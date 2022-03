„Silné. Mrazivé. Záslužné.“ Kati chválí Českou spořitelnu za spot pro Ukrajinu

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 10. týden 2022 OAK, VMLY&R: Dnes jsme #silnější, dnes pomáháme (69 %)

značka, klient: Česká spořitelna Saatchi & Saatchi: Síla královského charakteru (54 %)

značka: Krušovice, klient: Heineken Havas Prague: Zlatý český tlapičky (46 %)

značka, klient: Moneta Money Bank VCCP Prague: Účet, který vás rozzáří (44 %)

značka: UniCredit Bank, klient: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Momentum, McCann Prague: Zažij nečekané (36 %)

značka: Metaxa, klient: Mast-Jägermeister CZ S nabídkou hodnotit obesíláme přes 30 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 7 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Česká spořitelna se vzpomínkami na okupaci

Česká spořitelna zastavila své reklamní kampaně naplánované na březen v televizi a na internetu a místo nich spustila kampaň, která vyzývá k podpoře sbírky Paměti národa neziskové organizace Post Bellum. Finanční dům zároveň navyšuje přímou finanční pomoc Ukrajině a po Člověku v tísni a Charitě ČR, kterým darovala 10 milionů Kč, posílá dalších pět milionů právě na sbírku Paměti národa. „Moje generace zažila sovětské tanky na ulicích, teď je zažívají Ukrajinci. Pomozme jim,“ uvedl na Twitteru předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. Kampaň Dnes jsme #silnější, dnes pomáháme, která vznikla pod kreativním vedením Terezy Svěrákové, využívá autentické výpovědi pamětníků z pamětnické sbírky Paměti národa, kterou provozuje organizace Post Bellum. Pamětníci v kampaňových spotech sdílí své osobní prožitky z okupace sovětskými vojsky v roce 1968 a vyzývají k solidaritě s Ukrajinou, čelící vojenské agresi. Na projektu spolupracovaly agentury OAK a VMLY&R a byl realizován během pouhých šesti dnů (od myšlenky po odevzdání do médií), hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Režisérem spotů je Radim Špaček.

Hezký. Milý. Česká spořitelna velkorysá. Navíc ten hudební motiv z rádia má hezkou aranž.

Martin Hošek

Českou spořitelnu za gesto chválím, především proto, že se tam nevecpala víc než logem v závěru. Spot je to působivej.

Vilém Rubeš

Hezké a silné jako vždy.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Mrazivé. Záslužné. Za mě jasný vítěz tohoto týdne.

Jakub Hussar (Haze)

Je to #silný a aktuální!

Petr Václavík (Czech Promotion)

Flexibilně reagovat na dobu, aplikovat to na svůj současný komunikační směr, vzbudit emoce i u generace, pro kterou je rok ’68 (a to, co bylo před i po) historie z vyprávění... perfektní.

Michaela Oulehla (Cognito)

Já nevim, fakt nevim. Kreativa dobrá, hluboké lidské příběhy, sbírka na dobrou věc... ale není toho už všude tolik, že člověk radši odvrátí hlavu?

Pavel Jechort (Mall Group)

2. Krušovice s první kampaní od Saatchi & Saatchi

Pivovar Krušovice spouští svoji první reklamní kampaň od agentury Saatchi & Saatchi, která po vyhraném tendru po čtyřech letech střídá DDB. Představuje nový komunikační koncept Síla královského charakteru, který vychází z upraveného positioningu značky. „Ten vyzdvihuje vyzrálost cílové skupiny, která není sebestředná, dokáže se postavit za druhé a za své morální hodnoty je po zásluze odměněna,“ popisuje klient. Kampaň zahrnuje nový televizní spot, komunikaci na sociálních sítích, na venkovních plochách, v online i tištěných médiích a PR. Positioning pivovaru Krušovice se letos proměňuje. „Dřív se Krušovice soustředily na jednotlivce. Teď značku posouváme tak, aby se lidé více zajímali o to, co se kolem nich děje, vkládali do toho dění sami sebe, a přispívali tím k jeho rozvoji. Akcentujeme důležitost propojení se s ostatními lidmi, které má člověk kolem, protože jak víme, království netvoří jenom sám král. Naším cílem je, aby si na toto propojení naši zákazníci vzpomněli, ztotožnili se s ním, a přiblížili se tak ještě více k hodnotám značky,“ představuje group brand manažer Krušovic Jiří Coufal. „Komunikační strategii jsme připravili tak, aby pomohla různým cílům, které značka sleduje. Zatímco televizní spot je emotivnější a primárně určen k podpoře značky a jejího positioningu, digitální výstupy budou využívat také produktové benefity a mediálně zacílí na definované persony a konzumní příležitosti,“ říká Tomáš Preněk, head of strategy Publicis Groupe. Televizní spot vznikl pod taktovkou filmového režiséra Karla Janáka, v produkci Boogie Films.

Na Krušovice dobrej spot!

Martin Hošek

Ale já bych tomu rozuměl, i když je to tezovité jak u Jiráska jezovité. Jeden se chová jako namistrovanej debílek, druhý je Dušín. Ok. Ale když Dušín podá Honimírovi pivko a zavládne družnost, nějak nevím, co s tím. S takovým volem bych si nepřipíjel, proč taky. Naučení je náhle spláchnuto do dřezu.

Vilém Rubeš

Síla královského charakteru. To se mi líbí. Obzvlášť v této době, kdy je každý charakter důležitý.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Legenda o králi Arkrušovi, který vytáhne Chmelcalibur z kamene. Banální zápletka, avšak hezky natočená.

Jakub Hussar (Haze)

Líbí se mi dynamika i odkaz na „krále“ hromů a „krále“ blesků Thora.

Petr Václavík (Czech Promotion)

Král je mrtev, ať žije král. Tenhle nový směr mě baví.

Michaela Oulehla (Cognito)

Další z dlouhé řady zaměnitelných reklam se zaměnitelnými herci a příběhy. Produkčně dobré.

Pavel Jechort (Mall Group)

3. Moneta ke kocourovi přidává truhláře a kadeřnici

Agentura Havas Prague připravila pro Moneta Money Bank kreativní koncept kampaně zaměřené na podporu drobného podnikání. Banka se v ní profiluje jako férový partner živnostníků, který jim pomáhá nabídkou účtu zdarma a úvěru s nejlepším možným úrokem. „Tentokrát jsme se nedrželi zkrátka a přicházíme rovnou se třemi verzemi reklamních realizací, v nichž se zaměřujeme na různé živnosti. Televizní reklamu jsme natočili opět pod taktovkou režisérky Alice Nellis, se kterou jsme spolupracovali už na předchozích kampaních pro investice, běžný účet či úvěr pro živnostníky,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a udržitelnosti Moneta Money Bank. V první vlně kampaně od začátku března se objevuje v televizním spotu na Nově truhlářský mistr, který své zkušenosti s podnikáním předává učňům. Ukazuje jim, jak snadno se dá úvěr se skvělým úrokem získat online. V dalších vlnách budou hrdiny kadeřnice a další profese. Nechybí ani mrzutý kocour známý z předchozích kampaní Monety. Televizní reklamu doprovází outdoor, print a online.

Tentokrát se opravdu nedrželi zkrátka. Idea je ale vlastně v pohodě, jen prostě vypadá strašně nedůvěryhodně, když ten truhlář ťuká do toho mobilu jako o život...

Martin Hošek

Kocoura zabít nemůžeme, i když přibyde poctivá bankovničina a ohlušený salón. Zlatý český... prciny. NKP.

Vilém Rubeš

A víte co? Mně to přijde dobrý. Jasně, v dialozích zaznívající bankovní benefity šustí papírem, ale jinak se s tím tvůrci poprali se ctí a důstojně. Minimálně si to na nic nehraje, je to sympaticky civilní.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Trapné a neautentické. Kdy přesně se z drobných živnostníků stali exaktně deklamující bankovní pohůnci?

Jakub Hussar (Haze)

Truhlář vyučuje finanční gramotnost ve stylu „proč by sis půjčoval od mámy, když se můžeš zadlužit u banky?“ Paní v druhém spotu zas podezřívám, že nemá problém jen se sluchem, naštěstí půjčit si je jednoduché.

Petr Václavík (Czech Promotion)

Moneta splnila mé očekávání. Špetka humoru nechybí ani tentokrát.

Michaela Oulehla (Cognito)

Na banku celkem dobrý, pobavilo mě copy „úvěr s nejlepším možným úrokem“ - ale chápu, doba je dynamická.

Pavel Jechort (Mall Group)

4. UniCredit reaguje na zdražování energií

UniCredit Bank v Česku a na Slovensku spustila kampaň na podporu běžných účtů, které novým zákazníkům každý měsíc vrací až 10 % z jejich plateb za energie, telefon či internet. Kampaň, kterou připravila agentura VCCP, reaguje na zvyšující se ceny energií i emočně náročné období, kterým dnešní společnost prochází. „Snažíme se vždy zákazníkům nabídnout takové služby, které reflektují jejich aktuální potřeby. Rostoucí ceny energií jsou dnes velkým tématem zatěžujícím rozpočet všech domácností. Víc než kdy dříve proto potřebujeme pozitivní energii a dobré zprávy - a v tomto duchu jsme chtěli kampaňový benefit nabízet,“ vysvětluje Michal Sokolář, marketingový specialista UniCredit Bank. Kampaň představuje novou nabídku jako účet, který vás rozzáří. „Pracovali jsme s insightem, že nám spousta věcí v dnešní době energii ubírá. Dobré zprávy nám ji ale dokážou vrátit zpět, i když může jít jen o drobné momenty,“ komentuje myšlenku kampaně Marek Farkaš, head of art & design VCCP. Kampaň je vidět od března v Česku a na Slovensku. V Česku online, v televizním sponzoringu, na venkovních plochách a na pobočkách. Na Slovensku doplní mediální mix i televize. Spot režíroval John Doe v produkci Woobetz.

Neexistuje na světě účet, který by kohokoli rozzářil, věřte mi. Navíc je to trošku oportunistický...

Martin Hošek

Svižně natočená NKP. A jako dlouholetého klienta mě zase jednou potěšilo, že novým slevy, nám stálým tak maximálně další výpadek systémů.

Vilém Rubeš

Víc, víc, nebo naopak míň, míň? Je to takové normální, jako kdybych to všechno už jednou viděla a slyšela. Nijak z toho nezářím.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Autentická režijní práce. Ale furt nevím, proč by mi měl účet od banky cokoliv „rozzářit“.

Jakub Hussar (Haze)

Spot plný energie, jak té pozitivní v podobě uvěřitelné rodinky, tak té elektrické ve spoustě světýlek a lampiček. Sdělení předáno, v dnešní době bude rezonovat.

Petr Václavík (Czech Promotion)

Proč ne, je to vlastně moc milý... tak snad UniCreditu to rozzáření zůstane!

Michaela Oulehla (Cognito)

Já bych tedy, pokud už mám nabídku pro klienty, vypustil ten hloupý příběh o rozesmátých blízkých lidech a pálil ostrýma.

Pavel Jechort (Mall Group)

5. Metaxa cílí na spotřebitele 40+

Řecký nápoj Metaxa z portfolia Rémy Cointreau, v Česku distribuovaný společností Mast-Jägermeister CZ, má od března novou kampaň. Ta na spotřebitele působí hned z několika komunikačních kanálů najednou, především ve formě nové televizní reklamy, která je doprovázena komunikací na internetu, v prostředí sociálních medií, na velkých venkovních reklamních plochách a v místě prodeje. Oslovit má primárně cílovou skupinu spotřebitelů starších 40 let. Kampaň je vytvořena kromě Česka a Slovenska i pro další trhy v Evropě a ve světě. Globální kampaň vznikla nicméně na míru primárně pro český a slovenský trh, vzhledem k vysoké oblíbenosti Metaxy tuzemskými spotřebiteli a světovému prvenství v konzumaci nápoje Metaxa na těchto dvou trzích. Lokalizaci kampaně pro Česko a Slovensko se ujaly agentury Momentum a McCann Prague. „Kampaň byla vytvořena na základě podnětů našich spotřebitelů, vycházejících z výsledků průzkumu vnímání značky na českém a slovenském trhu. Celá komunikace je nyní postavena na DNA značky a klíčových atributech, jako je Řecko, slunce, léto, pohoda s přáteli,“ říká Kateřina Hladíková, brand manažerka Mast-Jägermeister CZ.

Bohužel jsem nečekané nezažil.

Martin Hošek

Zažij nečekané. Pokud tím mysleli zažij tisíckrát viděný banál, pak ano. NKP.

Vilém Rubeš

Co na tom bylo to nečekané? Netuším. Očekávatelné na tom bylo naopak zcela všechno.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Kalit tvrdej 24/7... rozumím. Fakt inspirující.

Jakub Hussar (Haze)

Tanec v obleku na jachtě, ohňostroj, flash mob se zvukem, co nesedí na obraz, opravdu nečekaný zážitek. Objevitelství sedí k Metaxe víc.

Petr Václavík (Czech Promotion)

Neurazí, nepotěší.

Michaela Oulehla (Cognito)

Hezké řemeslo, má to atmosféru, na jakou jsme zvyklí, tady bych se nebál zklamání z výsledků, pokud mediální budget dovolí.

Pavel Jechort (Mall Group)

