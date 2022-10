„Silné, s přesným insightem.“ Nejlépe hodnocená je Uniqa za podporu duševního zdraví

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 42. týden 2022 Triad Bratislava: Mluvte upřímně (62 %)

značky: Uniqa, klient: Uniqa pojišťovna Creepy: Bééézvadný e-shop pro celou rodinu (53 %)

značka: Ovečkárna, klient: Czech Wool Company Made by Vaculik: Na stejné vlně (46 %)

značka: Fernet Stock Citrus, klient: Stock Plzeň-Božkov

Fragile: Umění výjimečnosti (44 %)

značka: FeelEco, klient: Fosfa Kaspen/Jung von Matt: Software pro váš byznys, cíle a vize (33 %)

značka: ABRA, klient: ABRA Software S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 7 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Uniqa nabádá k ochraně duševního zdraví

Finanční skupina Uniqa spustila další část česko-slovenské reklamní kampaně věnované mentálnímu zdraví pod titulem Mluvte upřímně. Navazuje na loňskou vlnu Duševní nepohoda není vidět a chce motivovat veřejnost k otevřenosti na téma duševního zdraví coby k nezbytnému prvnímu kroku k jeho zlepšení. Koncept vytvořila reklamní agentura Triad Advertising Bratislava a produkci zastřešila společnost Hitchhiker Films. Režie spotů se ujal Dano Dekan. Za nákup médií byly odpovědné agentury Mindshare, Basta Digital a Magnas Media. Nová komunikační vlna běží v Česku a na Slovensku od 15. října a potrvá do konce roku. Digitální prostor v této vlně dominuje. „Mediamix je bohatý, i když v této vlně nezahrnuje televizní spoty. Z výzkumů jsme vyhodnotili, že téma duševního zdraví hodně zajímá hlavně mladou generaci, na kterou cílíme tentokrát především. Podle toho jsme také sestavili plán kampaně,“ sdělila Silvia Vlasková, ředitelka pro brand & marketing Uniqa. Mentální zdraví v posledních letech trpí následkem událostí, jako jsou covidová pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize a vysoká inflace. Současně se ukazuje, že jen menšina lidí, kteří pociťují vážnější problémy, dokáže o svých pocitech mluvit a vyhledat odbornou psychologickou pomoc. „Dlouhodobé zaměření naší skupiny Uniqa na duševní zdraví vyplynulo jednak z celospolečenské aktuálnosti tohoto tématu, ale i z naší interní strategie poskytovat zákazníkům více než čistě finanční řešení a pomoci jim vést lepší život. Cílem další části kampaně Uniqa je pomoci odstraňovat stigma duševních a psychických poruch nejen u lidí, kteří jimi trpí, ale i u jejich rodinných příslušníků, kolegů a přátel. Základním předpokladem jsou upřímnost a empatie,“ vysvětluje Anna Podgornaya, členka představenstva Uniqa odpovědná za HR, brand a komunikaci. Hlavním poselstvím všech součástí kampaně je potřeba otevřeně o problému mluvit. Týká se jak strádajících, tak jejich okolí. Proto se prolíná online kampaní #uprimne. Na komunikaci se znovu podílejí i sportovci, které s Uniqou partnerství. Pro ně je psychická rovnováha a mentální pohoda nezbytným předpokladem, aby mohli podávat v pravý čas špičkové výkony. „Osobní účast reprezentantek ve sjezdovém lyžování Martiny Dubovské v Česku a Petry Vlhové na Slovensku, od nichž se očekávají plné nasazení a výsledky bez ohledu na jejich aktuální zdraví nebo rozpoložení, považuji za inspirativní pro všechny. I ony se často potýkají se stresem a s různými problémy majícími vliv na jejich psychickou kondici. V kampani na to otevřeně upozorňují. Mohou se tak stát příkladem pro jiné, aby dokázali o svých potížích promluvit,“ míní Silvia Vlasková. Uniqa se spojila s renomovanými odbornými platformami: v Česku spolupracuje s Linkou bezpečí pro děti a jejich rodiče a s mladou iniciativou Nepanikař, na Slovensku kooperuje s linkou důvěry Nezábudka a s Ligou za duševné zdravie. Součástí strategie je kromě mediální aktivity také online kurz pro rodinné příslušníky postižených lidí, aby věděli, jak své blízké podpořit a jak s nimi komunikovat. Jde o jakousi obdobu první pomoci při fyzické újmě. „Program Mental Health First Aid (MHFA) původem z Austrálie je dnes globálně známý a využívaný ve více než dvacítce zemí. Díky naší podpoře se odborně připravuje prvních deset odborníků v Česku i na Slovensku, kteří se stanou školiteli, aby šířili povědomí o ochraně mentálního zdraví dále,“ popsala základní iniciativu Silvia Vlasková. V Praze Uniqa podpořila dětské psychiatrické oddělení v léčebně v Bohnicích. Byla připravena česká verze online kurzu pro blízké osoby lidí postižených psychickým onemocněním. V Bratislavě participovala Uniqa finančně na zahájení provozu prvního dětského psychiatrického stacionáře. Linka Nezábudka díky podpoře mohla začít poskytovat pomoc i ukrajinským uprchlíkům v ukrajinštině. Proběhlo několik moderovaných diskusí s odborníky a lidmi, kteří mají osobní zkušenost s duševním nebo psychickým onemocněním a byli ochotni ji sdílet. „Na psychické choroby a poruchy chování myslí naše pojistné produkty, mimo jiné i proto, že psychická a duševní onemocnění jsou aktuálně druhou nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu u české populace. V rámci krytí invalidity se nyní poskytuje pojistné plnění už za desítky takových organicky vzniklých diagnóz,“ doplnil Oskar Sekereš, ředitel komunikace pojišťovny Uniqa. Bezplatná pomoc a psychologické poradenství jsou součástí životního pojištění. Uniqa rovněž poskytuje podporu při nepohodě kvůli dlouhodobé pandemii nebo při živelních pohromách, kdy lidé přijdou o majetek či dokonce blízké. Kyberpojištění od Uniqy umí pomoci rovněž při novodobých stresových situacích, jako jsou kyberšikana, dehonestace nebo stalking na sociálních sítích, a to včetně právního a IT servisu.

Důležitá kampaň, důležité téma. Zpracování je trochu ponuré, ale jde to vlastně vůbec jinak?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já se dostávám do duševní nepohody z tohohle spotu. Za prvé je to barevně depresivní a za druhý je to hrozivě přebrandovaný.

Ondřej Souček

Upřímně... rozumím, proč je nutné o tomto tématu mluvit i proč se s ním Uniqa spojuje, ale nerozumím, proč je mám jít hledat na jejich stránky. Asi bych čekal, že odprezentují spojení s nadací a konkrétní nabídku, kterou v pojištění mají, ale neodkomunikují.

Tomáš Vacek (Contexto)

Chápu koncept duševní pohody a fakt, že doba je složitá. Jen nerozumím tomu, kde je převodník na pojišťovnu. Musím se pojistit, abych dostal pomoc? Tohle napadne opravdu hodně lidí. A v komunikaci odpověď nedostanou. Takže pokývají hlavou a půjdou dál.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Everybody hurts, jak zpívá Mike Stipe. Tohle je jedna z nejlepších věcí, kterou jsem letos viděl, upřímně. Díky.

Petr Laštovka

Silné, s přesným insightem. Triadu se ve spotech podařilo vizualizovat přesně to, co se nám tu vteřinu honí hlavou mezi otázkou „jak se máš?“ a odpovědí „jo, dobře“.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Upřímně, i když nejsem zrovna fanoušek těchhle drama reklam, líbí se mi, jak je to udělané. Snad to pomůže lidem, pro které je to určené.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

2. Ovečkárna jde s reklamou poprvé do televize

Internetový obchod Ovečkárna přichází s novou marketingovou kampaní zaměřenou na zimomřivce (tak nově označuje všechny své zákazníky), pomocí níž chce šířit osvětu o benefitech ovčí vlny a rozšířit povědomí o značce. Poprvé k tomu využije i televizní reklamu. Spot běží na stanicích skupiny Nova od 15. října do 24. listopadu, poté bude následovat druhá fáze v lednu a v únoru. Zimomřivci jsou podle Ovečkárny ti, kterým je neustále zima na nohy a ruce, kteří hledají, čím se zahřát, ale zároveň chtějí ušetřit na energiích. S tímto konceptem bude firma kromě televize pracovat i v dalších kanálech, především online, ale i v tisku. Za kreativou stojí společnost Creepy, které se scénářem k televizní reklamě pomohl režisér Jakub Žídek. Produkce se ujala společnost Bumerang. Stejně jako Ovečkárna, tak i Creepy a Bumerang jsou zlínské firmy. „Kreativa je primárně založena na tom, že Ovečkárna neprodává jen produkty z ovčí vlny, ale především teplo pro náš domov. Jenže s teplem to bude teď hodně náročné, proto jsme se rozhodli pustit do tématu šetření a ukázat obvyklý spor mezi mužem a ženou nad teplotou v domácím prostředí. Zimomřivá žena by ráda přitopila, ale muž drží teplo a tím i platby za energie na uzdě. Problém s drahým teplem řeší Ovečkárna, kterou ‚mladým‘ doporučí babička. Všichni se nakonec ‚zababuší‘ do ovčí vlny a je jim teplo,“ představuje téma spotu David Dvořáček z Creepy. „Naším cílem je zvýšit povědomí o značce, protože z výzkumu, který jsme realizovali na jaře vyplývá, že 75 % lidí pořád žádný obchod s vlnou nezná. Proto jsme letos rozšířili mediamix i o televizi,“ vysvětluje Martin Bernátek, zakladatel Ovečkárny. „Celkově není sortiment z ovčí vlny až tak rozšířený, takže mimo zvyšování povědomí chceme také v rámci zimní kampaně edukovat o samotné ovčí vlně, ukázat její benefity, a proč se se sortimentem z ovčí vlny vracíme k tradicím.“

Je to milé a přesvědčivé. Vlastně béééézvadné!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hele, já jsem s tim úplně v klidu. Řiká to zajímavě, co má. Dobrý. A tenhle tejden takřka suverénně nejlepší.

Ondřej Souček

Jako chápu, že situace a i Markéta P. k takové kampani navádí, ale bohužel ten pokus o vtipný spot je příliš prvoplánovitý, než aby opravdu zaujal.

Tomáš Vacek (Contexto)

Takže pojďme vyděsit lidi zimou, protože to je teď trendy na vlasteneckých webech a hodí nám to pozitivní vibe do příběhu o e-shopu prodávajícím ovčí teplo? Né, díky.

Pavel Jechort (Axa Partners)

A ten vtip, jak ovečka odpoví bééé, ten znáte?

Petr Laštovka

Z pozice Ovečkárny by byl hřích současnou situaci nevyužít. A povedlo se to! Klip bez přebytečné kreativy jednoduše a koukatelně ukazuje vše nezbytné - vlna zahřeje, pohladí, nosit ji mohou všichni a objednat online ji zvládne každý.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Babiččin hlas mi tam subjektivně trošku vadí, ale jinak pěkně zpracované. V době, kdy prakticky denně čteme ve zprávách o cenách energií, je to dobře využitá šance.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

3. Fernet Stock Citrus připomíná svých 25 let

Značka Fernet Stock uvádí novou kampaň propagující variantu Fernet Stock Citrus. Zatímco předchozí kampaň Na vaše příběhy podtrhovala bylinný základ, poctivou ruční výrobu a charakteristickou chuť produktu Fernet Stock Original, nová kampaň Na stejné vlně cílí spíš na komunikaci požitkářství, zábavy, pohody a pozitivní energie, která je pro hlavní konzumenty nápoje Fernet Stock Citrus typická. Namísto propagace Originalu se zaměřuje na populární příchuť Citrus, a to v Česku i na Slovensku, kde Citrus dosahuje vyšších prodejů než klasický Original. Propagace Citrusu vychází z toho, že spotřebitelé ho konzumují jak ve své čisté podobě na ledu, tak i v řadě míchaných drinků. „S novou televizní reklamou se zaměřujeme především na mladou cílovou skupinu a konzumenty, kteří berou život s lehkostí, a současně v ní zohledňujeme i nové trendy a přání spotřebitelů, kteří čím dál tím více vyhledávají lehčí a osvěžující nápoje s nižším obsahem alkoholu. Fernet Stock Citrus v sobě kombinuje všechny tyto nové prvky, a navíc nabízí spotřebitelům výbornou mixabilitu, díky které mohou vznikat další nové trendy a atraktivní drinky,“ přibližuje kampaň Daniela Froňková, brand manažerka Fernetu ze společnosti Stock Plzeň-Božkov. Kampaň navíc vznikla ku příležitosti 25. výročí od uvedení produktu Fernet Stock Citrus na trh, až do letošního roku se značka Fernet Stock zaměřovala převážně na komunikaci klasického Fernet Stock Original. Cílem kampaně bylo také vyzdvihnout současné trendy v oblasti konzumace alkoholu, kdy spotřebitelé dávají přednost méně alkoholickým nápojům a sladším variantám, a to především ti mladí. Citrus má zásadní místo v portfoliu značky Fernet pro mladou generaci v Česku i na Slovensku. Samotná značka Fernet Stock oslovuje spotřebitele skoro 100 let. Zůstává tržní jedničkou segmentu a současně třetí největší značkou, na českém i slovenském trhu. Cílová skupina byla pro tvorbu kampaně definována jako „požitkář“. Zaměřuje se tedy především na konzumenty, kteří mají rádi zábavu, pohodu a užívání si života „teď a tady“. Součástí přípravy na kampaň bylo také zavedení celožlutých etiket jak pro český, tak i slovenský trh. Televizní reklamní spot připravila agentura Made by Vaculik. Právě jejich návrh zvítězil ve výběrovém řízení díky svému originálnímu konceptu založenému na emocích spojených se zábavou a pohodou. „Jsme přesvědčeni o tom, že pohoda a zábava jsou nejlepší tehdy, když jsou všichni zúčastnění na stejné vlně. Právě tak totiž zažívají ty nejlepší zážitky a příběhy. A tak vznikl headline celé naší kampaně,“ doplňuje brand manažerka Froňková. Celá kampaň poběží od začátku října do listopadum a to v televizi, online a odrazí se také na sekundárních vystaveních. Na kampani se podíleli zaměstnanci společnosti Stock Plzeň-Božkov, kteří měli šanci si v reklamě zahrát a vyzkoušet si, jaké to je natáčet televizní reklamu a strávit čas i s kolegy z jiných oddělení, se kterými se běžně tak často nepotkávají. „Nová kampaň se okamžitě stala symbolem i pro celou naši společnost a HR oddělení, kde společně vnímáme, že jsme na jedné vlně, a headline kampaně je tak odrazem vzájemné atmosféry mezi našimi zaměstnanci,“ doplňuje Tomáš Matuška, senior brand manager Stock Plzeň-Božkov.

Taková ta korporátní zábava. Asi nic pro mě. Ale pro někoho určitě jo.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak nevim, o jakejch příbězích mluvíte. Mam jeden s Citrusem, ale ten byste asi nechtěli slyšet. Ale i tak je zajímavější než tahle reklama. Připomíná mi to, jak se tu v Katovně kdysi před léty tepaly pivní reklamy s hospodskejma partičkama. Tohle je příliš podobný schéma. Odškrtnout si přítomnost cílovky, společná zábava, produkt, branding... Je to ale potom nuda.

Ondřej Souček

Chápu, že chtěli omladit, ale nakonec je z toho průměrná kampaň, která nemá žádný unikátní charakter. Pokud na tu jednu vlnu nasadím jakýkoliv jiný nápoj (a nejen ten), může to být na gin, becherovku a nebo třeba rádio.

Tomáš Vacek (Contexto)

Nechci říct, že jsme ve Stocku roku 2005 točili lepší reklamy, ale vlastně jo. Tady je vidět rezignace na nějaké USP, refresh pozice. Pochybuju, že cílová skupina je dnes tahle rozjásaná parta, leda by se za 20 let nic nezměnilo. Normálně stačilo vzít citrus feeling nebo citróny na ledu a poslat to tam znova.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Zajímavý, zajímavý. Fernet mluví o vlně. Myslí tu ovčí? Jako v Ovečkárně? Teď aby to jeden zjišťoval. Každopádně v Božkově zaměstnávají citróny, páč ve spotu prý hrají zaměstnanci, kterým se zlepšila hned pracovní morálka. Jsou teď kyselejší? Hmm, hmm?

Petr Laštovka

Spot mě jako konzumenta příliš nezaujal. Perfektní je ale jeho dvojí využití. To, že si ve videu zahráli zaměstnanci a claim Na stejné vlně byl použit i pro interní komunikaci, pomohlo vytěžit produkční náklady na maximum a navíc propojit, co o sobě značka říká navenek, s tím, co a jak vnímají její zaměstnanci. Chci více značek, které smažou hranici mezi interní a externí komunikací.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Lidi ve videu se baví, má to výrazné žluté prvky a na konci dobře vypadající produkt. Zadání splněno. Jen si říkám, že zrovna reklama na alkohol by mohla mít trošku větší šmrnc, než prostě jen instantní party s hezkými lidmi.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

4. FeelEco spouští svou zatím největší kampaň

Česká značka FeelEco, která nabízí přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost, na podzim spustila svou zatím největší kampaň. Ta staví na osobním příběhu zakladatele značky Ivana Baťky a komunikuje směrem k veřejnosti nový headline Umění výjimečnosti, který má odrážet filozofii a hodnoty značky. Baťka, zakladatel a bývalý majitel rádia Impuls, posledních dvacet let vlastní a řídí břeclavskou chemičku Fosfa. Ta se podle Ekonomu řadí k největším výrobcům potravinářských fosfátů na světě. U zrodu značky FeelEco stál milující otec, který chtěl to nejlepší pro svoji dceru, jež měla citlivou pokožku a klasické produkty na trhu jí nevyhovovaly. Hledal produkty, které by byly šetrné ke zdraví a přírodě, současně účinné a zároveň finančně dostupné. Protože takové přípravky nenašel, rozhodl se je vyrobit. „Naše společnost vyvíjí a vyrábí přírodní produkty, jejichž šetrnost ke zdraví a přírodě a současně výjimečné složení a kvalita jsou zárukou účinnosti a jistým příslibem pro budoucí generace. V tom vidíme naše umění výjimečnosti,“ vysvětluje Ivan Baťka. Kreativní kampaň, která současně představí čtyři hlavní produktové řady značky a prodejně nejúspěšnější produkty, jako jsou FeelEco Prostředky na nádobí, Hypoalergenní odstraňovač skvrn Baby, Prací gel Color a Čistič koupelen, poběží v říjnu a listopadu napříč komunikačními kanály. Od 5. října lze televizní spot vidět na kanálech Media Clubu, v listopadu budou následovat sponzorské vzkazy na Nově. Kampaň současně proběhne také online a v rádiu. Vznikla za spolupráce s agenturami Knowlimits a Fragile Agency, od níž vzešel kreativní koncept. Na spotu pracovala produkce Stink Films s režisérem Michaelem Baumbruckem.

Podobných kampaní už jsme pár viděli - záběry přírody, otec s dítětem na břehu rybníka, ruce dotýkající se obilných lánů, kapka na zeleném lístku. Na druhou stranu – kampaň je věrna svému názvu FeelEco - opravdu má takový svěží, ekologický, zelený feel. Takže dobrý.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

A kdo to řiká? To bude asi nějakej otec zakladatel, ale já jako divák to nevím. Takže bych přidal titulek, možná záběr na chlápka, jak zahloubaně kouká do údolí a podobně. No a ubral bych trochu z té nadutosti. Věřim, že jste výjimeční a charakterní lidé, ale to nemusíte řikat. Spíš bych udělal nějakou supr věc, ono to bude mluvit za vás...

Ondřej Souček

Jako jo, sedi to na kategorii, ale kreativa je nulová... to si mohl napsat brand manažer od stolu sám.

Tomáš Vacek (Contexto)

Au. Produktová komunikace jakž takž, i když ze slova „výjimečnost“ se mi už dělalo mdlo. Taky by to chtělo hudbu, která neuspává hady. Ale namotání na otce zakladatele, který direktivně „zadává výzkumnému týmu“, je naprosto mimo, pokud tedy nekandiduje do politiky. Jak říkám, au.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Další reklama, ve který hrají zaměstnanci? A jsou na stejný vlně jako v Božkově? Ale fíluju, že jsou charakterní a výjimeční!

Petr Laštovka

Vzhledem k tomu, že eko výrobky jsou v průměru stále dražší než ty ostatní, potřebujeme ke změně našeho nákupního chování pořád další motivaci. Ta často přichází v podobě zdravotních problémů vlastních, nebo lidí nám blízkých. Naprosto tedy dává smysl odvyprávět příběh zakladatele, který si tím sám prošel. Jen bych ubral na počtu rostlin v klipu. Skoro to zavání greenwashingem, který tato značka rozhodně nemusí využívat.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Rodina, děti a šťastný konec. Z reklamního hlediska je to sice stokrát ohraná písnička, ale fungovat to podle mě bude. A to se počítá.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

5. Dodavatel softwaru ABRA ukazuje tepající srdce

Společnost ABRA Software spustila novou reklamní kampaň, kterou chce přitáhnout pozornost k tématu digitalizace firem a důležitosti tohoto kroku pro jejich další úspěchy. Kampaň představuje firmu a značku jako důvěryhodného partnera pro naplňování firemních cílů a vizí. Současně odstartovala novou éru pro ABRA Software, která v září uzavřela strategické partnerství s investiční společností Elvaston Capital. Společným cílem obou firem je vybudovat silnou IT skupinu zaměřenou na podnikové informační systémy v regionu střední a západní Evropy. Hlavním motem kampaně je slogan Software pro váš byznys, cíle a vize. Mediamix zahrnuje televizní sponzoring, online, print a out-of-home. Koncept je od agentury Kaspen/Jung von Matt. „Naším záměrem bylo do kampaně integrovat základní hodnoty společnosti a zcela se odlišit od konkurence. Věřím, že se nám to díky vytvoření elementu tepajícího srdce nakonec podařilo. A proč jsme se jako přední software house působící v oblasti B2B rozhodli do mediamixu zařadit i významnou televizní investici? I když o pořízení ERP řešení rozhoduje primárně úzký management, do výběrového řízení zasahuje široké spektrum běžných uživatelů. A ty chceme kampaní také oslovit,“ vysvětluje brand director ABRA Software Monika Vondráková. Společnost ABRA vyvíjí informační systémy pro firmy všech oborů a velikostí. Jejich cílem je pomáhat podnikatelům a manažerům na celém světě získat dokonalý přehled o firmě, uvolňovat jim ruce od administrativy a umožňovat jim dělat správná a strategická rozhodnutí. „Naším cílem je pomáhat společnostem a manažerům na cestě k plnění jejich cílů a vizí. Při přípravě kampaně jsme proto velmi zohledňovali reálné potřeby našich zákazníků, pracovali jsme s našimi zkušenostmi z trhu a také s daty z průzkumů,“ dodává Vondráková.

Je to logo, které tepe. Víc k tomu nemám.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já jsem v pohodě s tepajícím srdcem. Proč ne? Ale, když se B2B dostává do televize, kde to vidí masovka, chtěl bych od toho víc. Zajímavější, zapamatovatelnější. U téhle reklamy si odskočim od televize pro kafe.

Ondřej Souček

Tak nějak mi tam chybí reason to believe a vůbec nějaký kreativní nápad. To je jen rozanimované klientské zadání.

Tomáš Vacek (Contexto)

Já se tedy v té digitalizaci tak trochu pohybuju, ale absolutně netuším, co mi chcete prodat. Software? A není to trochu málo? Věřte, že potřeby v tomto směru mám, ale čekat ode mne, že si skáknu ve volné chvíli na web, abych prostudoval možnost, že zrovna vy jste ti nejlepší na jejich uspokojení, je celkem mimo. Soft je push, nikoliv pull. Jako pojištění.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jak slyším srdeční tep, projeví se deformace a poslouchám, jestli náhodou není přítomna tachykardie, či snad bradykardie. A přichází myšlenky na Valsalvův manévr, který představuje usilovný výdech proti uzavřené hlasové štěrbině. Napodobuje chod běžných fyziologických procesů jako například zatínání břišního lisu při defekaci. Provedení Valsalvova manévru zapříčiní zvýšení nitrohrudního tlaku, co způsobí redukci srdečního preloadu. Kam mě ta ABRA, propánakrále, dovedla?

Petr Laštovka

Chápu koncept „ABRA, něco A něco“, protože se dá dobře zapamatovat se jménem značky. Ve spotu ale úplně chybí zařazení softwaru (ERP) nebo zmínka o reálných přínosech softwaru. To si budou muset zaujatí diváci dohledat sami, což bude potřeba podpořit o to dlouhodobější investicí do médií.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Taková klasika do firemních prezentací.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy