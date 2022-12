„Silný, drsný, užitečný.“ Amnesty má nejlepší letošní reklamu, od VMLY&R

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 49. týden 2022 VMLY&R Prague: Maraton psaní dopisů 2022 (78 %)

značka: Amnesty International, klient: Amnesty International Česká republika DDB Prague: Pečujeme s láskou (68 %)

značka, klient: Rossmann WMC Grey: Buďme spolu (60 %)

značka, klient: Bohemia Sekt

VCCP Prague: Kolekce hrnků Shell Heritage (60 %)

značka: Shell, klient: Shell Česká republika Zaraguza: Brand kampaň Škoda 2022 (55 %)

značka: Škoda, klient: Škoda Auto S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 12 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Amnesty opět vyzývá k psaní dopisů za politické vězně

Česká pobočka lidskoprávního hnutí Amnesty International spustila ve spolupráci s agenturou VMLY&R kampaň ke každoroční akci Maraton psaní dopisů, která pomáhá politickým vězňům a dalším nespravedlivě vězněným. Spot cílí na lidskost a ukazuje, že každý člověk může přispět k záchraně lidského života. Kampaň bude k vidění na televizních obrazovkách, v kinech a na sociálních sítích, kde ji také podpoří vybraní influenceři. Vrcholit bude mezi 20. listopadem a 18. prosincem, přičemž na 10. prosince připadá Mezinárodní den lidských práv. Maraton psaní dopisů je největší lidskoprávní akcí na světě. Cílem Amnesty je každoročně zapojit širokou veřejnost, aby napsala co nejvíc dopisů na pomoc konkrétním nespravedlivě vězněným, pronásledovaným nebo utlačovaným. Lidé po celém světě každý rok ve stejném období posílají miliony ručně psaných dopisů s výzvami k propuštění konkrétních lidí, kteří se stali oběťmi bezpráví. U víc než třetiny případů se podaří prosadit změnu k lepšímu – nejčastěji jde o získání přístupu ke zdravotní péči, povolení rodinných návštěv nebo setkání s právníky. V řadě případů dojde přímo k propuštění vězněných. Letošní kampaň pro českou pobočku Amnesty International připravovala agentura VMLY&R s cílem nejen o celé akci informovat, ale především motivovat k psaní dopisů co nejvíc lidí. „Lidé si myslí, že tím, že napíší jeden dopis, nic nezmění. Chtěli jsme jim ukázat, že naopak dokáží hrozně moc. Zvolili jsme co nejrealističtější formu, která nám pomáhá předat ty správné emoce. A že díky tomu pomůžou zlepšit podmínky věznění, nebo dokonce dostat na svobodu lidi, kteří by v demokratické zemi nikdy ve vězení nebyli,“ říká Miloš Kočí, kreativní ředitel VMLY&R. Stěžejním prvkem kampaně je spot v režii Prokopa Motla (Creative Embassy) z drsného prostředí věznice, který se natáčel v areálu bývalých papíren u Vraného nad Vltavou. Divákům přibližuje podmínky, s nimiž se musí nespravedlivě věznění potýkat, a poukazuje na mnohdy jedinou morální vzpruhu, kterou pro ně doručené dopisy představují. Spot bude k vidění na obrazovkách televize, v kinech i na sociálních sítích. Myšlenku, že každý napsaný dopis se v boji proti bezpráví počítá, podpoří také influenceři z řad dlouhodobých podporovatelů organizace. Na tvorbě kampaně se bez nároků na honorář podílely nebo ji podpoří známé tváře v čele s Hynkem Čermákem, Marthou Issovou, Tomášem Klusem, Barborou Jánovou, Petrem Vaňkem, Norou Fridrichovou, Dewii a Michaelou Tomešovou.

Silné, působivé. Asi jdu psát dopis.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jistě záslužné, dobře natočené, jen... Jeden to může předřikávat dopředu záběr za záběrem. Zlí dozorci, věznice jako ta čínská ze Spy Games. Všechno očekávatelné. Vy jste proti otroctví, a já taky, vzájemně se nepřekvapíme! Ale co kdyby se o to tvůrci aspoň pokusili?

Vilém Rubeš

Technicky vzato - produktové demo. To není výtka. Jasné, silné, přesvědčivé.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Za mě velmi hezký koncept i exekuce. Palec nahoru!

Tomáš Vacek (Contexto)

Je to perfektní. U těch dopisů mě zamrazilo. Za mě jasný vítěz tohoto týdne, měsíce, možná i roku!

Jakub Hussar (Haze)

Silný, drsný, užitečný.

Filip Huněk (Actum Digital)

Drsný. Po celou dobu spotu jsem přemýšlel nad tím, že dopis se k vězněnému ani nemá šanci dostat, a tím pádem je celá kampaň zbytečná. Ale přesně tento dojem mi konec videa vyvrátil. A vizuály už jsou jen třešnička.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Silné. Mezi záplavou vánočních spotů tento rozhodně vynikne. A to je dobře.

Veronika Holzerová (Optimio)

Co říká generace Z? „Vtáhlo mě to do děje a měla jsem z toho husí kůži.“ - „Pěkný moment s použitím více hlasů najednou.“ - „Poctivá filmařina.“ - „Trochu moc dlouhý.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Tady není potřeba nic říkat, jen zatleskat.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Má to sílu a vyniká to už jen tím tématem. Je to jasné a dobře natočené, jen se mi honí hlavou spoustu nápadů, jak to šlo udělat ještě úderněji a autentičtěji. Nicméně funguje, a to je důležité.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

To je tak nechutně věrný, že když jsem uviděl toho klidně a diplomaticky promlouvajícího holohlavého pána v uniformě, stříknul jsem si do textilu. Po převlečení jsem se rozhodl napsat pár řádek.

Petr Laštovka

2. Rossmann přichází s novou brandovou kampaní

Síť drogerií Rossmann rozvíjí svou strategii založenou na péči a navazuje na kampaň z roku 2020 novým brandovým spotem. Kampaň akcentuje mezilidské a rodinné vztahy, nový spot se zaměřuje na vztah starší dcery a její matky a ukazuje, jak se představy o péči mohou v různých životních etapách rozcházet. „Hrdinky v naší reklamě trochu dospěly a s nimi i celý spot a jeho emoce. Od dětské hravosti se tak dostáváme blíž k tomu, jak skutečně vypadají vztahy matek s jejich dospívajícími dcerami,“ popisuje Amila Hrustić Batovanja, kreativní ředitelka agentury DDB. Ta stejně jako v předchozích letech stojí za kreativou. Spot, který v produkci Creative Embassy natočila režisérská dvojice Mugshots, běží od 2. prosince v několika verzích na kanálech televizí Nova a Prima, online i na sociálních sítích. Celá kampaň je doplněna i o nové klíčové vizuály. „Samozřejmě to jsou maminky, kdo zosobňují péči. A prodejny Rossmann se svými službami a produkty jim přináší vše potřebné, aby mohly o své rodiny pečovat s láskou,“ říká Marcela Syrovátková, vedoucí oddělení marketingu Rossmannu. „Je zřejmé, že emoce dodávají značce něco navíc a přibližují ji našim zákazníkům.“

S citem udělaná kampaň, kde se podle mě pozná spoustu maminek i jejich dcer. Mami!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Mami! Výjevy z rodinného života, nějak ne moc ústrojně naroubované na drogerii. Všechno je to tak hřejivé a milé, že to zapomenete do konce reklamního bloku.

Vilém Rubeš

Dobře vy v Rossmannu a v DDB. Rodiče puberťáků rozumí. Stejně tak rozumí Rossmann. Nejlepší kousek týdne.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Taková hezky natočená emotivní imageovka, ze které se však naprosto vytratila značka a je to spíše reklama na dobrou mámu, zřejmě samoživitelku.

Tomáš Vacek (Contexto)

Je to vlastně docela dojemný (tedy pro ty, co mají děti). Jen bych to trochu rozsvítil, přišlo mi to chvílemi zbytečně pochmurný a „utemovaný“.

Jakub Hussar (Haze)

Všechna čest DDB. Takhle citlivě zopakovat feel z reklamy z roku 2020, kterou si dobře pamatuju, ale zároveň s novým motivem, se v reklamním světě jen tak nepodaří.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

I přesto, že se nový spot od staršího z roku 2020 příliš neliší, líbí se mi. Nadšená jsem hlavně z nové maminky, která má takový lišácký výraz – jako by říkala „však ty na to přijdeš“.

Veronika Holzerová (Optimio)

Co říká generace Z? „No hezký a dobrý, ale je to podle šablony, kterou už jsem viděl x krát.“ - „Kvůli rychlému spádu jsme si myslel, že hlavní hrdinka čeká dítě.“ - „Líbilo se mi, že to hraje na city.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Kvalitní práce s emocemi ve spotu, který se po dvou letech vrací ke známým hrdinům. Uvěřitelný děj, nenásilná propagace produktů, skvělá režie. Na zvážení může být, jestli značka není zobrazena až příliš nenápadně.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Áaaaaawwww! To je utrhsrdce týdne, možná i měsíce!

Petr Laštovka

3. Bohemia Sekt víc extrovertní, víc pro mladé

Jeden z nejvýznamnějších českých výrobců sektů a vín, společnost Bohemia Sekt, představuje novou komunikaci svého vlajkového produktu, Bohemia Sekt Demi Sec, od agentury WMC Grey. Ta s firmou spolupracuje od roku 2018. „K budování značky Bohemia Sekt přistupujeme s ohledem na to, co spolu několik let budujeme. Od romantických a párových chvil u sklenky se šumivým sektem se posouváme k živější energii mezi více přáteli. Konzistenci i posun nejlépe ilustruje změna vzkazu z Buďte spolu na Buďme spolu,“ vysvětluje evoluci kreativy David Suda, kreativní ředitel WMC Grey. Tento vývoj navazuje na positioning značky, který akcentuje společné chvíle a zážitky. „Jedním z našich cílů bylo v rámci této evoluce omladit značku, respektive se zaměřit na mladší cílovou skupinu,“ doplňuje Martin Fousek, marketingový ředitel Bohemia Sekt. „Dali jsme si za cíl posunout konzumní příležitost od romantického spojení dvou lidí či pro produkt typických oslav blíž k extovertnějšímu segmentu a běžnější konzumní příležitosti - večeru s přáteli, který bychom snad všichni chtěli zažít,“ říká Martina Vacíková, account directorka WMC Grey. Autory kreativy jsou copywriter Pavel Wilhelm Přibyl a art director Roman Hynek. Televizní spot vznikl v produkci Creative Embassy v několika formátech, od šestivteřinového střihu až po stopáž 45 vteřin pro filmová plátna. Režie se ujal Prokop Motl, autory skladby, jež vznikla speciálně pro tento spot, jsou Viliam Béreš a Harries James Emlyn.

Chápu ten posun značky a tvůrcům se rozhodně podařilo zachytit chvilky s přáteli s uvolněnou, doslova „pozlacenou“ a svým způsobem i jiskřivou atmosférou. Takto zobrazená párty není nic, co by mě osobně nějak lákalo, ale to už je asi jenom úhel pohledu. Někoho to asi přivábí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Vypadá to jako vždycky, objetí a drink ve starorůžové, nijaké je to taky jako vždycky. A věta „konzistenci i posun komunikace ilustruje změna vzkazu z Buďte spolu na Buďme spolu“ vystihuje marnost, nic než marnost. NKP.

Vilém Rubeš

Rozumím. Hezky natočené. Nicméně se obávám, že partu mladých lidí, sekt všude kam se podíváš, putující gauč... To už jsem několikrát viděl, jednou i sám páchal - ten nesený gauč.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Myslím, že rozumím strategii a posunu v positioningu, o který se Bohemia Sekt snaží. Bohužel ve výsledné exekuci to za mě vede k takového trošku klišoidnímu spotu, který může být v podstatě na jakýkoliv alkohol. Chybí mi zde lépe vyprofilovaná unikátní role produktu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pochlastáváme a u toho děláme „soft brajgl“ po městě. Tak jen doufám, že až dekriminalizujeme konopí, budeme moct točit podobné reklamy s rozverným pohulováním na lavičkách (odpovím rovnou: nebudeme). Samotné řemeslo je fajn, štáb i režisér odvedli dobrou práci.

Jakub Hussar (Haze)

Čistá řemeslná práce, která se může směle měřit se zahraničními produkcemi. Jo, a dejte si film o filmu Jak se točí reklama z dílny WMC Grey.

Filip Huněk (Actum Digital)

Něco na tomhle spotu mě donutilo si ho pustit znovu. A znovu, abych přišel na to proč. Nejvíc dělá na míru složená perfektní hudba a nesnesitelná lehkost stěhovaného gauče.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pokud by chtěl někdo vizuálně definovat, co znamená profesionalita, může pro ukázku pustit tento spot. A video Jak se točí reklama mě maximálně odrovnalo (v pozitivním slova smyslu) – tohle je opravdu něco, co mladší cílovku osloví. Za mě opravdu dobrý tah!

Veronika Holzerová (Optimio)

Co říká generace Z? „Je to moc dlouhé.“ - „Pěkná filmová produkce.“ - „Hrozně evokuje reklamu na vložky.“ - „Za hodinu nebudu vědět, na co to bylo, ale hezká atmosféra.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Vypadá to jako večer s přáteli, který bych rozhodně chtěl zažít. Ale jen v případě, že se nebudu muset celou noc tahat s tou pohovkou. Jinak ale musím celý koncept spíš pochválit, protože jestli Bohemka něco potřebovala, tak trochu víc energie a uvolněnosti. Nebál bych se tu party klidně rozjet ještě o stupínek víc.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Člověk chvílemi neví, jestli jde o reklamu na gauč, nebo na sekt, ale celkově se dá říct, že spot plní účel. Připomíná mi to seriál Přátelé v reklamně asexuálním hávu. Daří se navodit rozvernou přátelskou atmosféru. Napoprvé se na to kouká příjemně, ale na konci Vánoc mi bude líto těch kluků, jak furt nosí ten gauč sem a tam, a nic.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Vítězem týhle Katovny je v kategorii individuálních výkonů Prokop Motl, bezesporu. Natočil dva řemeslně moc hezký kousky. Tak mu to dejme a buďme chvilku spolu.

Petr Laštovka

4. Shell uvedl retro vizuály s kolekcí keramických hrnků

Síť čerpacích stanic Shell v nové sérii ilustrovaných retro vizuálů představuje sběratelskou kolekci šesti keramických hrnků s motivy ikonické mušle, tedy různých podob loga značky v průběhu její historie. Odkazuje právě na dlouhou historii značky. Kampaň přichází přesně 30 let po otevření první čerpací stanice Shell na československém trhu. „Náš značkový merchandise je u zákazníků dlouhodobě populární a fanoušci značky Shell si touto kolekcí mohou připomenout její dlouhou historii,“ říká Klára Suchá, marketingová manažerka Shell ČR pro oblast paliv. Promoční kampaň pro Česko a Slovensko vytvořila agentura VCCP, která se značkou Shell spolupracuje čtvrtým rokem na lokální i globální úrovni. „Historie společnosti Shell je opravdu bohatá, chtěli jsme proto kampaň, která podtrhne myšlenku celé retro kolekce,“ popisuje Marek Farkaš, senior art director VCCP. „Ve spolupráci s ilustrátorem Janem Henkem, který se podílel i na designu kolekce hrnků, jsme proto připravili sérii originálních vizuálů, jež odkazují na styl historických reklamních materiálů značky.“ Komunikační kampaň běží v Česku od 28. listopadu na všech čerpacích stanicích Shell, v rádiu, na venkovních plochách a online.

Moc hezká, nepřehlédnutelná retro kampaň. Nejdřív jsem si říkala – kdo by chtěl mít hrneček s logem benzínky? Ale vlastně proč ne?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jak z benzínek udělat prodej kýčovitých ersatzů. Pardon, sběratelské edice.

Vilém Rubeš

Plechový hrneček, který mají v každém druhém obchodě. Raková blbost, řeknete si. Ale ten retro styl mě baví. Hlavně proto, že to je jiné, žádné CDI, animace aditiv. hezké, čisté.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Nejsem si jist, zda v dnešní době ještě dokáže plecháček někoho nemotivovat, aby zaplatil o tři koruny za litr víc, ale reklamně je to udělané moc hezky. Dobrá práce.

Tomáš Vacek (Contexto)

Speciální retro kolekce z doby, kdy jsme neinstalovali filtry na tovární komíny, stříkali pole DDT a ropou si pomalu čistili i zuby. Nejsem si jistý, zda je to v kontextu doby chytře zvolená strategie.

Jakub Hussar (Haze)

Pro žlutý hrneček by každý vraždil aneb jak vyobrazit retro hrnečky tak, aby vypadaly moderně a cool, a následně zase vizuálně nepasovaly do rádoby retro vizuálů.

Filip Huněk (Actum Digital)

Super! Konečně kousek Ameriky u nás v Česku.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Chtěli retro a přesně tak ho udělali. A ty krásné ilustrace Jana Henkeho! Obsahově je to retro klasika, která ale ve spojení s osobitým stylem ilustrátora vytváří fantastické kombo. A vůbec mi nevadí, že pivovar Bernard měl od Jana podobné malůvky, pokud se nepletu. Líbí se mi i myšlenka vývoje loga Shell. Pěkný.

Veronika Holzerová (Optimio)

Co říká generace Z? „Baví mě to retro a že ukazují původní loga.“ - „Je to pro lidi o deset let starší, než jsem já.“ - „Vadí mi stereotyp, že žena čeká na muže, který jede do práce, a od ní se čeká, že bude doma.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Abych dal dvě takhle vysoká hodnocení hned za sebou, to se mi dlouho nestalo. Pro retro kousky mám ale velkou slabost. Škoda, že nezbyl čas i na nějaký přidrzlý retro headline.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hezký nostalgický vizuál. V minulosti se takové plakáty vyznačovaly často misogynním obsahem, což se Shellu na těchto plakátech podařilo vyrušit. Kampaň působí příjemně, přesto bych si to retro představoval vřelejší.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Ale tak asi takhle. Vypadá to úplně přesně jako obrázky, který nabádaly Američany k budování atomových krytů, protože komunisti z východu určitě brzy něco pošlou. My jsme v tý době učili děti chodit v atombordelu a říkali, že plynovej útok oznamujeme mávaním žlutýho praporku a přerušovanými údery na kolejnici. Mně je nějak bližší retro, když se říká „kam bys šel, když nemáš Shell“, že. Ale proti gustu.

Petr Laštovka

5. Škoda přichází s letošní brandovou kampaní

České zastoupení automobilky Škoda v nové brandové kampani vzdává hold všem sportovcům a komunikuje tak své dlouhodobé sponzoringové aktivity v oblastech cyklistiky, hokeje a motorsportu. Nový spot je od 1. prosince k vidění v televizi, kině, digitálním prostoru a ve zkrácené verzi i na sociálních sítích. V rozhlasovém éteru bude znít prostřednictvím dvou sponzoringových spotů na Českém rozhlase. Za kreativním zpracováním konceptu stojí pražská Zaraguza, mediální nasazení zajišťuje tradičně agentura PHD. Režie se v produkci Beze Strachu tentokrát ujal režisér Jan Strach, známý především tvorbou hudebních videoklipů. Hudební podklad složil značce na míru zpěvák a skladatel Mikolas Josef a o voiceover se tradičně postaral herec Michal Dlouhý. „Cílem kampaně je připomenout všem sportovcům, že na své cestě kupředu nejsou sami, že mají vedle sebe kromě fanoušků také ty, pro které jsou vzorem a inspirací. Ve spotu si zahráli i někteří sportovci spojení se značkou Škoda, a tak je možné v přirozeném prostředí spatřit například Jiřího Ježka, nejúspěšnějšího cyklistu paralympijské historie, nebo nadějného rallye jezdce Dominika Stříteského,“ uvedl Libor Šedivák, vedoucí marketingu českého zastoupení automobilky Škoda Auto. Ta si letos připomněla třicetileté výročí oficiálního hlavního sponzorství mistrovství světa v hokeji, dlouhodobě značka patří mezi nejvěrnější partnery české hokejové reprezentace. Dalším pilířem sportovního sponzoringu značky je cyklistika, která sehrála podstatnou úlohu v její historii. Příští rok tomu navíc bude 20 let, co je automobilka sponzorem nejslavnějšího cyklistického závodu na světě Tour de France. Pro všechny cyklisty pak provozuje online magazín We Love Cycling. Sportovní trojúhelník uzavírá oblast motorsportu. Automobilka donedávna disponovala vlastním továrním týmem Škoda Motorsport, v roce 2020 značka rozhodla přerušit svou účast ve světovém šampionátu a zaměřit se na podporu závodních týmů po celém světě.

Je to fajn, jenom... říkám si, jestli je v tomto reklamním spotu nějaký záběr, věta, prostě cokoliv, co bych někde předtím už mnohokrát neviděla a neslyšela. Nějak se to člověku nevpálí do mozku. Přestože takzvaně „na značku“ to je.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Spojování nespojitelného s udržitelným. Příslušné komitéty radostně mručí a přikyvují, spotřebitel mezitím upadl nudou do fakírského spánku.

Vilém Rubeš

Na vzdávání holdu sportovcům je tam na mě trochu moc aut. Jasně, emočně vypjatý, trochu nabubřelý voiceover, ale jinak nuda a šeď. Kdo si na tenhle spot za půl roku vzpomene? Vypadá to jako: spot na sponzoring - hotovo - odfajfkováno - co tam máme dál...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Další do série Škoda sportu, které - musím říct - mě osobně baví čím dále tím méně. Značka v brand komunikaci jednoznačně ztrácí dech...

Tomáš Vacek (Contexto)

Zdá se mi to, nebo je tam to auto v prvním záběru dolepený? Škodovka v poslední době hraje mistrovství - mistrovství v nudných a konformních reklamách. Je to jak z rakouské učebnice marketingu: hlavně neurazit, nepolarizovat, nevzbudit jiné než prefabrikované emoce. Osobně bych rozhodně přitlačil na pilu v autenticitě i kreativitě.

Jakub Hussar (Haze)

Škoda je taková reklamní klasika, tentokrát na téma auta, rodiče a sport. Už jsem viděl i jinčí kousky této české automobilky, ale tenhle svou kvalitou asi nikterak neurazí.

Filip Huněk (Actum Digital)

Když se pozorně zaměřím na voiceover a detaily jednotlivých záběrů, všímám si produktových vlastností, sponzoringových aktivit i myšlenky s přesahem hezky zakamuflovaných do jednoho spotu. Běžný divák si ale reklamu nezapamatuje a neodnese si jedno hlavní sdělení.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Cíl kampaně splněn.

Veronika Holzerová (Optimio)

Co říká generace Z? „Chyběla mi větší message, nebo zajímavá myšlenka.“ - „Ale byla pěkná kamera a navazování střihů.“

Richard Stiebitz (Gen) + 20 studentů

Já vím, ono je důležité sem tam ukázat, co všechno Škoda dělá, jak podporuje spoustu věcí a tak, ale působí to na mě trošku uměle. Chybí mi šmrnc, který tam standardně bývá.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Sice nejezdím škodovkou, ale jejich reklamy mám rád. Dokáží vyvolat emoce tak akorát a já jim to věřím. Se sportem je značka spjata dlouhodobě a diváci to dobře vědí. Ve ztvárnění mi ale trošku schází originalita. Stejně vypadaly reklamy před deseti lety, a žena v růžových šatech držící hokejku v posledním záběru působí spíš komicky.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tak umím si představit i větší emoce, když se vzdává hold sportovcům za třicet let spolupráce. Ale jako dobrý, no. Jednu pěknou škodověnku mi pošlete. Ne? Tak ne, no.

Petr Laštovka

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy