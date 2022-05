Seznam.cz plánuje vytvořit vlastní platformu IPTV

Tuzemská internetová jednička Seznam.cz uvažuje o vstupu do segmentu internetové televize IPTV. Na jeho vlastní videoplatformě by mohly vedle Televize Seznam běžet i kanály komerční Novy a Primy. Svědčí o tom registrace, kterou dnes oznámila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Uvažujeme o vstupu do segmentu IPTV. Důvodem je stále se rozšiřující tematický záběr videoobsahu, který nabízíme na Streamu, i zvyšující se počet partnerů, kteří s námi spolupracují. Chtěli bychom vytvořit platformu, na které bude jak obrovský videoarchiv, tak spousta partnerského obsahu s prvky živého vysílání. Bude to obrovská výzva, a to nejen vývojově, ale i z pohledu správného vysvětlení hlavních výhod našim uživatelům,“ řekl dnes ČTK ředitel rozvoje podnikání firmy Igor Kalaš.

V současnosti nelze podle mluvčí Seznamu Anety Kapucianové sdělit termín spuštění služby. Šíření televizních kanálů prostřednictvím internetu nabízí mimo jiné velcí operátoři jako O2, T-Mobile nebo Vodafone. Dohromady mají přes milion zákazníků. IPTV je zároveň nejrychleji rostoucím způsobem šíření televizního vysílání. Její podíl se za posledních pět let zvýšil ze 4 na 22 %. Dominantní platformou stále zůstává pozemní vysílání, které využívá 55 % domácností.