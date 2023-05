Skupina Near & Dear se rozrůstá o vývojářskou agenturu Make it Run

Komunikační skupinu Near & Dear rozšiřuje nová agentura Make it Run, která se specializuje na vývoj informačních systémů, webových a mobilních aplikací. Nová agentura vznikla v rámci divize Ventures, jedné ze dvou součástí skupiny Near & Dear (druhou divizí je Communications), a to v reakci na stále rostoucí poptávku klientů po službách IT.

Ve vedení nového vývojářského studia jsou šéf Miroslav Dzurenko, technický ředitel Matěj Vavřinec a provozní ředitel Vladislav Pergler, kteří v minulosti působili v kreativní agentuře Story tlrs. Zkušenosti mají i z velkých nadnárodních společností, kde nebyli spokojeni a hledali větší prostor pro seberealizaci.

„Díky rozšiřování portfolia našich služeb můžeme klientům zajistit vše pod jednou střechou. Významně tím šetříme jejich čas i práci a umožňujeme jim dosáhnout lepších výsledků,“ prohlásil Šimon Vodrážka, managing partner Near & Dear Group. Pražskou skupinu tvoří víc než sedm desítek odborníků napříč komunikačním mixem - kromě nové agentury Make It Run také digitální kreativci Story tlrs, píáristi Topic PR, audiovizuální produkce VNV a designové studio Semibold.

Vývojáři z Make it Run se už pod taktovkou Story tlrs podíleli na projektech pro významné klienty. Stojí za vývojem webové aplikace pro vizualizaci statistických dat pro mezinárodní poradenskou společnost, softwarovým řešením pro obchodní partnery Imperial Brands nebo e-shopem a intranetem pro Budějovický Budvar.