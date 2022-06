Seznam.cz loni zvedl tržby o 13 % na 5,6 miliardy, zisk o 22 % téměř na dvě miliardy

Česká internetová jednička Seznam.cz v loňském roce 2021 dosáhla tržeb 5,6 miliardy Kč, meziročně o 13 % víc. Zisk před zdaněním činil 1,96 miliardy, což je o 22 % víc než v předchozím roce. Za dobrými výsledky stojí vysoká návštěvnost domovské stránky, vybraných obsahových služeb i nákupního rádce a srovnávače Zboží.cz, uvedla dnes firma, kterou celou vlastní Ivo Lukačovič.

„Upravili jsme obchodní strategii i ceník tak, aby odpovídaly potřebám, které naši klienti řešili během lockdownů. Mnoho z nich si více hlídalo peníze, které investují do marketingu, a soustředili se pouze na mediatypy, které měřitelně fungují. Online reklama od Seznamu tak i díky stovkám našich obchodníků, kteří poskytují inzerentům individuální péči, akcelerovala svůj růst a byla pro většinu našich partnerů hlavním kanálem pro udržitelný rozvoj podnikání i během koronavirové pandemie,“ popsal co-CEO Seznamu Tomáš Kapalín. „Naše homepage je pro české uživatele první volbou, když hledají aktuální informace. Díky tomu jsme mohli našim partnerům doručit v loňském roce o 23 % více návštěv než v roce předchozím a ruku v ruce s tím i razantně navýšit příjmy z jejich zpravodajských článků a videí,“ uvedl také.

„Narozdíl od konkurence jsme sice stále očekávali růst, ale naše odhady se pohybovaly v nižších jednotkách procent,“ poukazuje Pavel Zima, další co-CEO Seznamu, na výrazný růst oproti plánu i porovnání s výsledky minulých let, kdy Seznam.cz rostl o jednotky procent.

Nyní Seznam.cz plánuje velké investice mimo jiné do vlastního hardwaru a výstavby datových center. „V letošním roce se chceme zaměřit primárně na to, abychom ze Seznamu vytvořili platformu, která naplní všechny potřeby našich uživatelů. Naším cílem je stát se platformou obsahovou, reklamní, znalostní, komunikační, sociální, e-commerce nebo třeba cloudovou. To úzce souvisí s identitou uživatele a jeho přihlášením na našich službách. V tomto ohledu jsme aktivní i z obchodního pohledu, kdy pro trh společně s partnery vytváříme Czech Ad ID, nástroj, který zajistí udržitelnost cílené reklamy i po konci cookies třetích stran,“ dodal Zima.

