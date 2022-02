Seznam Zprávy zavádějí redakční ombudsmanku, stala se jí novinářka ze Slovenska

Novinářka a moderátorka ze slovenského deníku Sme Zuzana Kovačič Hanzelová se stala redakční ombudsmankou Seznam Zpráv. Zpravodajský web české internetové jedničky ustavuje novou pozici s tím, že ombudsmanka má „dohlížet na zdravé a bezpečné prostředí v redakci“. Kovačič byla donedávna členkou Redakční rady Seznam Zpráv. Ta funguje od roku 2017, od loňského listopadu působí ve složení Jindřich Šídlo, Stanislav Balík, Beata Balogová, Petr Orság a Jaroslav Kmenta.

Vedení Seznam Zpráv ustavením nového postu reaguje hlavně na kauzu dnes už bývalého zástupce šéfredaktora Jiřího Hoška, který obtěžoval kolegyně. Na podzim kvůli tomu dostal vyhazov. „Poté, co jsme byli na podzim konfrontováni se situací, kdy se jeden náš bývalý kolega naprosto nevhodně choval vůči členkám redakce a musel kvůli tomu redakci opustit, jsme se rozhodli pro velkou změnu,“ říká na Seznam Zprávách šéfredaktor webu Jiří Kubík. „Pokud by kdokoliv překračoval osobní hranice kohokoliv z kolegů, využíval psychického nátlaku nebo jakýmkoliv způsobem snižoval důstojnost a integritu druhého, nehodláme to snášet,“ doplňuje.

Redakce od podzimu zavedla schránku důvěry a vybrala několik zmocněnců z řad redaktorů. To má zajistit, aby mohli redaktoři dát diskrétně najevo svou nespokojenost a současně se mohli spolehnout, že šéfredaktor se bude situací zabývat. Od února přibývá i možnost obrátit se i na redakční ombudsmanku.

„Rozhodla jsem se funkci přijmout proto, že podporuji každou snahu o vytvoření bezpečnějšího a lepšího prostoru pro všechny – nejen na veřejnosti, ale i na pracovištích. Věřím, že Seznam Zprávy tímto určí standard, který by měl být ve všech firmách,“ říká Kovačič Hanzelová, která od roku 2018 působí ve videosekci Sme, moderuje Rozhovory ZKH. Předtím pracovala ve Slovenské televizi. Studovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitře. Jako ombudsmanka Seznam Zpráv bude smět kontaktovat členy redakce, přijímat od nich i důvěrné podněty a tlumočit své postřehy šéfredaktorovi a společně s ním navrhovat řešení.