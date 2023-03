„Skvělý insight.“ Vítězem týdne je řeč kutilů od Uni Hobby a Mark BBDO

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 9.-11. týden 2023 Mark BBDO: Rozumíme českým kutilům (63 %)

značka, klient: Uni Hobby Wilhelm Kinga, Hullabaloo: Zacvičili jsme s cenami (58 %)

značka: Penny, klient: Penny Market McCann Prague: Systemshop.cz (57 %)

značka, klient: Všeobecná zdravotní pojišťovna Darwin & the Machines: Každý může mít Grizly (48 %)

značka: Grizly, klient: Grizly.cz VMLY&R Prague: Věřím si na PwC (47 %)

značka: PwC, klient: PwC Česká republika Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 19 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Uni Hobby mluví řečí kutilů

Hobbymarket Uni Hobby se po 13 letech na trhu pouští do nového dlouhodobého komunikačního konceptu. Ve svém segmentu je řetězec jedinou původní českou značkou a právě na této diferenciaci postavila agentura Mark BBDO komunikační koncept Rozumíme českým kutilům. „Standardně s agenturami nespolupracujeme a ani jsme to neplánovali, komunikaci si řešíme interně. V tomto případě, ale Mark BBDO přišli za námi s tím, že mají silný názor na to, jak bychom jako značka měli svou brand image vylepšit a dlouhodobě naši firmu přiblížit českým kutilům, pro které máme opravdu bohatý výběr produktů a služeb,“ uvádí Aleš Pacal, generální ředitel společnosti Uni Hobby. „Proaktivní přístup i samotná komunikační strategie a kreativní koncept nás ale nadchnul a pustili jsme se do práce na novém konceptu, který věříme, že pomůže budovat vnímání naší společnosti a posílí prodej.“ „Pracovat pro lokální značku umožňuje specifičnost. Každý má jistě v rodině někoho, kdo umí opravit rozbité kolo, vyrobit stoličku nebo dokonce něco složitějšího, například obložit koupelnu. Potřeba a vášeň kutit přináší časem novou znalost: ovládnete jazyk kutilů. A právě na tomto insightu je založen dlouhodobý komunikační koncept,“ vysvětluje myšlenku konceptu Martin Mareš, creative director Mark BBDO. „Fanka, kango, housenka, papoušek nebo pachole už nebudou neznámé pojmy, které vám sděluje fachman. Značka adoptovala řeč svých zákazníků a pro začátečníky nabídne edukaci.“ Nový komunikační koncept odstartoval spuštěním integrované kampaně včetně televizních spotů. Kampaň poběží na začátku jara v měsících březen a duben, mediální strategii, nákup a optimalizaci zajišťuje agentura OMD. Její druhá vlna bude nasazena v druhé polovině roku. Message bude zákazníkům dále doručena prostřednictvím venkovní reklamy, sociálních sítí, in-store komunikace, prodejních materiálů, interní komunikace až po slovníček slangových výrazů na webu unihobby.cz. Obchodní síť Uni Hobby je svou lokací orientovaná spíše na Moravě a ve svých 10 prodejnách nabízí tisíce produktů skladem z oblastí stavby, bydlení, techniky či zahrady.

Nejdřív jsem se lekl, že tu zase máme drnkání na vlasteneckou strunu pravého češství, ale ono ne. Je to povedený. Udělat kampaň na hobbymarket, aby nevypadala jako všechny ostatní reklamy na hobbymarket, je dost makačka. Tady vzali jednoduchý nápad a jednoduše ho zrealizovali. A myslím, že to bude fungovat. Jen by to chtělo víc té hantýrky...

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Jednoduchý nápad, jednoduché zpracování. Myslím si, že na kutily a fachmany by to mohlo fungovat a značce kampaň pomůže najít charakter. Slovníček je hezký nápad navíc.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Dobře vystavěné. Copywritersky vypilované. A nepůsobí to na mě šroubovaně. Zkrátka: český hobbymarket – český slovní humor. To na Čechy funguje. Segment hobbymarketů začíná být radost sledovat. Hornbach. Bauhaus s Kotkem. Teď Uni Hobby. Co Obi? Zvedne hozenou pracovní rukavici?

Petr Bucha (Accenture Song)

Za mě vítěz týdne, toto se moc povedlo!

Tomáš Vacek (Contexto)

Tím, že nevim, co je mafl, jsem se chytil na šukalku, ale jinak tenhle Bauhaus bez Vojty Kotka není, co bejval. Nebo to neni Bauhaus, ale Hundertwasser?

Petr Laštovka

Jednoduché, jasné, trochu stereotypné... ale to k tomuto odvetviu asi ešte patrí. Verím, že môj tatko by súhlasne kýval hlavou. Akurát neviem, či by si vybavil názov obchodu.

Alžbeta Gburíková

Zaměření na hrdé české kutily je fajn, snad kampaň neodradí mileniály, kteří netuší, co je to mafl nebo sviňák. Vyznění dobré, ale scénář spotů by mohl být lepší.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Je to skvělý insight a bude to funkční a rozpoznatelný dlouhodobý komunikační koncept. Bylo by fajn to češství a specifičnost českých kutilů koncepčně posunut dál, aby nezůstalo jen u slov, anebo aspoň exekučně dramatizovat humorem, bizárem, něčím zapamatovatelným. Koncept ma obrovský potenciál pro vizuální craft, což zatím (hlavně v printu) není využitá příležitost.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Ano, ano, ano, tohle vám ChatGPT nenapíše. Moc hezkej koncept, kterej nabízí strašně moc možností k využití. Hoši, radost po ránu ste mi přinesli...

Ondřej Souček

Krásně trefená premisa a insight! Akorát mám z kampaně opačný dojem než který má asi vzbudit. Že Uni je tady právě jen pro partu „profíků“, kteří všechno ví a mají na to svou profi otravnou mluvu, které v Uni rozumí. Na mě tak působí. Neměl být závěr opačný? Poradíme vám, i když nemluvíte řečí profíků? Nebo je záměr cílit jen na kutily a stavět další hobíky do role, že v Uni dostanete další výklad?

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Jsem se bál, že uvidim klon na Hornbach, ale ne. Dobře, chlapci a děvčata, našli jste USP, které je jen vaše.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tady musím zase pochválit dobrou práci. Je to výrazné a hravé, tak snad k tomu bude reálně fungovat i služba, protože moje osobní zkušenosti se značkou nejsou zrovna růžové.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Žížalo, pocem, mazej do terénu a vodposlechni ňáký hlášky, co říkaj fachmani. Dáme to do reklamy, lidi se zasmějou kozám a fachmani si řeknou, že jim rozumíme. A máme je pořešený! Cheesy...

Michal Novák (Czech Promotion)

Takhle si vždycky připadám, když mi známí přijdou pomoct s pracemi na bytě. Doufám, že svoje nářadí kupovali v Uni Hobby přesně tak, jako v téhle reklamě.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Koncept „u nás vám rozumíme“ je už bohužel dost opotřebovaný. A tady se z něj ani nepodařilo dostat žádný vtip, vyšel z toho jen nákupní seznam slovíček českých kutilů. To je na dlouhodobý koncept málo.

Markéta Tomanová (WOO)

Dobrý insight a slušná exekuce. Rozumět českým kutilům a mluvit jejich řečí je koncept, který může značku skutečně přiblížit profesionálům a fachmanům. Doufám, že nezůstane u kampaní, ale půjde podle slangových názvů produkty i hledat na e-shopu. A doufám, že tím Uni Hobby neodradí amatéry.

Kuba Novák (Semibold)

Je to těžká kategorie. Značky jako Hornbach, Obi, Bauhaus a další soupeří o pozornost. Uni Hobby však zjistil zajímavou pravdu – že hardcore kutilové mají svůj vlastní jazyk pro nástroje, které používají a na které se spoléhají. Uni Hobby tomuto jazyku rozumí, což znamená, že se může lépe spojit s každým fachmanem. Není to příliš “niche”, pokud jde o cílení, nebo to byl záměr? A bude kampaň rezonovat se zamyšlenou cílovou skupinou? Pokud ano, rozhodně to dává značce zajímavou pozici, na které může v budoucnu stavět. Možná by Uni Hobby měla vytvořit slovník pro všechny, kdo třeba rád kutí, ale například všechna profesní slangová slovíčka nezná.

Graeme Murray

Tak si říkám, že snad všichni marketéři DIY kategorie v Česku začali hulit nějaký fakt dobrý matroš. Takže hobbymarkety teď skoro kralují našemu českému reklamnímu Hobitínu. Hezká kreativní myšlenka od Mark BBDO. Chytlavá. Nejsem žádný mirakulózní kutil, ale i mně hned naskočily výrazy jako cípant, hupcuk a medvědí hovno. Fakt je to dobré.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Patřím do skupiny lidí „všechno spravím jednou izolepou“, takže složitej vercajk nepotřebuju, ale na druhou stranu echt nádobíčko chce každý, a to přesně v Uni Hobby nabízí. Normální člověk asi sviňáka nehledá a šukalku spíš někde jinde, nicméně kutilská komunita tomu asi bude rozumět. Jestli tahle hantýrka zafunguje a kutilů bude tolik, aby přinesly prodeje, to ukáže čas. Zvolený směr mi ale přijde fajn. Nápad i vizuální zpracování je super.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

2. Suchánek s Genzerem cvičí s Penny

Diskont Penny pro letošní rok připravilo novou kampaň Zacvičili jsme s cenami. Ta navazuje na loňskou kampaň Diskont s hitmakerem Michalem Davidem. V letošní kampani Penny propojuje svoji podporu sportu s nabídkou kvalitních produktů za nízké ceny. Tvářemi kampaně se stali baviči Michal Suchánek a Richard Genzer. Ti ve sportovních úborech cvičí na českou verzi skladby Everlasting Love od německé zpěvačky Sandry, nový text napsal Pavel Přibyl. Spot se natáčel dvě noci v průběhu února na prodejně Penny v Horních Počernicích v Praze pod režisérským vedením Tomáše Bařiny. Choreografii herců i komparsu ve spotu měla během natáčení na starosti Michalova manželka Renata Suchánková a účinkují v něm i tanečníci skupiny Uno. „V loňském roce jsme měli dvě výrazné kampaně Kompot a Diskont s Michalem Davidem. Obě byly z našeho pohledu velmi úspěšné a pomohly nám posílit vnímání Penny jako diskontního řetězce nabízejícího kvalitní produkty za nízké ceny. Pro letošní rok jsme se rozhodli udělat další krok a spojit naše aktivity v podpoře sportu s naší nabídkou nízkých cen. Společně s Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem jsme připravili spot, který téma atraktivních nízkých cen komunikuje s nadhledem a vtipem,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny. „Od první chvíle jsme věděli, že chceme použít chytlavou diskotékovou hudbu a zkombinovat jí s typickým humorem dvojice Suchánek Genzer. Výsledkem je reklamní spot, který věříme diváky nejen pobaví, ale který právě díky těmto dvěma, a tomu, jak jsme jej pojali, má i výrazný virální potenciál.“ Suchánek a Genzer v novém spotu navazují na své účinkování v pravidelném Kroužkování výhodných nabídek z akčních letáků na sociálních sítích Penny. Nová kampaň Penny je připravena pro televize, online a sociální média, tisk, instore i kina.

Aha, tak tohle je ten bájný humor. No, tak asi jo, no...

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Mají kampaně na Penny Market nějaké dno? Ne! A to je dobře. Je to tak špatné, až je to vynikající.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tyhle nízké ceny mi přijdou tak nějak vykalkulované. V tom smyslu, že se fááákt snaží... Mít - slovy klienta – virální potenciál. Podle mne třeba Kamali, které se nesnažilo tak úporně být „fun & cool“, je pro tenhle segment trhu srozumitelnější a věrohodnější. Ale třeba to kampaň s S+G v pokračování ještě rozjede.

Petr Bucha (Accenture Song)

Tak zaujetí u cílovky (i mimo ni) jistě bude a je to o kapku lepší než hrůzo Michal D. z loňska. Mě osobně to od nákupu jistě opět odradí, ale asi nejsem cílovka...

Tomáš Vacek (Contexto)

Pépépépé, ny ny ny ny ny. Jak málo stačí, co? Jako pustil jsem si po tom pár bijáků vod Vláčila, Kurosawy a Bergmana, abych se karmicky srovnal, ale cywe, Suchoš s Geňou furt diktujou!

Petr Laštovka

Ja si vlastne myslím, že na cieľovku to bude fungovať veľmi dobre. Jasná message, známa dvojica, ktorá cvičí s cenami, pesnička, ktorá sa dá dobre pískať, a malý vtípek na záver. Z pohľadu mňa ako necieľovky môžem ale pochváliť len craft.

Alžbeta Gburíková

Penny pokračuje ve spolupráci s celebritami oblíbenými zejména u starší generace. Výsledek je milý, i když nijak přelomový. Chybí chytlavá hláška, díky které by kampaň zlidověla. Popěvek „ce ce ce ce ce ny ny ny ny ny“ to nebude.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Je třeba přiznat, že je docela těžké posunout formát “tanec/zpěv v obchodě s potravinami” k něčemu, co jsme ještě neviděli. Je to trochu déjà vu. Škoda, že humor dvojice Suchánek a Genzer je cítit jen v aftershotu, jinak to mohl být pěkný úmyslný cringe s virálním potenciálem. Je ale hezké vidět, že se aspoň lidi pobavili na natáčení, a třeba se sem a tam najde i někdo, komu v hlavě zůstane “pe pe pe pe pe…”

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Jdeme hodně dolu, že? Suchánek mě teda po zhlédnutí jeho filmu Večírek straší ve snu... Tady mi chybí už jenom Samantha Fox, která by k tomu cvičení mohla hrát na dudy, a myslim, že cílovka, na kterou cílíte, by vzala Penny útokem.

Ondřej Souček

Přijde mi to tak blbý až mě to strašně baví, což mělo být podle mě cílem. Po spotu s Michalem Davidem to má správnej vibe.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Penny už je docela dada, takže já jsem vlastně v klidu. Někdo řekne peklo, já si jdu pustit znova. Do Penny mě ale samozřejmě nepřilákají.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jasně, teď bych si tady mohl příjemně zahejtovat, že jsou to jen dva komici v reklamě, dělají blbosti a celé je to zakončené ohranou hláškou, ale já říkám „proč ne?“ Spolu s hudbou je to lehce bizárek, ale pozornost to chytí, některé ty záběry jsou vlastně docela vtipné a nakonec to velmi jasně a jednoduše předá zprávu.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Kompot Michala Davida mě tehdy posadil na zadek. A přinutil pustit si Diskopříběh. Penny rozčíslo zoufalou reklamní unylost českých řetězců a zřejmě i celkem trefilo cílovku. A teď jim běhají po krámě dva borci v elasťákách. Suchánka s Genzerem mám rád, ale tohle mi přijde lehce prvoplánové a víc na sílu. Asi jako humor v Tele Tele. No nic, jdu si to pustit...

Michal Novák (Czech Promotion)

Pořád hrozný, ale pořád funkční. K positioningu Penny to naprosto sedí a byznysově to očividně dává smysl, jinak by v tom nepokračovali další rok.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Je to rozhýbaná slovní hříčka, ale funguje. A sestava je to velmi vtipná. Jen by se na to koukalo lépe, kdyby se tolik nezacvičilo i s rozpočtem na produkci.

Markéta Tomanová (WOO)

Cvičíme s cenami, tak vezmeme Suchánka s Genzerem a necháme je cvičit v Penny. Zní to hrozně, je to trochu laciný, ale nakonec to funguje až překvapivě dobře. Pánové dělají to, co umí, brand je přítomen a lidi to bude večer u televize bavit víc než poslouchat reklamní texty o české kvalitě, lásce k řemeslu a největším výběru. Myslim si, že tohle je dobře udělaná reklama na obchodní řetězec.

Kuba Novák (Semibold)

Pokud už jste v určitém věku, tato reklama kombinuje nostalgii a sílu celebrit. Je to určitě chytlavé, pokud máte stále rádi Sandru a pamatujete na diskotéky a spartakiádu z konce 80. let. Sympatické, pokud fandíte Suchánkovi a Genzerovi. Je to velmi zábavné a je skvělé vidět reklamu, která se nebere příliš vážně. Mé manželce se to strašně líbilo, protože byla fanouškem Sandry a také cvičila na skladbu Poupata od Michala Davida, který se objevil v Penny reklamě minulý rok. Jestliže jste vyrostli na hudbě z osmdesátek, jste fanoušky komediálního dua a Penny máte rádi, tak vám reklama pravděpodobně udělá radost. Ale co zbytek? Přitáhne je reklama do obchodů? A hlavně – co mladší zákazníci?

Graeme Murray

Zoufale mávat rukama u reklamních opusů pánů Suchánka a Genzera se za léta stalo mou oblíbenou disciplínou. U kampaně Penny žádné mávání nebude. Je to dobře ulítlé. Sedí to na styl a tón nastavený loňským Michalem Davidem. A vlastně mě to baví. Loni to byla diskotéka, teď je to spartakiáda. Dává to smysl a jsem přesvědčen, že „cvičení s cenami“ bude hezky fungovat.

Míla Knepr (Contagious CZ)

„Nám to šlape, nám to sviští, děkujeme za optání, jak to sviští vám?“ V Penny to asi sviští hezky. Jestli si pochvalovali bizárek s Michalem Davidem, tak Geňa se Suchošem je proti tomu jistota a celkem jasná trefa do cílovky. Nakupovat do Penny kvůli tomu asi chodit nebudu, ale věřím, že marketingově kampaň bude fungovat, a taky oceňuju, že si Penny jede víceméně stejný styl.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

3. VZP má fiktivní e-shop s lékařskými výkony

Všeobecná zdravotní pojišťovna spustila komunikační kampaň od agentury McCann Prague, v níž prostřednictvím fiktivního e-shopu Systemshop.cz odkrývá ceny za konkrétní zákroky a lékařské výkony. Cílem komunikace je podle VZP „otevřít celospolečenskou debatu o udržitelnosti zdravotního systému“ a poukázat na to, že „zdroje systému nejsou bezedné a do budoucna se bez důrazu na (levnější) prevenci zdravotnictví neobejde“. VZP též uvádí, že většinu prostředků určených na komunikaci hodlá investovat do zvyšování zdravotní gramotnosti. „Reklama, která v rukavičkách sděluje, že kouření škodí zdraví, už nefunguje. Pokud chceme začít něco měnit, a v tomto případě nic menšího než uvažování lidí o svém zdraví a celém systému, museli jsme zvolit provokativnější formu. Spouštíme proto e-shop, kde bude v nabídce třeba umělá ledvina nebo bypass s uvedenými reálnými náklady,“ řekl Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. S kampaní by se měli primárně setkávat diváci televizí (34 % prostoru), zhruba čtvrtina (26 %) bude nasměrována do onlinu, 17 % do tisku, 12 % je věnováno venkovním nosičům a 11 % rozhlasovým spotům. Kampaň poběží do konce března. „Cena zdraví je nevyčíslitelná, je tím nejdražším, co máme. Vyčíslit se ale dají ceny zákroků a stejně tak velmi dobře víme, jaké jsou náklady na preventivní vyšetření. Asi není třeba zdůrazňovat, že oproti nákladné léčbě jde o zanedbatelné položky,“ prohlásil Duškov. V e-shopu bude možné zjistit orientační ceny vybraných zákroků, seznámit se s riziky, které při jejich podstoupení hrozí, a v neposlední řadě i možnosti, jak jim předejít. VZP zdůrazňuje nezbytnost posílit v dlouhodobém hledisku roli prevence. v zájmu šetřit systému rostoucí náklady v souvislosti se stárnutím populace, vstupem nákladnějších léčivých přípravků i moderních technologií. Pojišťovna také uvádí, že se touto kampaní „hlásí ke své společenské odpovědnosti, směřující k edukaci široké veřejnosti o udržitelnosti systému a podpoře zodpovědného chování občanů vůči svému zdraví“. „Neděláme si iluze, že přes noc změníme životní styl poloviny Čechů. Ale i když se nám podaří přesvědčit jen jednotky procent, znamená to desítky tisíc lidí v lepší kondici a pro systém miliardy korun,“ říká Duškov. „Neříkáme, že by lidé neměli péči čerpat, naopak je nabádáme, ať využijí možností prevence. Chceme, aby přemýšleli o svém zdraví i celém systému, který zkrátka není perpetuum mobile.“

Nápad se mi líbí. Ukázat lidem, co stojí lékařská péče, je v našem pseudobezplatném zdravotním systému krok správným směrem. Ale to provedení? To je tak... Jak to popsat? Neuchopitelně nezapamatovatelné? Škoda zabitého nápadu.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Pokud má tato kampaň za cíl otevřít diskusi na téma udržitelnosti zdravotnictví, nemohla podle mě zvolit lepší způsob. Je to poměrně brutální a syrové. Odvážné. Tleskám!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Záslužné, odvážné. Zatímco konkurenční pojišťovny najímají herecké či sportovní celebrity, aby přetáhly pojistníky, otvírá VZP jako leader cenné téma. McCann má motto Truth Well Told. Za mě ho zde naplnili. Vykolíkovali VZP dlouhodobý prostor. Když si vzpomenu, jak velkoryse uchopili téma autonehod v kampani 13 minut, už se těším na pokračování téhle kampaně!

Petr Bucha (Accenture Song)

Kampaň bezpochyby zaujme, obávám se však, že jí skoro nikdo nebude rozumět a skončí tak mezi haldou nesrozumitelného dennodenního „komunikačního hluku“.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tak příště můžete dát na plakát mě, žejo. Modří vědí.

Petr Laštovka

Ja som si tú reklamu pustila dvakrát... aby som zistila, či to naozaj nie je Lidl. Takže trik s e-shopom sa podaril. Páči sa mi, že ideme na hranu, ale hlavný cieľ kampane - a to prevenci - v nej úplne necítím.

Alžbeta Gburíková

Poměrně agresivní forma reklamy, která vyděsí minimálně stejně jako zaujme. Uvědomují si to i tvůrci, kteří na plakátech doplnili sdělení „neznamená zavedení plateb ve zdravotnictví“. Samotný nápad s fiktivním e-shopem je fajn, ale nejsem úplně přesvědčený, že kampaň bude pochopitelná pro ty, kterým je určena. Na reakce okolí jsem zvědavý.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Je v tom shock value, která nějakým způsobem funguje, aspoň na úrovni vyvolání zvědavosti. Otázka je, zda kvůli tomu lidé opravdu budou chodit na prevence. Vizuálně naschvál špatné zpracování možná není dost špatné na to, aby to lidem na první dobrou došlo. Jedna kampaň na tak důležité téma ale nezmění mindset lidí - je důležitá edukace a konzistentní komunikace. Na druhou stranu, kdyby kampaň oslovila byť jen pár jednotlivců, je to taky úspěch.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Je to moc hezkej nápad, ale trochu se bojim, že to zůstane „ztraceno v překladu“. Já, my, lidi, co čuchaj marketing denně, víme hned, o co jde, manželé Voborníkovi z Krmelína u Opavy to dle mě přejdou bez povšimnutí. Ale možná mam strach zbytečně...

Ondřej Souček

Z pohledu marketéra nápad skvělý. Z pohledu cílové skupiny a dopadu na brand mi to přijde nešťastné. Širší cílová skupina podle mě nápad nepochopí, nezareaguje a neocení. Naopak mi kreativní zpracování ve stylu cheap kampaně českého e-shopu přijde brandu neprospěšné.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Koncept chápu, jen se bojím, že ho lidé dají jen do půlky. Kolik zákroky stojí. jim vyletí druhým uchem ven, když po nich nic nechceme. A my nechceme. Takže úplně nevím, jestli ty peníze VZP nevyhazuje oknem, což je docela paradox.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Já docela fandím zajímavým řešením, ale tady to podle mě trošku trpí na exekuci. Když už teda u snídaně uvidím spot a k obědu se mrknu na web, tak než mi to konečně předá key message, už mě budou volat k večeři.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Myšlenka skvělá. Stále si lámu hlavu ohledně provedení. Je ten příšerný vizuál záměrný? Je nutný? A je funkční? Nevím, jestli na sebe v tomto případě forma nestrhává pozornost samoúčelně (narozdíl třeba od veleúspěšných 13 minut ze stejné dílny). Ale to si autoři vyhodnotí a případaně zrevidují. Počítám, že touhle kampaní to nekončí...

Michal Novák (Czech Promotion)

Kampaň i e-shop mě jako marketéra neskutečně baví. Doufám, že se lidé mimo marketingovou branži e-shopem proklikají ke všem těm hrazeným preventivním vyšetřením a očkováním na oficiálním webu VZP.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Kampaň na prevenci, která spoustě lidí zvedne tlak, jinak řečeno, moment překvapení tam nepochybně je, to se povedlo. Sedí tomu i retro design pochybných e-shopů a internetových srovnávačů. Jenom ta prevence je v celém sdělení trochu schovaná, přitom pokud má plánovaná celospolečenská debata jít dál než „je to drahé a zdravotnictví je černá díra“, tak by možná bylo lepší to doříct.

Markéta Tomanová (WOO)

Úplně chápu, že to všem připadalo jako dobrej nápad, je to jednoduchý, je to výrazný, byl tam slide o tom, že Češi jsou přeborníci v nakupování na internetu... Zároveň ale moc nechápu, co mi to má vlastně říct a k čemu mě to má motivovat. Chcete mě vystrašit? Chcete mě uklidnit? Chcete, abych něco dělal? Já nevim. To, že lékařská péče stojí spoustu peněz, víme, ale co z toho plyne pro nás? Vždyť od toho pojistky jsou, abychom se vyhnuli nákladům. To, že když budu chodit na prevenci, pomůžu sobě i systému, je schované za tolika rohy, že to podle mě najde málokdo.

Kuba Novák (Semibold)

Osobně nejsem velký fanda značek, které by se měly v ideálním případě snažit být otevřenější, čestnější a transparentnější, a přitom pro své kampaně dělají falešné weby. Nicméně cokoliv, co lidi přiměje přemýšlet o zdravotním pojištění, pochopit jeho skutečnou cenu pro společnost a zároveň podpořit význam prevence, je dobrá věc. Není to snadný úkol, ale e-shop je jistě neotřelý přístup k tomu, aby si lidé uvědomili cenu léčby a možná se i snažili předejít nemoci a její následné (často nákladné) léčbě. To je ideální win-win situace.

Graeme Murray

Začnu velkou pochvalou za to, že se VZP to tématu preventivních prohlídek jako market leader pustila. Kudos. Dál už mám jen tři otázky. 1) Opravdu je cílem kampaně rozpoutání společenské diskuse? Mně to tedy jako objective přijde málo. Čekal bych, že při znalosti chabému využívání preventivních prohlídek bude jasným cílem zvýšit procentní podíl těch, kteří na preventivní prohlídky chodí. Když si člověk uvědomí, že zanedbaná prevence ročně stojí zdravotní systém desítky miliard, je to business case jako hrom. 2) Fakt je v Česku, kde si lidi spíš myslí, že zdravotnictví je „zadarmo“, tím správným tématem cena zdravotnických výkonů? Pokud je to v principu pojištění, tak si nedovedu představit, jak by to fungovalo u jiných pojištění. Jako kdyby pojišťovna přesvědčovala řidiče, aby jezdili opatrně, protože je náhrada škod stojí moc peněz. Logicky je to správně, ale je to hodně přes ruku. 3) Jak si má recipient odpovědět na otázku „co z toho budu mít já“? Býval bych čekal třeba statistická fakta, o kolik mi prevence statisticky prodlouží život a co by v tom čase ještě mohl dělat, zažít. Tady zůstaly jen prachy. - Ale zase v principu cíl kampaně splněn - vyvolat diskusi...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Amputace nohy za 120 tisíc v akci, no nekup to! Rovnou přibalit do košíku i protézu za kilo a jste zase jako laňka. Nápad strašit lidi reálnými náklady na zákroky formou e-shopu je perfektní. Líbí se mi i rubrika Zajímavá čísla. Klíčové vizuály na mě působí trochu jako retro e-shop, což asi účel splní, ale obsahově bych si tam dokázal představit víc, protože cena zákroku sice je docela zajímavá, ale moc mě nepřiměje přemýšlet o prevenci. Doplnil bych i ta šokující čísla, přidal výraznější apel (čeká vás to taky?) a možná i našel reálné lidské příběhy...i když to už by asi bylo moc morbidní.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

4. E-shop s oříšky Grizly míří do televize

Rychle rostoucí internetový prodejce oříšků a zdravých potravin Grizly rozšiřuje komunikaci z prostředí e-commerce prostředí do televize. Strategie a nová brand buildingová kampaň od agentury Darwin & the Machines má za úkol budovat Grizly jako značku dostupných prémiových produktů. Staví na dlouhodobém budování kódů značky, jako je nový maskot, oranžový medvěd Grizly v životní velikosti, který provádí diváky jednotlivými životními situacemi, kdy se jim produkty můžou hodit. Maskot společně s popěvkem Brum Chrum od slovenského rappera Viktora Hazarda má provázet i dalšími kampaněmi - online či v rádiu - a konzistentně tak dlouhodobě zvyšovat efektivitu mediálních výdajů. V reklamě vystupuje i influencerka známá jako Mama Domisha, která s Grizly spolupracuje na vlastní řadě zdravých produktů. Ty jsou se ve spotech vidět také. „Naší ambicí je jasně komunikovat, že zdravé potraviny si díky Grizly může dovolit opravdu každý,“ komentuje novou kampaň marketingový ředitel Petr Miklík. „ ‚Každý může mít Grizly‘ je jednoduchá myšlenka, která nám ulehčuje další komunikaci díky své jasnosti a otevřenosti různým zábavným situacím,“ doplňuje kreativní ředitel agentury Michal Pastier. Koncept vznikal v průběhu loňského roku a značka ho letos postupně bude implementovat do všech kanálů včetně packagingu, který teď připravuje agentura GoBigname. Za produkcí spotu stojí slovenské studio Darq režíroval je David Chvátal. Kampaň bude zákazníky oslovovat kromě televize i v printu, out-of-home, v rádiu a v online v Česku i na Slovensku.

Obří oranžový medvěd z chemlonu je super. Líbí se mi ten oldschool, který by mezi ostatními počítačem vymodelovanými maskoty mohl vyniknout. Škoda toho fádního spotu. S takhle velkým medvědem by se mohli trochu odvázat. Zatím je to nuda s potenciálem.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Plyšový medvěd jako maskot? Proč ne? Myslím si ale, že doprovodný VO (Grizly je parťák před televizí, pomocník do kuchyně, dodá sílu na výlet) je příliš doslovný a zbytečný. Fórek s policisty ale cením.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Průvodní tiskové prohlášení zní zajímavěji než TV spot: „Sonic branding“ a popěvek „Brum Chrum“ dělal rapper. Hraje v tom influencerka. A má to „dlouhodobé kódy budování“ značky. Ale mě to furt připadá jako běžná kampaň s maskotem. V žánru maskot jsme asi všichni viděli o dost lépe napsané a zahrané spoty.

Petr Bucha (Accenture Song)

Zaujme, pobaví, vím na co je...jen teda nevím, proč si koupit u nich a ne např. v Lidlu... A s tím medvědem bych tedy také čekala, že si kapku více pohrají...

Tomáš Vacek (Contexto)

Policie v akci! „Já Delta 1. Delto 100, jeďte mi do parku, jezdí tam týpek na medvědovi!“ - „Já Delta 100. Tak je to v pořádku. Týpek říká, že medvěda stopnul.“

Petr Laštovka

Bude grizly nový alzák? To asi úplne nie, ale éra maskotov pravdepodobne úplne nevymrela. Ak je GRIZLY podstatou budovanie brandu verím ale, že si názov značky zapamätám, viem si ale predstaviť jasnejšie spracovanie.

Alžbeta Gburíková

Reklama klasického střihu, dynamicky natočená, lehce vtipná. Ale nejsem jistý, zda zaujme i mladší ročníky. Oranžový maskot bez mimiky nevypadá extra přátelsky. Chtělo by to něco výraznějšího, aby si diváci kampaň zapamatovali.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Největší kreativní potenciál a nápad je v posledních 5 vteřinách - na vtipu z aftershotu by se dal postavit celý komunikační formát. Price perception je pro spoustu značek strašně důležitý, to je zcela pochopitelné, ale HL “Každý může mít Grizly” by chtěl trošku více odvahy a zamyšlení, protože působí genericky a líně. Maskot medvěda by mohl být být ještě sympatičtější, pokud by měl výraznější charakter nebo roli.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

To je přepsanej brief. Tak si to můžeme odfajfkovat. Je ovšem otázkou, jestli je tohle ta správná cesta k vybudování brandu. Za mě ne.Ale chápu, že ne vždycky se vyplácí riskovat.

Ondřej Souček

By to bylo celkem dobré, kdyby neustrnulo na půli cesty. Asi je to mix nedotaženého storyboardu a produkce. Škoda.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Maskoti se očividně jen tak neomrzí. Jen aby to nakonec nebylo víc o medvědovi než o oříšcích.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Někdo má alergii na oříšky, já zas trochu na slovo „prémiový“. Nevíme úplně přesně, co to znamená, ale v reklamě to dobře zní, jakože kvalita: „Od té doby Grizly začal kázat a říkat: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království a prémiové oříšky pro všechny.“ (Matouš 4:17)

Michal Novák (Czech Promotion)

Značku jsem neznal, takže jsem bohužel až ve 22. vteřině zjistil, že jde o oříšky. Každopádně přeju oranžovému medvědovi další spoty, aby se mohl stát českým pokračovatelem egyptské pandy.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Všudypřítomný maskot, který zachrání každou situaci.... ale nic víc. Chybí mi tam twist nebo pointa, navíc spot sice říká „Každý může mít Grizly“ ale ukazuje spíš, že v každé situaci se hodí mít Grizly - a ukazuje to na té stejné rodince.

Markéta Tomanová

Nevím, jestli mi ten medvěd přijde zábavnej, nebo mě trochu děsí. Ale distinctive brand asset to rozhodně je. Spot je natočenej hezky a zábavně, na obaly se těšim, oříšek bych si klidně dal.

Kuba Novák (Semibold)

Grizly chápe, jakou sílu má budování povědomí o vlastnostech značky. Bezpochyby mu k tomu dobře slouží jeho vlastní maskot v podobě oranžového medvěda, který navíc evokuje vliv zdravých potravin na život člověka. Je divné vidět v názvu značky jen jedno “z” namísto dvou, ale gramatickými pravidly či pravopisem se dnes neřídí spousta značek. V reklamě nejde o nic složitého – jen se v ní vyskytuje poněkud podivně vypadající medvěd, který dělá zábavné věci a lidem připomíná jméno značky. Nicméně jsem rád, že se medvěd do reklam vrátil – pamatujete si někdo na nezapomenutelnou reklamu Johna West Salmona, která se v roce 2000 stala internetovou senzací?

Graeme Murray

Hmmm. Klišé. Plyšový maskot ležící, běžící. A pokud je kreativní výkon vyjádřen v policejním vtípku na konci, tak to potěš koště.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Nová vizuální identita je fajn, ale opravdovou lahůdkou je maskot. Někoho navlíkli do medvědího obleku z levných ptákovin, nabarvili ho na oranžovo a napasovali do každý scény, že to bude jako vtipný...no ani ne, je to spíš bizár. Asi jako Sharknado, ale tam to aspoň čekáte. Aspoň mi to připomnělo skvělou kampaň „Hunter shoots a bear“.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

5. PwC hledá mladé talenty do auditu

Poradenská společnost PwC spustila na českém trhu kampaň zaměřenou na budování employer brandu. Zaujmout má mladou generaci, především absolventy vysokých škol s ekonomickým zaměřením, a odlišit se od dosavadní komunikace konkurence v této oblasti. „Hlavním cílem kampaně je nadchnout mladé talenty pro nastartování kariéry v auditorských službách a zároveň budovat společnosti PwC pověst atraktivního zaměstnavatele. I když náplň práce auditora může vypadat jednoduše, jde ve skutečnosti o práci s vysokými nároky, která má pro firmy významný finanční a společenský dopad. Nejsou to jen nějaké samoúčelné tabulky nebo analýzy dat,“ prohlašuje Michal Stránský, audit leader PwC Česká republika. Právě s touto myšlenkou pracuje i strategie celé kampaně. „Mladí lidé dnes hledají primárně takové zaměstnání, které jim dovolí udržet si zdravý work-life balance. Na základě výzkumu jsme ale zjistili, že příslušníci generace Z jsou ochotni obětovat část svého volného času pro kariérní růst, pokud v zaměstnání mohou uplatnit svůj talent a tím vyniknout a zvýšit si sebedůvěru. Podmínkou pro to zároveň je, aby práce měla celospolečenský význam v oblasti udržitelnosti a pomáhala řešit důležité společenské otázky. Proto jsme strategii postavili na myšlence, že práce auditora má vysoké cíle a nemusí být pro každého,“ přibližuje Tomáš Sýkora, head of strategy agentury VMLY&R, která připravila kreativu a strategii. Středobodem kampaně je kariérní web VerimSiNaPwC.cz, na kterém je umístěný i videospot. Web přibližuje náplň práce auditorů a obsahuje kromě informací k výběrovým řízením i aktuálně otevřené pracovní pozice. V rámci kampaně vzniklo šest klíčových vizuálů, které typograficky zvýrazňují klíčová slova fungující jako asociace na práci auditora, ale doplňují k němu širší kontext i reálný význam. Kampaň se od 13. února objevuje v tištěných médiích, na venkovních plochách v Praze, Brně a Ostravě včetně vnitřních reklamních ploch na univerzitách. Kromě toho kampaň poběží i na sociálních sítích.

Tohle je těžké. Oslovit generaci Z náborovou kampaní je gordický uzel a obávám se, že ani v PwC nenašli to správné ostří. Ale kdo ví, třeba je omyvatelné video s týpkem, který je jen o trochu starší, a podivné copy na minimalistických plakátech osloví. Držím palce.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Typografické inzeráty jsou (téměř) vždycky dobrý nápad. Asi nemohu být vzdálenější od cílové skupiny, a proto se mi kampaň včetně webu a videospotu špatně hodnotí. Všechno, co obsahuje (tabulky, grafy, analýzy), se zcela vzpírá mému myšlení. A proto přiznávám, že jsem v hodnocení neobjektivní. Není to zkrátka svět, který by mi přišel atraktivní a do kterého bych chtěla patřit. Z hlediska čistého řemesla je ale kamapaň odvedena profesionálně.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zdánlivé banality a jednoduché věci mohou mít významné přínosy, ale není to práce pro každého. Jo, sdělení je z kampaně jasné. Ale proč je podané tak nezáživně? Tahle agentura přece umí o moc líp.

Petr Bucha (Accenture Song)

Je to kampaň, která spíše buduje trh, než říká proč zrovna do PwC. Zřejmě je jejich brand tak silný, že mohou pomáhat i konkurenci...

Tomáš Vacek (Contexto)

Pár přátel stačí mít. Ouplně vidim, jak tam to Péwécečko příště vrzne texty Míši Davida!

Petr Laštovka

Ja mám typo reklamy veľmi rada! Predstavovala by som si ale, aby šla message a jej vypracovanie oveľa viac na hranu. Bojím sa, že takto ľahko zapadne, a „nás mladých“ trochu minie.

Alžbeta Gburíková

Myšlenka dobrá, ale samotné klíčové vizuály příliš nezaujmou. Landing page s videospotem už je zajímavější a sdělení předávají jasněji a atraktivněji.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

S twistem, že “práce auditora vypadá jednoduše, ale má splnit těžké cíle” se dalo pracovat daleko víc. Hlavně tak, aby to motivovalo cílovku nastartovat karieru v auditorských službách. S hlavním sdělením se to tady bohužel nepovedlo, spíš demotivuje. Celková tonalita a vizualita nereflektuje Gen Z a působí zastarale.

Amila Hrustić Batovanja + kreáč DDB

Nalákat mladý na práci v auditu je fakt těžký, to jo. Mě tenhle spot ale nepřesvědčuje. Je to jenom popis zabalenej do bublinkový folie. Takový praskáníčko, ale rána žádná. Tabulky a mítingy jsou všude. Je jedno, jestli děláš v auditu nebo v advisory. Mluvíte o wok-life balance? O udržitelnosti? Tohle jsou témata dneška. To jste mohli třeba ještě zmínit, že v auditu všichni píšou všema deseti. Je to prostě na firmu z big4 triviální...

Ondřej Souček

Viděl jsem v metru a nedalo se nečíst. Kdybych na to měl roky, možná bych i zkusil. Takže jo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je to dobrý. Jen už bych chtěl někdy vidět reklamu na budování employer brandu, která nebude vždycky jen o nějakém chlápkovi, co chodí po kanclu a šíří moudra o dané firmě.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Vlastně proč ne. Insight je uvěřitelný, exekuce adekvátní - trochu funky a trochu byznys, jako když si CMO vezme v pátek puntíkatou kravatu. Na auditorský korporát víc než dobrý. A hlavně, bude se ti věnovat Audit Talent Acquisiton Business partner. Cool!

Michal Novák (Czech Promotion)

Řemeslně se této kampani nedá nic vytknout. Klíčáky správně, kariérní web správně, kreativní koncept propsaný do každého detailu. Zároveň se ale nedá říct, že by to bylo něčím zásadně odlišné od ostatních auditorských/finančnických náborových kampaní.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Chápu záměr, který měl potenciál, ale dopadlo to poměrně těžkopádně, a... korporátně. Designem i textem. Zvlášť pokud je tu ambice zasáhnout mladší cílovku. Na druhou stranu, alespoň ti mladí ví, do čeho jdou.

Markéta Tomanová

Tradiční HR kampaň od někoho z velké čtyřky. Tentokrát na téma u nás neděláte jen tak ledajaké tabulky, ale důležité tabulky. Slušně natočeným spotem a microsite nás provedou mladí úspěšní lidé a my můžeme chtít být jako oni. Úkol splněn. Možná brzo zapomeneme, kdo z velké čtyřky nám tu práci vlastně nabízel, ale remarketing nebo plakát ve škole nám to snad připomene.

Kuba Novák (Semibold)

Audit je důležitá a nezbytná práce, díky které si můžeme udělat o firmách pravdivý a spravedlivý obrázek. Auditoři, podobně jako účetní, ale čelí předsudkům a nepochopení. Tato kampaň dává absolventům malý pohled do světa auditu ve společnosti PwC a jasně se zaměřuje na ambiciózní jedince. Je otázka, zda reklama odráží pracovní život a pocity auditorů podle skutečnosti. Nicméně dokážu si představit, že spot může i díky svému jasnému brandingu fungovat, třeba zrovna u nás mezi studenty VŠE. Škoda, že „hrdinou“ je muž a že se reklama nesnaží inspirovat více žen, aby se staly auditorkami. Z PwC by to udělalo rozmanitější pracovní prostředí.

Graeme Murray

Ani nebudu počítat, kolikrát jsem v poslední době viděl náborová videa/spoty s vtipnými „scénkami“ z kanceláří v tonalitě: jakože „zábavné“ a „neformální“. Ale budiž. U vizuálů jsem se zasekl víc. Deklarovanou hlavní myšlenkou kampaně je: „práce auditora má vysoké cíle a nemusí být pro každého“. To z copy „práce auditora vypadá jednoduše, ale těžké jsou cíle, které má splnit,“ nějak nedostávám. Naštěstí jsem jen reklamní jouda, takže o roli „těžkých cílů“ nemusím mudrovat.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Práce kolegů z WPP standardně na vysoké úrovni - profesionálně zpracované, vizuálně čisté a sdělení srozumitelné. Možná bych doplnil ještě nějaký „social proof“ = názory lidí, kteří ve firmě pracují.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy