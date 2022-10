„Silné vizuální sdělení.“ Co-marketing GrandOptical a BESIP se povedl

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 41. týden 2022 DDB Prague: Oči na cestě (69 %)

značky: GrandOptical, BESIP, klient: GrandVision CZ Sinners Esports: Buď hráč, ne lůzr (66 %)

značka, klient: Sazka WMC Grey: Rychlart, Dopravart (65 %)

značka: Datart, klient: HP Tronic Zlín

Symbio: Zjisti víc (59 %)

značka: EY, klient: Ernst & Young Nekrm koš! (59 %)

značka: Kaufland, klient: Kaufland Česká republika S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 7 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. GrandOptical vyzývá řidiče k měření zraku

Síť optik GrandOptical i letos navazuje na spolupráci s BESIP a přináší osvětovou kampaň zaměřenou na bezpečnost na cestách. O říjnovou komunikaci, která vyzývá řidiče k bezplatnému měření zraku, se opět postarala agentura DDB Prague a její produkce Fame Factory. Zadání pro letošní komunikaci vychází z reálných výsledků výzkumu BESIP, které odhalují znepokojující statistiky. Mezi nimi i fakt, že většina řidičů si neuvědomuje, že jejich zrak není v dostatečně dobrém stavu pro řízení. A proto ani nechodí na prohlídky. Právě na ty se má kampaň zaměřit. „Lidé, kteří podceňují pravidelnou prevenci a nechodí na měření, představují na silnici velké riziko. A to nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Zejména se jedná o řidiče nad 40 let. V tomto věku se lidem obecně vidění zhoršuje, a je tak vysoce pravděpodobné, že nějakou vadu zraku mají a nemají o ní ani ponětí. Důležité je také chodit na měření pravidelně, aspoň jednou za dva roky, protože zrak se v čase mění a změna může být velmi markantní,“ upozorňuje Anna Davídková, marketingová manažerka GrandOptical pro Česko a Slovensko. „Kreativa kampaně je postavená na jednoduché a silné vizuální metafoře silnice ve tvaru lidského oka. Srážka sedmi z deseti řidičů na vizuálu navíc symbolizuje zmiňovanou statistiku a upozorňuje na potenciální tragické následky zanedbávání péče o zrak pro všechny účastníky silničního provozu. Vizuál i spot jsou vytvořeny kompletně ve 3D,“ přibližuje Amila Hrustić, kreativní ředitelka DDB Prague. Kampaň podpoří říjnovou akci po celou dobu jejího trvání, a to na všech 60 pobočkách GrandOptical v Česku. Je k vidění i na YouTube, na internetových bannerech a sociálních sítích. Spot se promítá i v kinech.

Jo! Dobrý twist, hezký grafický nápad, jasné sdělení, za mě super.

Tomáš Vacek (Contexto)

Seduuuum! To není málo! Bývaly soutěže, kde bylo sedm bodů nejlepší známka, že, Pavle Trávníčku? Ale tady jde o kejhák, kamarádi-slepci po čtyřicítce. Pěkná kampaň to je. Hnedle jdu do optiky!

Petr Laštovka

Dobré. Jasné sdělení, grafika dostatečně odlišná, print funguje sám o sobě...

Pavel Jechort (Axa Partners)

Chvíli mi trvalo, než mi ten kruhový objezd docvaknul a uviděl jsem v něm oko, ale jinak docela fajn práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Povedený co-marketing. Jediné, co tam postrádá smysl, je ta žába na začátku.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Silné vizuální sdělení. Well done.

Filip Huněk (Actum Digital)

Díky tomu, že nosím brýle, můžu ocenit tohle boží 3D. A díky GrandOptical začnu nosit brýle i v autě.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

2. Sazka proti toxickému chování v gamingu

Loterijní firma Sazka představila na veletrhu For Games novou kampaň, která si klade za cíl bojovat s aktuálními problémy v gamingovém prostředí. Síly spojila s českou profesionální esportovou organizací Sinners Esports. Společně představují videospoty, které upozorňují na sexismus a toxické chování v oblasti gamingu. „Právě toxicita a sexismus jsou v tuhle chvíli nejpalčivější témata, nicméně nešvarů, ale i mýtů v esportu je celá řada. Společně se Sazkou proto kampaň na kultivaci gamingového prostředí budeme v příštím roce ještě rozšiřovat,“ říká Bernard Šimon, marketingový ředitel Sinners Esports, která stojí za kreativou kampaně. Esport jako novodobý fenomén patří do kategorie zábavy, které se Sazka věnuje například v rámci Sazka eLeague, největší profesionální esportové ligy v Česku. Podpora zodpovědného přístupu k hraní, i v rámci gamingu, je logickým rozšířením projektu Sazky Hraj s rozumem. „Přestože se provozovatelé her snaží nevhodné chování blokovat a kontrolovat, my chceme herní prostředí kultivovat. Zodpovědný přístup je přirozenou součástí značky Sazka a je pro nás důležitý ve všech oblastech našeho podnikání,“ říká ke kampani Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky. U větších esportových organizací bývá samozřejmostí, že klauzule vymezující se proti nevhodnému chování je součástí smluvních podmínek. Což mimo jiné poukazuje na to, že chování hráčů se vzájemným respektem a v duchu fair play nebývá samozřejmostí a je ho potřeba korigovat. Kampaň poběží v online prostředí a během streamingů esportových zápasů, aby se co nejpřirozenějším způsobem dostala přímo k hráčům.

Za mě super! Perfektně trefené, insights, hlášky, emoce. Skvělá práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Vynikající. Ženskej teror, oholený gule, počůraný prkýnko a mama hotel. Všechno tam je. Tak já si střelím teď pilulku neurolu a jdu si hajnout.

Petr Laštovka

Netuším, jak silný problém tady řešíte a jestli vám jde spíše o značku, což by asi mělo... nicméně místy je to dobrý, ale pak se to zmrví. Někdy v pointě, někdy i během příběhu. Často jde o nereálně zahranou situaci a tím to celé tak nějak padá pod průměr.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Najs, bezva nápad! Jestli to zabere, vracím se k online hraní. Na WoWko už se mi práší dost dlouho!

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Třikrát sláva a zlatý metál Sazce. Tahle témata je potřeba řešit. A Sazka to pojala za správný konec.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tohle je vlastně docela cool a přístupné zpracování poměrně zásadních témat vůči jasně vymezené cílové skupině. Jen mám obavu, že největší agrese nepramení z toho, že by se nad ní agresoři nebyli ochotni zamyslet.

Filip Huněk (Actum Digital)

Téma dobře zvolené a pravdivé. Jako hráč to i často zažívám na vlastní kůži. Po zhlédnutí videí ale vlastně nevím, co s tím mám dělat. Kdybych takhle nadával já, tak jsem nedostal důvod přestat. A kdyby takhle někdo nadával mně, tak... mu mám ukázat tohle video?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

3. Datart zvětšuje svůj imaginární vesmír

Prodejce spotřební elektroniky Datart přichází s novou kampaní, opět ze svého světa, který pro něj vytvořila před dvěma lety agentura WMC Grey. Vizuální styl se i nadále odvíjí od původního surrealistického konceptu, inspirovaný Baronem Prášilem nebo filmy Karla Zemana. „Launch konceptu zafungoval a my můžeme navázat novou sérií spotů, dá se říct, bez zásadních změn. Pokračování přináší nové příběhy v už zajetých světech,“ komentuje David Suda, creative director agentury. „Pro novou komunikaci služeb jsme použili kontexty ze života zákazníka. Do stávajícího konceptu jsme zasadili další motivy,“ doplňuje Aleš Hron, komunikační stratég WMC Grey. Imaginární vesmír Datartu nově expanduje do domácího prostředí, kde si Richart v podání Williama Valeriána ozkouší služby Chytrart a Rychlart během každodenních kalamit. Mezi ty patří příprava romantické večeře na poslední chvíli nebo krizová výměna baterek v robotickém psovi. „Komunikace našich nabízených služeb se setkala s pozitivním vnímáním ze strany zákazníků, kteří služby Dopravart a Rychlart už znají a využívají,“ doplňuje Lenka Mastešová, ředitelka marketingové komunikace Datartu. Základními pilíři nové komunikace jsou tři půlminutové spoty komunikující dvě zmíněné klíčové služby. Doplňuje je řada kratších verzí, klíčových vizuálů a také vánoční spoty, které Datart nasadí během letošní podzimní sezóny. O produkci se postarali Punk Films s producentem Jiřím Beránkem, rozsáhlé postprodukce fantaskního univerza se ujalo studio Achtung 4K. Autory kreativy, která v roce 2020 Datartu zdvojnásobila tržby, jsou Roman Hynek a Ondřej Zvolský, nové světy pak k původnímu konceptu vytvořili Aleš Pokorný a Vojtěch Marek z WMC Grey.

Co na to říci, pokračování osvědčeného konceptu, s novým hercem... jestliže funguje, tak vlastně proč ne.

Tomáš Vacek (Contexto)

Chlapci a děvčata z Greyů říkají, že je jejich džob inspirovaný Baronem Prášilem. Tak jsem si hned představil, jak mistr Miloš Kopecký říká to: ufočíno, ufočíno, ufočíno. To je na Louskáčka, přátelé. Mimochodem, četli jste si někdy o syndromu Barona Prášila? Odporúčam!

Petr Laštovka

Od začátku solidní práce s konceptem a USP mířícím na e-commerce hráče. Ale ten „Rychlart“ mi připadá jako jazyková vražda.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tahle série je vizuálně prostě super. Upřímně ale myslím, že ty předchozí díly byly z hlediska příběhu trošku lepší.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Poznám podle toho na první pohled, že se jedná o Datart? Ano. Baví mě pokračování života ve vesmíru? Ani úplně ne. Už při představení nového konceptu šel vesmír úplně mimo mě. Nicméně by mě zajímalo, jak se mezi zákazníky zažily -artové názvy služeb.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Proč měnit něco, co funguje? Ale tak nějak už se těším na nové příběhy v této komunikační lince.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tady si musím půjčit teorii od Behavia. Modrý vesmír, žlutá košile, Rychlart, Chytrart, Datart. Naplněná zákaznická potřeba. Z hlediska symbolů značek je to prostě perfektní.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

4. Poradenská EY nabádá studenty, ať se ptají

Globální komunikace poradenské firmy EY dlouhodobě vyzdvihuje sílu otázek, díky kterým se člověk rychle učí a posouvá tak sebe i okolní svět. Lokální pobočka EY na tuto myšlenku navazuje v podzimní náborové kampani konceptem Zjisti víc od agentury Symbio. Studentům dává nahlédnout do toho, co je čeká v první práci, a společnost EY ukazuje jako prostředí, kde dostanou odpovědi i odpovědnost. V novém klipu a vizuálech je realita praxe ukrytá za skleněnými stěnami kanceláří EY. „Mléčné sklo funguje jako metafora pro neúplný obrázek, který si o svém oboru člověk udělá během studia. V online spotu tvořeném příběhy dvou juniorů se tyto zkreslené představy zhmotňují ve scéně v zasedačce a v kuchyňce a na sociálních sítích se myšlenka propisuje do oblíbeného formátu očekávání versus realita. Vše doplňují stories, které umožňují EY položit jakoukoli otázku, vtipné kvízy i reklama ve vyhledávací a obsahové síti,“ popisuje agentura. „Pro odpovědi posílá EY zájemce na web cestasey.cz přes tlačítko Zjisti víc, které je v online prostoru mírně nadužívané a ne vždy se za ním skutečně skrývají hodnotné informace. EY tak chce ukázat, že u nich se opravdu dozvíte víc. Kromě volných pozic vás totiž kliknutí na tlačítko zavede třeba k podcastům a článkům, díky kterým můžete nahlédnout do dění ve firmě dřív, než otevřete dveře zasedačky,“ doplňuje. Cílem kampaně je přiblížit studentům globální koncept EY The better the question. The better the answer. The better the world works. Kampaň zároveň ukazuje, že se v EY i juniorní kolegové mohou od začátku své kariéry podílet na zajímavých projektech a jsou plnohodnotnými členy týmu. „Mladí lidé mají na startu své kariéry mnoho otázek a zajímají se, jak bude vypadat jejich první práce. V kampani jsme chtěli na některé z těchto otázek odpovědět a zároveň ukázat, že žádná otázka u nás není špatná,“ říká Sandra Jirásková, recruitment & employer branding manager EY.

Myslím velmi dobře trefené insights, kvalitní zpracování, i zde palec nahoru.

Tomáš Vacek (Contexto)

Já se tuhle tak ptal, až jsem se dozvěděl věci, který jsem vůbec vědět nechtěl. A pomohlo mi to? Nevim, no. Ale to mlíčný sklo je hrozně dobrej nápad! Svět je přes něj takovej pěkně rozmazanej. Nechám si ho dát i do brejlí, až si nechám změřit ty oči u Grandů.

Petr Laštovka

Nedal bych ruku za insight. Takhle bych ho popsal já, kdybych nevěděl, že mluvím ke generaci Z, ale tak jistě ta data máte, já ne. Ale zaráží mne, jak amatérsky naivně a neuměle vypadá kreativa. Bych čekal mnohem lepší výkon na někoho z Velké čtyřky.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Příjemná náborovka. Ty dialogy jsou sice někdy trošku prkenné, ale jinak to pěkně sviští. Zdá se, že „dynamicky se rozvíjejícím společnostem“ už konečně odzvonilo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Super náborová kampaň s kapkou humoru! Třešničkou na dortu je trefný claim Kdo se moc ptá, rychle roste.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Pořád přemýšlím, jestli není chyba na straně zadání. Co má být očekávané call-to-action? Tak nějak chápu, že jako student bych měl navštívit web zadavatele. Ale jaksi mi nikdo v reklamě nikdo nevysvětlil, proč bych si měl hledat práci právě u EY...

Filip Huněk (Actum Digital)

5. Kaufland proti plýtvání potravinami

Maloobchodní řetězec Kaufland, který se dlouhodobě aktivně věnuje společenskému problému plýtvání potravinami, spustil edukační kampaň s názvem Nekrm koš! Připravil ji ve spolupráci s neziskovou organizací Zachraň jídlo. Plnohodnotné kampani předcházel na reklamních plochách v pražských a brněnských ulicích teaser bez brandingu, s heslem v grafickém stylu Kauflandu. Na kampaň na Twitteru jako první upozornil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V následujících týdnech Kaufland na konkrétních příkladech ukáže, jak hospodárně nakupovat a optimálně skladovat potraviny, jak správně naplnit lednici a mrazák či jak využívat zbytky. Také upozorní veřejnost, jak správně pochopit informace na obalech produktů. „Jen kvůli mylnému rozlišení data minimální trvanlivosti od data spotřeby totiž v Evropské unii ročně v odpadkovém koši končí téměř devět tun jídla,“ uvádí. „Dle údajů neziskové organizace Zachraň jídlo jsou domácnosti odpovědné až za 53 % potravinového odpadu. I proto jsme se rozhodli naše zákazníky aktivně edukovat a předejít tak vzniku potravinového odpadu,“ vysvětluje hlavní záměr iniciativy tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Zanedbatelný není ani ekonomický aspekt. Podle statistik české domácnosti ročně podle odhadů „proplýtvají“ asi 20.000 Kč a v celé Evropské unii pak každý rok vyhodíme potraviny v hodnotě 149 miliard eur. Kaufland uvádí, že díky automatickému systému autodispo naskladňuje produkty s ohledem na očekávanou poptávku. Zboží jako nebalené pečivo, maso, ryby, drůbež, uzeniny, sýry nebo lahůdky s ohledem na datum minimální trvanlivosti průběžně zlevňuje a ceny pravidelně posuzuje. Dlouhodobě také spolupracuje s Českou federací potravinových bank, které ročně daruje přibližně 250 tun potravin. A potraviny nevhodné k prodeji za symbolickou částku prodává zoologickým zahradám a mysliveckým sdružením.

Tak je snad první kampaň od Kauflandu, co se mi opravdu líbí. Dobrá myšlenka, perfektní zpracování, naprosto aktuální v dnešní době, opět palec nahoru!

Tomáš Vacek (Contexto)

Viděl jsem ty billboardy u silnice a říkal si, cože je to za odvážnou věc ve stylu Džona Karpenterů, kterej točil biják o tom, jak emzáci tajně ovládli svět a chtějí nás zotročit reklamníma nápisama. Tak jsem se preventivně zeptal doma koše, jestli nemá náhodou hlad, když ho nekrmím. A odpověděl mi, že je dobře, že se ptám, protože ptát se je důležitý!

Petr Laštovka

Zaznamenal jsem, přemýšlel, nač může být, těšil se na pokračování. Takže jo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kampaň s teaserem, dobrý! Líbí se mi, jak jde Kaufland s dobou a reflektuje témata, která společnost řeší. Tahle kampaň není výjimkou. Otázka plýtvání jídlem je velmi aktuální, pravidelně k ní tvoří obsah influenceři a nutriční specialisté. Jen škoda, že do kampaně nezapojil svůj TikTok. Mohl by k tomu vzniknout zajímavý obsah!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Myšlenka - bohulibá. Zadání - jasné. Zpracování - jednoduché. Celkový dopad - minimální.

Filip Huněk (Actum Digital)

