Sex, dospívání, mateřství. Novinky v iVysílání cílí hlavně na mladé

Veřejnoprávní Česká televize představila šestici nových sérií, které jsou určené pouze pro její internetové iVysílání. V sérii Protivný sprostý matky hodlá herečka Tereza Dočkalová vést otevřené hovory o mateřství, dokumentární cyklus Novinářky od Apoleny Rychlíkové sleduje práci třech výrazných reportérek a Na záchodcích si Terézie Ferjančeková a Zuzana Kašparová, známé z podcastu Vyhonit ďábla, povídají o sexu. Už loni avizovanou novinkou je hraný seriál nazvaný TBH, která se odehrává na střední škole v Brně. Protivný sprostý matky jsou k přehrání ode dneška, zbývající pořady mají být v iVysílání dostupné v průběhu jara.

Novinky mají oslovit hlavně mladé mezi 12 a 25 lety. „Jde o generaci, která odrostla Déčku, ale nedospěla k tomu, aby přišla z práce a sedla si před televizní obrazovku. Pro ty jsme připravili obsah, který je může zaujmout,“ vysvětluje generální ředitel ČT Petr Dvořák. „iVysílání je platforma, která nám otevírá prostor k tomu, abychom divákům představovali nové žánry i témata a spolupracovali na nich s jinými než typicky televizními tvůrci.“

Televize podle Dvořáka počítá i s dalšími pořady výhradně pro internet. Aktuálně se vyrábí dvě hrané série, další náměty budou schvalovány na jaře. Celkové rozpočty ale budou výrazně nižší než v případě pořadů pro klasické televizní vysílání. „Bavíme se celkem o jednotkách milionů ročně,“ doplnil Dvořák pro Médiář ohledně rozpočtu na internetové série. Celkový výrobní úkol České televize - tedy náklady na výrobu pořadů především pro televizní obrazovky - je pro letošek rozpočtován na 2,35 miliardy Kč.

První tři pořady natočené exkluzivně pro internet zveřejnila Česká televize už v prosinci, kdy představila novou verzi svého online videoarchivu. Šlo o cykly Do divočiny, Kritika budoucnosti a také o desetidílnou RapStory, jejíchž zbývajících pět epizod je dostupných ode dneška. K ní teď zároveň přibyl cyklus dokumentů Lekce rapu hudebního publicisty Karla Veselého.

Dospívání, sex, rodičovství, novinařina, rap, filozofie

Od dnešního dne je v iVysílání také prvních šest dílů cyklu Protivný sprostý matky, ve kterém se hovoří o rodičovství „upřímně, otevřeně a s nadhledem“. Jednotlivé díly mají otvírat i mnohdy bolavá témata, o nichž se v různém kontextu a diskusích stále ještě většinou mlčí. „Toužila jsem vytvořit pořad, který bude upřímně zachycovat realitu mateřství v celé jeho pestrosti, bez klišé o nejkrásnějším období života, ale i bez zastrašování,“ říká kreativní producentka a režisérka Lucie Macháčková. Pořadem provází herečka Tereza Dočkalová, držitelka dvou divadelních Cen Thálie, která též moderuje feministický pořad Kokoti na neděli vysílaný na Streamu a předtím byla tváří a hlasem podobné série Branky body kokoti internetové televize Mall.tv. „Natáčení mě provázelo jak těhotenstvím, tak prvním rokem rodičovství a pomohlo mi uvědomit si, že nejlepší bude nesnažit se o dokonalost nebo správnost, ale hledat si pro sebe a své dítě vlastní originální cestu,“ prohlašuje.

Web České televize dál nabídne dvanáctidílnou dokumentární sérii Novinářky. Její režisérka Apolena Rychlíková v něm ukáže, jak pracují reportérky Jany Ustohalová z Deníku N, Hana Čápová z Respektu a Saša Uhlová z Alarmu. „Přišlo mi, že sociální témata jsou v české žurnalistice upozaděná, stejně jako ty, které na nich pracují – skvělé české novinářky. V hlavě se mi zrodila idea tyto ženy při jejich práci sledovat a dát divákům a divačkám možnost nahlédnout jim pod prsty, vidět, jak postupují, nad čím přemýšlí, na co se soustředí nebo jak komunikují,“ říká Rychlíková.

Další z novinek, nazvaná Na záchodcích, má být zábavním pořadem o sexu pro ty, kteří s touto sférou života teprve začínají. Terézie Ferjančeková a Zuzana Kašparová, autorky podcastu Vyhonit ďábla, si spolu na záchodcích povídají o tématech týkajících se sexuality, intimity, tělesnosti a sebepřijetí. „Je skvělé, že se o těchto věcech mluví takhle otevřeně, a zároveň holky moderátorky obdivuji, že jsou schopny veřejně sdílet svoje zážitky,“ říká režisérka série Erika Hníková. „Primárně to je určené k prohlížení na telefonech, proto ten rychlý střih. Je to na Českou televizi docela odvážný pořad, jsem ráda, že do toho šla,“ doplnila režisérka na dnešní novinářské projekci.

Další novinkou je hraný seriál TBH, který už loni na podzim získal ocenění na brněnském festivalu Serial Killer. V deseti epizodách líčí, jak nezdařený střelecký útok navždy ovlivní životy několika studentů jedné brněnské střední školy. „Dlouhodobě mne autorsky velice zajímá zlomové období mezi dětstvím a dospělostí, období, kdy člověk ještě nemá plně kontrolu nad okolnostmi svého života, ale zároveň už nese za své činy odpovědnost; když musí dělat rozhodnutí, která často zásadně ovlivní další život, ale přitom se ještě hledá a zjišťuje, kdo vlastně je a kým chce být,“ říká režisérka Lucia Kajánková.

Výčet novinek doplňuje osmidílný animovaný seriál Jak vám pomohu pomoci?, který názorně ukazuje, jak mohou slavní filozofové jako Locke, Nietzsche či Witgenstein a jejich myšlenkové koncepty pomoci lidem s každodenními dilematy, jako jsou potíže s prokrastinací, začínající plešatění nebo neschopnost rozhodnout se, jestli ananas patří na pizzu, nebo ne. Série vznikla ve spolupráci redakce iVysílání s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a je pilotním projektem spolupráce online platformy ČT se studenty filmových škol.

Původní české pořady pak v iVysílání postupně doplní akviziční seriály ze zahraničí, konkrétně protirasistický sitcom Hnědá rodina, dánský vztahový cyklus Sex a švédský Hashtag natočený podle skutečného příběhu.

Prohlédněte si brožuru k novým pořadům iVysílání

Mall.tv má novinku o temné historii

Novou původní online sérii představila také zmíněná internetová televize Mall.tv. Badatel a spisovatel Jiří Padevět se v novém seriálu Temná doba vrací do období mezi lety 1938 a 1953 a popisuje životy obyčejných lidí, kteří se stali konfidenty, kolaboranty, ale i zachránci a hrdiny.

Epizody režírované Martinem Krušinou mají stopáž pět minut a budou vycházet každý měsíc čtyři. „Upustili jsme od tradičního vysílacího schématu a premiéry jednotlivých dílů nebudeme dávat v pravidelných týdenních intervalech, ale nabídneme je divákům vždy v den, kdy k nim před desetiletími došlo,“ přibližuje Padevět. „V roce 2022 je kulaté výročí operace Anthropoid, výročí vražd obyvatel Lidic a Ležáků, takže na některý z mnoha příběhů, souvisejících s těmito událostmi, se dostane.“

Krátká videa o pohnuté historii českých zemí točí Padevět od roku 2017. Původně je začal natáčet pro Stream, videoweb Seznamu.