík, nebo jindy třeba: Kočičko. V dalších Digilidech je Senta Čermáková.

Jak strávila čtvrt století prací pro americkou společnost, jak její kariéra raketově rostla, jak stihla mít dvě úžasná dítka. Jak na jedné straně si americké firmy nekonkurují, ale na druhé straně strašně. Jak moc dobře mluví Senta rusky, jak anglicky, a jestli, a kdo se má bát umělé inteligence? Odpovědi hledejte v rozhovoru.

Digilidi s Laštovkou na drátě

Petr Laštovka zažil vzestupy i pády českého internetu. Za některé byl dokonce osobně zodpovědný. Miloš Čermák o něm říká, že to byl expert na „digitál“, a on teda asi jo, před dvaceti lety. Byl to Laštovka, kdo na začátku století přesvědčil tehdejší analogovou televizi Prima, aby měla svůj digitální otisk, a nejenže klepal na základní kámen, ale i následně stavěl portál iPrima.cz. Byl to Laštovka, kdo se stal kinder-manažerem nejprve ve společnosti Eurotel Praha, ze které vznikla Telefónica O2, když tam měl na starosti třeba weby pro mladé, nebo marketingovou komunikaci dalších projektů. Byl to Laštovka, kdo se z klientské strany stal agenturníkem, aby hnízdil v největších síťovkách, jako je Havas a Ogilvy, ale taky držel prst na tepu strategie komunikace klientů nejstarší české agentury Comtech Can. Digitálem je nevyléčitelně nakažený, říká o sobě ten Laštovka.

Několik let předsedal digitálním agenturám při Asociaci komunikačních agentur a spolu s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem pořádal pravidelná osobní setkávání v pražské kavárně kina Ponrepo.

A aby to nebylo diváctvu líto, rozhodl se setkávání s lidmi od „digitálu“ přesunout před kameru, kde vzniká kronika takzvaných digilidí. Lidí, kteří udělali český internet českým internetem. Petr Laštovka vás zve k sobě na drát!

Plnotučné epizody jsou pro předplatitele na herohero.co/lastovkanadrate. Tady vždy v sobotu najdete kratší verze, které za to taky stojí.