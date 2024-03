Seriál z Voya poprvé přechází do bezplatného vysílání: Nova nasadí Ivetu

Dosud se tomu TV Nova bránila a původní seriály určené pro Voyo ponechávala exkluzivně právě v prostředí své placené videotéky. Teď poprvé to bude jinak: do bezplatného lineárního vysílání míří první dvě řady minisérie seriálu Iveta, obě o třech dílech. Na pokračování vyprávěný příběh populární zpěvačky Bartošové na Nově obsadí šest nedělních večerů od 31. března do 5. května.

Doprovodí je dokumentární cyklus Málo mě znáš, rovněž třídílný. Ten přinese výpovědí kolegů a přátel Ivety Bartošové, osobní vzpomínky jejího syna Artura Štaidla a také dosud nezveřejněné záběry ze zpěvaččina soukromého i pracovního života v 80. a 90. letech, které pořídil její dvorní fotograf Miloš Schmiedberger. Dokument režíroval Tomáš Klein a na Nově půjde od 5. května (na Voyu se objeví o měsíc dříve, 7. dubna).

Ze slov programové ředitelky Novy Silvie Majeské plyne, že převádění původních seriálů z Voya do televizního vysílání se nemá stát pravidlem: Majeská říká, že projekt, který vznikl pro Voyo, uvede Nova „ve zcela mimořádné televizní premiéře“.

V květnu pak bude mít premiéru třetí, závěrečné řada minisérie Iveta. Novinka se bude vysílat výhradně na Voyu. Poslední série mapuje zpěvaččino období začínající třináct let po odchodu od Ladislava Štaidla.

Trojici třídílných sérií Iveta a dokumentární Málo mě znáš pro Voyo a TV Nova připravila produkční společnost Barletta Productions v čele s producenty Majou Hamplovou a Matějem Chlupáčkem. Kreativním producentem za TV Nova a Voyo je u obou projektů Matěj Podzimek.

