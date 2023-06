Šetření vodou třikrát jinak: jak jsme Grohe pomáhali edukovat veřejnost

Do třetice všeho dobrého

Už když nás Grohe v roce 2020 oslovilo poprvé, věděli jsme, že to bude výzva. Zadání bylo ambiciózní: posunout vnímání značky od luxusu k udržitelnosti. Vymysleli jsme proto kampaň, která přinesla jednoduché tipy, jak šetřit vodou, a lidem představila výrobky Grohe EcoJoy.

Podruhé jsme už věděli, že lidé s vodou v domácnosti šetřit umí. Ale reálná spotřeba vody sahá daleko za hranice domácnosti, a to už si mnozí představit nedovedou. Vystavili jsme tedy Čechům vodní zúčtování a spočítali jim, jaká je jejich vodní stopa.

Do třetice jsme se zaměřili na jeden z nejčastějších argumentů: Voda přece nikam nezmizí. Ukázali jsme, jak funguje vodní cyklus a jak složitá je cesta kapky vody z přírody na náš stůl (a zpět do přírody).

Co byl náš cíl?

Značka Grohe je v Čechách synonymem pro luxusní, inovativní a designové sanitární produkty. Naším cílem bylo zvýšit vnímání Grohe i jako udržitelné značky.

Povedlo se to? Troufáme si tvrdit, že ano. Oproti roku 2019 zaznamenal klient v roce 2020 (tedy v roce, kdy jsme spustili web voda.ltd) 2% nárůst podílu na trhu. Grohe v Čechách i na Slovensku vůbec poprvé získalo ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2022 a nejlepšího výsledku v dotazníkovém panelu dosáhlo u věkové skupiny 30-44 let, tedy u primární cílovky naší kampaně. Z obchodního hlediska pak za úspěch považujeme i to, že se Grohe podařilo během tří let zvednout prodeje úsporných baterií přibližně o 5 %.

Jak jsme to provedli?

Voda limited

Vytvořili jsme jednoduchou webovou stránku, kterou jsme naplnili tipy na šetření vodou a odkazy na úsporné produkty od Grohe. Další rok jsme na ni přidali kalkulačku vodní stopy. A do třetice jsme ji rozšířili o interaktivního průvodce ukazujícího cestu kapky vody. Na web jsme postupně přilákali 66 425 lidí.

Rok první: Umíte šetřit vodou?

Obsah, který zaujme

Téma úspory vody není zrovna jednoduché. Bylo proto potřeba zaobalit ho tak, aby uživatele sociálních sítí bavilo. Nejprve jsme jim naservírovali jednoduché statistiky a vtáhli je do děje pomocí instant experience.

Definovali jsme si cílovou skupinu širší, než je běžná cílovka Grohe (o tom už brand awarenessové kampaně bývají) a první rok (stejně jako oba následující) jsme oslovili kolem jednoho milionu jedinečných uživatelů.

Influenceři, šiřte povědomí

Dostat myšlenku kampaně mezi co největší množství lidí nám pomohla influencerská jména jako Kovy a Veronika Arichteva. Ti dostali za úkol vystačit si se 70 litry na den. Takové množství totiž mají k dispozici obyvatelé Kapského Města, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem pitné vody. Zapojení influencerů nám už v prvním roce pomohlo dostat kampaň nejen za hranice námi definované cílovky, ale pomohlo nám vytvořit i pěknou dávku PR výstupů. S Kovym jsme nakonec spolupracovali na všech třech kampaních.

1 milion unikátních uživatelů (reach)

25 PR výstupů

167.900 uživatelů (reach instant experience)

Rok druhý: A co vaše vodní stopa?

Šokující čísla pro nevěřícího Tomáše

Zatímco šetřit vodou v domácnosti většina Čechů a Slováků umí, o spotřebě vody při výrobě věcí, které každodenně používáme, už přemýšlí málokdo. Vodní stopa výrobků je dost abstraktní téma, proto jsme jej pojali formou hry a v soutěžním kvízu vystavili vodní zúčtování tisícům lidí. Opět jsme si na pomoc povolali influencery: Kovyho a Nicole z Cup of Style.

Neberte Čechům pivo

V jinak klidných vodách community managementu se strhla doslova lavina. Během všech tří kampaní jsme viděli výraznou potřebu lidí o tématu diskutovat. A my jim rádi vyhověli. V komentářích i zprávách jsme živě debatovali a reagovali na podněty a hlavně s radostí přihlíželi, jak si mnozí vzali téma za své a diskutovali i bez našeho přičinění. A co strhlo největší poprask? Když jsme Čechům ukázali vodní stopu piva.

A co z toho?

Na sítích jsme získali pozornost a byla by škoda ji zahodit. Uživatele jsme nechali soutěžit o nejnovější iPhone a samozřejmě o produkty Grohe. A díky účasti více než 23 000 lidí jsme získali poměrně velkou databázi kontaktů, které jsme mohli oslovit napřímo i v dalším roce kampaně.

996.682 uživatelů (reach)

77 % návštěvníků webu vyplnilo kvíz až do konce

23.174 soutěžících

Rok třetí: Vody je stále stejně?

Do třetice všeho dobrého

Díky poctivému community managementu jsme věděli, jaké argumenty proti úsporám vody uživatelé nejčastěji používají. A na vyvracení mýtu, že voda nikam nezmizí, jsme postavili třetí kampaň.

Interaktivně a zábavně

Nechtěli jsme uživatele nudit středoškolským výkladem, proto jsme jim komplexnost vodního cyklu ukázali na interaktivní microsite, na níž jsme sledovali kapku vody na cestě z přírody přes domácnosti a čističky zpět do přírody. A nově nabyté znalosti poté mohli zužitkovat v soutěžním kvízu o udržitelné batohy a obaly na notebook vyrobené ze starých reklamních bannerů.

1 milion uživatelů (reach)

4,8 milionů impresí

5 444 soutěžících

A celkově?

Každý rok jsme oslovili kolem 1 milionu uživatelů. Rozšířili jsme databázi o 30 000 kontaktů, se kterými může klient nadále pracovat. Díky využití influencerů Kovyho, Veroniky Arichtevy a Nicole z Cup of Style jsme oslovili stovky tisíc uživatelů mimo naši primární cílovou skupinu. Trojicí kampaní jsme pomohli Grohe k lepším obchodním výsledkům a vytvořili množství zábavně-edukativního obsahu, kterým jsme pomáhali šířit osvětu o potřebě smysluplného nakládání s vodou.

Text je součástí placené spolupráce se skupinou Near & Dear Group