Seriál Zákony vlka odstartoval s milionem diváků, dál Prima uvede Poslední oběť

Televize Prima na druhou polovinu března připravila dva nové seriály. První z nich, osmidílná detektivní série Zákony vlka, měla premiéru v sobotu 18. března po 20. hodině, kdy získala 1,03 milionu diváků starších 15 let (share 27,6 %) a stala se tak nejsledovanějším pořadem večera. Druhá novinka, čtyřdílná kriminální minisérie Poslední oběť, přijde do vysílání ve středu 29. března. Oba seriály zároveň jsou za poplatek k dispozici také v online videotéce Prima+: Zákony vlka postupně po jednom dílu vždy týden před televizní premiérou, Poslední oběť už nyní kompletní.

Prohlédněte si brožuru k seriálu Zákony vlka

Poslední oběť

Tragické události v životě archeologa Tomáše Hrubana (Lukáš Vaculík) významně ovlivní osudy sourozenců – kněze Alberta Macha (Marek Lambora) a jeho sestry, terapeutky Stely Skoumalové (Markéta Plánková). On váhá, zda se vydat na cestu vědy, nebo se držet své víry, ona prožívá krizi se svým manželem Liborem (Jiří Dvořák). Ve chvíli, kdy řeší své životy, objeví se vdovec, archeolog Tomáš, který se snaží vyrovnat se smrtí své ženy, vědkyně Táni Hrubanové (Adéla Gondíková). Jenže co se na první pohled může zdát jako nehoda, nemusí být pravda. Policie začne vyšetřovat autonehodu vědkyně, záhy ale zazní verdikt – vražda! Tomáš a Albert jsou tak postaveni do rolí jak podezřelých a obětí, tak i vyšetřovatelů. Přes vzájemné neshody spolu musí pátrat po pravdě. Kdo zabil vědkyni a jaký k tomu měl důvod?