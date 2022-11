SkyShowtime posouvá start v Česku na únor 2023

Streamovací služba SkyShowtime, společný podnik amerických mediálních koncernů Comcast a ViacomCBS, spustí svou nabídku pro Česko až napřesrok. Loni oznámila, že na tuzemský trh přijde během letoška, teď dává konkrétnější, nicméně pozdější termín startu. Tím je únor 2023, kdy by SkyShowtime měl být k dispozici jak v Česku, tak také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Albánii a v Severní Makedonii.

To bude až další vlna, už letos 14. prosince totiž služba odstartuje v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Kosovu, Černé Hoře, Srbsku a Slovinsku. V Evropě se SkyShowtime poprvé - bylo to 20. září - objevil v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku, následně se 25. října rozšířil do Nizozemska a Portugalska. V prvním čtvrtletí příštího roku kromě střední a východní Evropy přidá také Španělsko a Andorru. Poté by tak měl být v dosahu celkem 90 milionů domácností.

SkyShowtime přináší filmy a seriály od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios a Peacock. Má také disponovat lokálním originálním obsahem, dokumenty a speciály.