Seznam.cz ustavil šéfeditorku své homepage, dělala v Hospodářkách a v ČT

Dosavadní reportérka Hospodářských novin Tereza Strnadová přechází do Seznamu. Začátkem února se stala šéfeditorkou domovské stránky Seznam.cz, nejnavštěvovanějšího místa na českém internetu. Strnadová povede interní tým editorů homepage a bude mít na starosti koordinaci mezi všemi obsahovými weby, které se na homepage zobrazují.

„Být šéfeditorkou nejnavštěvovanější webové stránky v Česku je samozřejmě obrovská odpovědnost. Těším se na spolupráci a věřím, že společně budeme homepage ladit tak, aby byla stále kvalitnější,“ komentuje svůj nástup Strnadová. „Mám radost, že k nám do týmu přichází takto zkušená novinářka, která prošla novinovými, webovými i televizními redakcemi. Jejím úkolem bude koordinovat informování o hlavních událostech dne v rámci celé domovské stránky Seznam.cz,“ říká šéf obsahu domovské stránky Ondřej Tolar.

Tereza Strnadová vystudovala žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně a svou kariéru začínala jako redaktorka brněnského Deníku Rovnost. Pět let pracovala v deníku Mladá fronta Dnes, dva roky jako politická reportérka v celostátní redakci. Poté sedm let působila na pozici reportérky České televize, nejprve v Událostech, poté v pořadech aktuální publicistiky 168 hodin a Reportéři ČT. Poslední dva roky psala investigativní reportáže do Hospodářských novin vydavatelství Economia. Odtamtud před rokem přišel do redakce Seznamu i bývalý šéfredaktor Hospodářek Martin Jašminský.

Chystá se blogovací platforma Seznam Medium

Seznam.cz je dlouhodobě nejnavštěvovanějším webem v Česku. V lednu na něj zavítalo 6,9 milionu reálných uživatelů, přičemž šest a čtvrt milionu zamířilo přímo na homepage Seznamu, uvádí oficiální měření NetMonitoru. V roce 2017 rozšířil Seznam svou domovskou stránku o nekonečný proud článků vydavatelů třetích stran, se kterými se dělí o zisky z reklamy. Newsfeed, jak se služba nazývá, loni na podzim denně distribuovala na 7,5 milionu kliknutí. Na články třetích stran tehdy klikalo na 4,5 milionu lidí týdně. Dnes Seznam uvádí, že počet prokliků na domovské stránce Seznam.cz vzrostl za poslední dva roky o 54 %, denně je na ní zveřejněno přes 1.500 článků, desítky videí a podcastů.

Pro část portálů v Česku se stala spolupráce se Seznamem hlavním zdrojem příjmů, výrazně proto přizpůsobily svou produkci fungování newsfeedu. Někteří ale službu kritizují s tím, že na ní profitují zejména weby, které neprodukují původní zprávy, ale publikují hlavně bulvárně laděné kompilace cizích zdrojů. Seznam.cz sám původnost neřeší, kritérium pro něj má zajistit Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Nadcházející verze jeho ratingu webů má obsahovat kritérium „origins“ zohledňující podíl původních textů. To by se mělo promítat i v postavení zpráv od daného média v newsfeedu. Seznam záměr představil během podzimní konference, tehdy v jeho feedu publikovalo 324 médií, Nadační fond nezávislé žurnalistiky ale hodnotí pouze nižší desítky z nich.

Česká internetová jednička tehdy zároveň oznámila, že chce pomocí neuronových sítí rozpoznávat senzachtivé titulky. Články s takzvaným clickbaitem mají mít v newsfeedu horší pozici. Zlepšit si ji portály naopak mohou tím, že na své portály přidají diskusní modul Seznamu. Dnes se pod články se za jeden den objeví přes 70.000 diskusních příspěvků.

Loni v srpnu zařadil Seznam.cz vedle článků a videí zařadil do newsfeedu také podcasty. Tvůrci audia musí stejně jako v případě článků uzavřít se Seznamem smlouvu a dělit se s ním o zisky z reklamy, kterou společnost k jejich zvukovým nahrávkám vkládá. Letos plánuje česká internetová jednička spuštění vlastní blogovací platformy Seznam Medium. Název napovídá, že by mělo jít o obměnu globální portál Medium.com, který platí za jeden z výrazných příkladů renesance blogování. Tu globálně symbolizuje platforma Substack umožňující autorům snadné zpeněžení textů, v Česku se o variantu této služby pokouší Gazetisto, s nímž přišel vydavatel portálu Info.cz, HeroHero či Pickey.