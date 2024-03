Sestavíme síť pro celoplošná i regionální digitální rádia, bude-li zájem, říká Play.cz

V případě úspěšného probíhajícího jednání s potenciálními zákazníky může společnost Play.cz, provozovatel stejnojmenné online nabídky rádií a jeden z vítězů letošní aukce kmitočtů Českého telekomunikačního úřadu, vytvořit třetí celoplošnou síť kombinující regionální i celoplošné terestrické digitální vysílání rádií. Původně firma plánovala získat jednu ze dvou dražených celoplošných sítí, ale jejich ceny v aukci vystoupaly do výše, která nebyla pro Play.cz přijatelná, proto se operátor rozhodl sestavit si celoplošnou síť z několika regionálních multiplexů. A až na Pardubický kraj a Vysočinu se mu to podařilo. „Původně jsme mysleli, že nezískáme pouze Pardubický kraj, protože jsme nepředpokládali takový zájem o Vysočinu,“ řekl Médiáři Jan John, člen dozorčí rady společnosti Play.cz.

Digitální terestrické vysílání DAB+ je ale pro Play.cz jen jednou cestou, jak chce dostávat své klienty k posluchačům. Dřív, než začne se samotnou výstavbou terestrických sítí, pracuje na vytvoření platformy Over-The-Play (OTA), která umožní poslech rádií bez ohledu na to, zda je posluchač v dosahu digitálního vysílače nebo signálu mobilní datové sítě a především po poslech v autech přes operační systém Android. „Dnešní internetová služba Play.cz se změní v komplexní distribuční platformu, kdy při jízdě autem bude přepínat z DAB+ na internet a zpět podle toho, jaký signál bude dostupný. A třeba při cestě do zahraničí bude možné v autě poslouchat česká rádia bez přerušení i po přejezdu hranice,“ vysvětluje Jan John.

Play.cz věří v žánrová celoplošná rádia

Play.cz si nechala vypracovat studii, podle níž budoucím celoplošným rádiím nebudou stačit dvě plánované celostátní sítě. Polovinu kapacity svých sítí hodlá využít pro celoplošné programy a polovinu pro regionální. S některými potenciálními klienty už firma jedná. S výstavbou samotné sítě ale nespěchá. „Řešíme otázku, zda si ji necháme postavit někým jiným na klíč, nebo ji budeme stavět sami. Zatím se kloníme k první variantě,“ přibližuje John s tím, že zástupci Play.cz se v minulosti zabývali vývojem sítě pro internet věcí a nyní ji firma provozuje v několika evropských státech, tudíž má dobré kontakty na nadnárodní společnosti, jež disponují řadou vysílacích stožárů v Česku. Právě z nich by chtěla Play.cz vysílat.

Výsledkem by měla být snaha narušit současný zabetonovaný rozhlasový trh, který opanovalo několik rádií vysílajících v analogovém FM pásmu. Jan John věří, že analogové rozhlasové vysílání se nakonec bude vypínat, i když nyní tomu nic nenasvědčuje. „Dojde k tomu dříve, než si dnes myslíme. Důvodem bude energetická náročnost FM vysílačů a tlak na ekologicky šetrnější způsob šíření signálu. Analogové vysílání je násobně dražší než digitální,“ podotýká John, podle něhož lze digitální rozhlasové sítě vystavět poměrně levně. Rozpočet 100 milionů Kč, jenž pro výstavbu své celoplošné sítě DAB+ plánují České Radiokomunikace, považuje za nadsazený. Play.cz podle něj ušetří například tím, že bude některé stožáry sdílet s dalšími operátory DAB+. „Už se o tom konkrétně bavíme,“ řekl John Médiáři.

„Do multiplexu dáme 14 rádií, možná jen 13“

Zároveň Play.cz využije reklamní prostor, který má jako protislužbu od svých klientů internetové rozhlasové platformy, pro propagaci digitálního příjmu rádií jako takového. „Časem dojde i na nějakou společnou kampaň a dalšími operátory,“ věří Jan John. Propagace bude potřeba, protože nyní vlastní digitální rozhlasový přijímač pouze 15 % českých domácností. Směrem k rádiím bude chtít Play.cz využít své výhody vlastnictví internetové platformy pro online poslech a nabídnout výhodný balíček pro internetové i terestrické vysílání. Další doplňkové služby jsou podle Jana Johna otázkou zájmu zákazníků. Hlavní důraz nyní Play.cz klade na vytvoření zmíněné platformy, která spojí hlavní způsoby distribuce rozhlasového signálu.

Co se týká výstavby regionálních sítí DAB+, firma počítá s tím, že do roka zprovozní v každém regionu, pro který má kmitočtové příděly, aspoň jeden vysílač. Klienty bude hledat jak mezi současnými rádii vysílajícími v analogovém FM pásmu, tak na internetu, ale třeba i mezi zahraničními provozovateli. Za všechny vydražené regionální sítě DAB+ zaplatila Play.cz částku 12,5 milionu korun, což je o polovinu méně než u celostátních sítí, které získaly České Radiokomunikace a společnost RTI cz. V některých regionech ale Play.cz zaplatila i více než třicetinásobek vyvolávací ceny. „Je to příklad jižních Čech a Středočeského kraje, kde dávaly smysl jen tyto konkrétní regionální sítě a kmitočty, jinak bychom nemohli uvažovat o velkých regionálních celcích a nebo celoplošných kanálech,“ vysvětluje Jan John.

Do své plánované celoplošné sítě chce Play.cz umístit 13, maximálně pak 14 rozhlasových stanic. „Ale to by mezi nimi muselo být rádio mluveného slova. Naopak, pokud tam bude rádio s klasickou hudbou, počet programových pozic by byl nižší,“ konstatuje Jan John. Radiokomunikace plánují do své celoplošné sítě umístit 15 až 16 rádií, Český rozhlas jich tam má 17. „Bohužel se to projevuje na kvalitě zvuku. Pokud bude horší než u FM rádií, posluchači nebudou mít důvod přecházet na digitální poslech,“ namítá Jan John.

„Digitální rádio přichází s dvacetiletým zpožděním“

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

Sdílejte