Silvie Friedmannová přechází ze Seznam Zpráv do Forbesu

Do české redakce magazínu Forbes přišla začátkem listopadu Silvie Friedmannová, ekonomická novinářka, která posledních šest let působila v Seznam Zprávách (a v Televizi Seznam), předtím ve zpravodajství České televize a v Českém rozhlasu. Do Forbesu přichází primárně jako autorka digitální verze Forbesu, kterou jako šéfredaktor řídí Zdravko Krstanov.

Dalšími posilami webu budou Jana Divinová a Julie Mahlerová. Divinová nastoupila rovněž v listopadu, dosud pracovala v Next Page Media (na Peníze.cz se věnovala spotřebitelským financím, což je větev, kterou má ve Forbesu posílit) a předtím několik let v Mafře. Poslední čtyři roky působila v Mafře i Mahlerová, která do Forbesu nastoupí v lednu. Do širšího povědomí se dostala popisováním světa obchodních „šmejdů“, ve Forbesu se bude kromě psaní věnovat i strategii uzamykání obsahu, stejně jako v Mafře. Má též letité zkušenosti z mediální sekce Evropského parlamentu.

„Letos za sebou s velkou pravděpodobností budeme mít finančně rekordní rok, nicméně mediální prostředí je extrémně dynamické, a tak pokládáme robustní základy na další léta,“ komentuje posilování redakce ředitelka českého Forbesu Barbora Kročková. Forbes letos kromě pravidelných měsíčních čísel (v průměrů prodává 16.000 výtisků) vydal i pět tematických speciálů a zorganizoval tucet konferencí a galavečerů.

