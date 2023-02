„Šlape to.“ Cyklistická značka Posedla vyhrává spotem od Boogie Films

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 5.-6. týden 2023 Boogie Films: No pressure, just joy! (65 %)

značka: Joyseat, klient: Posedla Yo‘ Mama: Ajťákům rozumíme (60 %)

značka: Techloop, klient: LMC WeDigital: To určitě ano! (59 %)

značka: Ford, klient: Ford Motor Company McCann Prague: #jetovtobě (55 %)

značka: Vodafone, klient: Vodafone Czech Republic Kaspen/Jung von Matt: Pojišťovna pro váš klidný spánek (48 %)

značka: Pillow, klient: Pillow pojišťovna Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 13 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Posedla uvádí nové sedlo Joyseat

Česká cyklistická značka Posedla, která sídlí a vyrábí ve Varnsdorfu, uvedla loni na trh světově první 3D tištěné cyklistické sedlo vyrobené kompletně na míru. Sedlo s názvem Joyseat si už koupili zákazníci na 20 trzích v Evropě, Severní Americe, Austrálii i Asii. Pro rok 2023 má firma, do které investoval i „král 3D tisku“ Josef Průša (do firmy investoval 15 milionů Kč za 20% podíl), ambice akcelerovat růst a dál pronikat na globální scénu. K tomu jí má pomoct nový reklamní spot, který natočila s produkční společnosti Boogie Films. Režie a střihu se ujal autor dokumentárních outdoorových filmů Martin Smékal, kamery Aleš Svoboda. Jen otisk pozadí jezdce a několik jízdních parametrů potřebuje technologická firma Posedla k tomu, aby vyrobila zákazníkovi sedlo na míru. Dva roky vyvíjela program, díky kterému teď umí z těchto dat vyrábět personalizovaná sedla na průmyslové 3D tiskárně, zákazníci mohou objednávat z domova. Struktura sedla Joyseat, která je přihlášena k patentu, umožňuje vyrobit různou tvrdost jednotlivých částí sedla podle potřeb a sedacích kostí každého cyklisty. „Dokázali jsme změnit zaběhlý model sériové výroby sedel. Naplno využíváme předností průmyslového 3D tisku a technologie Multi Jet Fusion,“ vysvětluje spoluzakladatel firmy Posedla Martin Řípa. Sedlo vyrobené kompletně v Česku vyjde na 12.000 Kč. Na trhu je od loňského května a zatím si jej objednalo několik set jezdců a jezdkyň z dvacítky zemí světa. A to vesměs díky „word of mouth“ o revolučním produktu. Zhruba 70 % zákazníků je z tuzemska. Požitek z jízdy chce Posedla přinášet profesionálům i rekreačním jezdcům. Téma radosti se promítá i do nového reklamního spotu, který má firmě pomoci dál růst na zahraničních trzích. „Pocházíme ze severních Čech, sedla tady vyrábíme. Lokálnost je pro nás důležitá, ve spotu proto uvidíte krásy Českého Švýcarska. Při natáčení jsme si ale odskočili i pod Grossglockner v Rakousku,“ popisuje druhý ze zakladatelů firmy Jiří Dužár. V klipu se objeví i další lokální cyklistické značky, česká kola Repete a oblečení od slovenského Isadore.

Vydařená práce, pro cílovku rozhodně motivující.

Tomáš Vacek (Contexto)

Špičková kamera, krásné prostředí. Profesionálně odvedená práce. Jenom bych možná hledala nějaký prvek, který vám utkví v hlavě. Takhle je to především videoklip, sice skvěle udělaný, ale pořád videoklip.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Mám chuť nasadnúť na kolo. Baví ma celkový mood videa, jeho dynamika aj správny pomer ukážky sedadla. To všetko doplnené o krásne zábery. Radosť sledovať.

Alžbeta Gburíková

Předpokládám, že se výrobce sedel trefil do emočního nastavení cyklistů. Je to epické, hezky natočené, voiceover čechrá ego. Víc nevím. Jako člověk, který vůbec nechápe koncept kola a cyklistiky, nedokážu custom made sedlo ocenit.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Koukni, no pressure, just joy. Word, word. I remember when my old man gave me my first bike. Still got it, tho. Iykyk. Chápu.

Petr Laštovka

Má to emoce, má to boží scenérii, má to dynamiku... má to moji pozornost. Kdyby takto reálně vypadal požitek z každé jízdy na kole, snad bych cyklistiku vzala i na milost.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Slušnej vodpal, který bych od české cyklistické značky úplně nečekal. Ale autoři kampaně zjevně znají svoji cílovku, a tlačí do ní všechno, proč jsou cyklisti do svého srdečního sportu takoví blázni.

Filip Huněk (Actum Digital)

Dycky chytnu nerva, když česká firma jde do světa a natočí pěknou západní reklamu, zatímco když dělá něco pro Česko, skončíme u Ulice. Achjo. Ale jinak hezká práce, děvčata a chlapci. Za mě bedna.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Posedla na sedla si hezky sedla s posedly do filmařiny a věc se povedla! Pro mě v tom videu mohlo být kapku víc nápadu a drobet info o produktu, ale fajn je to. Šlape to.

Petr Bucha (Accenture)

Naprosto precizní produkce. A taky naprosto tuctová reklama z kategorií sports & automotive plná okoukaných a oposlouchaných klišé. Škoda.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Krásná kamera, srdce cyklisty zaplesá. Na můj vkus trochu dlouho trvá, než se dostaneme k hlavnímu sdělení, tedy že jde o sedlo vyrobené přesně na míru, což je nejdůležitější pro odlišení od konkurence. Ale celkově fajn.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Video je postavené na všech insightech, které můžete do cyklistovy duše mít. Polovina záběrů ukazuje všechny krásné chvíle, které mohou zažít různé druhy cyklistů, druhá polovina poukazuje na unikátní sedlo. Voiceover se ale cestou zapomněl a místo 3D tisku sedla na míru zdůrazňuje cyklistiku jako takovou.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Super slogan, skvělá produkce. Trochu dva koncepty dohromady a ještě to prostřiháváme záběrama na produkt v ateliéru, ale vlastně to pořád docela drží pohromadě. Sem rád, že produkt s globálníma ambicema chápe, že k tomu potřebuje kvalitní výstupy, a udělá takhle velce vypadající věc. A cenim zapojení lokálních značek z oboru.

Jakub Novák (Semibold)

2. Inzeráty pro ajťáky ve stylu Kanclu

Portál Techloop, který sdružuje pracovní nabídky pro profesionály z oboru IT, spouští videokampaň, ve které ukazuje, že cílové skupině narozdíl od běžných pracovních portálů opravdu rozumí. Ve spolupráci s Yo‘ Mama Production humorně paroduje softwarovou firmu, v níž se vývojáři dostávají do svízelných situací. Pětidílná série videospotů je postupně k vidění od 23. ledna ve vybraných online médiích a na sociálních sítích. „Hrdinou“ spotů je neumětelský, avšak sebevědomý šéf, který sice vede tým developerů, ale o tom, co ve skutečnosti dělají, netuší téměř nic. Trpká ironie nad nedorozuměními, která ajťáci zažívají, se osvědčila už v předchozích kampaních a minutové video posloužilo i jako dobrý výkonnostní formát. „Všichni ajťáci a ajťačky si dnes mohou nadefinovat práci na míru a jít za svým potenciálem. Opravdu nemusí zůstávat v práci, kde to nefunguje dobře. To je poselství kampaně. Cílovka techies navíc ráda humor, proto se nám koncept satiry líbil,“ říká ke kreativě Filip Vrlík, marketingový manažer značky Techloop. Za kreativou i produkcí stojí agentura Yo‘ Mama Production v čele s režisérem Jakubem Havlíkem. „Postava šéfa-pitomce byla vcelku jasná od samého začátku. Abychom ale jeho karikaturu podtrhli ještě trochu více, vybrali jsme si exekuční styl takzvaného mockumentu. To je žánr, který všichni nejspíš dobře znají ze seriálu The Office nebo třeba Modern Family,“ uvádí Havlík. „Věříme, že občas až absurdně trapné situace si lidé oblíbí a my budeme moci vytvořit pokračování,“ dodává spoluautorka konceptu Markéta Kolodžejová.

Jako takhle, vtipné to je, IT insights super, jen ten brand a jeho benefity si z toho zřejmě nikdo neodnese...

Tomáš Vacek (Contexto)

Protože zbožňuji seriál Kancl, tahle série spotů mě nezklamala. Ačkoliv se nepodařilo dosáhnout tak silné koncentrace trapnosti jako v seriálu, oceňuji dobře vybrané herce, zvláště na pozicích zaměstnanců. Pan šéf mi připadá až příliš krotký a ne tolik nesnesitelný, jak bych si představovala – tam bych klidně zatlačila. Ale jinak skvělá práce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Že by šéf nevedel, čo IT znamená? Cením postavenie kampane na tomto jednoduchom paradigmate. Verím, že Techloop bude asi rozumieť požiadavkam uchádzačov o IT pozície. Len by som v spotoch potrebovala trochu výraznejší záver, na prvé pozretie to totiž môže vyzerať, že práve takú prácu si u nich nájdem.

Alžbeta Gburíková

Ty humory. Posun - oposum. Opravdová řachanda. Měl to bejt The Office a dopadlo to jako vždycky. Možná nemám vhled do srdcí a duší lidí z IT, ale pokud je tohle bude bavit, budou se plácat do stehen a říkat, že to je cool, tak jsou ajťáci ještě zvláštnější lidí, než jsem si dosud myslel.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak Lumír kvokne a má radost! Cywe. To je dobrý! Máte nějaký bloopers? A co Ricky Žervé, už to taky viděl? To se povidlo, fakticky. A příště vám povím, jak jsem se v technologický firmě snažil porozumět jazyku místního kmene. Nechcete? Tak ne, no.

Petr Laštovka

Mi-lu-ju! Nepotřebujete hvězdný obsazení, abyste udělali top kampaň. Stačí mít nápad a dobře to zrealizovat. Trochu jsem se bála, jak bude česká verze The Office vypadat, bála jsem se, aby to nebylo zbytečně trapný, ale ono vůbec! Zasmála jsem se u každého videa a na konci mi bylo líto, že už není další video.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Záměru i myšlence příběhů ve stylu seriálu vlastně nelze nic vytknout. V tomto případě se domnívám, že kampaň ne úplně pochopila cílovou skupinu a aktuální situaci na trhu práce. Upřímně řečeno jsou dnes IT vývojáři, na něž, zdá se, kampaň cílí primárně, natolik horkým zbožím, že se firmy předhánějí v nabídce firemních benefitů. Takže pokud kampaň cílí na ty, kteří se poznávají v prostředí plném absurdně trapných situací, pak velmi pravděpodobně cílí na prázdné židle po těch, kteří už dávno odešli za lepším.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nejsem ajťák, nedokážu úplně docenit jejich jemnocit, ale na mne působí příliš na sílu a kašírovaně. Chápu, nač se naráží, ale realita je ve finále ještě barvitější a ty humory by mohly být mnohem rafinovnější a stejnak by lidé rozuměli.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Well, zmínit Kancl je střelba do vlastní nohy. Casting mě trochu zklamal, zejména šéf je za mě herecky slabý. A často člověk dopředu odhadl, co bude další replika i pointa. Ale uznání za odvahu pustit se do tak těžkého žánru!

Petr Bucha (Accenture)

Několikrát jsem se (upřímně!) zasmál, několikrát mi bylo lehce trapno. Atmosféru seriálu The Office tak tvůrci vystihli naprosto přesně. Jenže, co funguje jako sitkom, nefunguje automaticky i jako reklama. Vzhledem k věrnému dodržování pomalého tempa vtipů se obávám, že bych reklamu přeskočil mnohem dřív, než bych si z ní stačil cokoliv odnést.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Tento český Michael Scott mi moc nesedí. Samotná inspirace Kanclem není vzhledem k IT cílovce špatný nápad, ale provedení je utahané a nevtipné. Absolutně nevyužitý potenciál.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tohle se rozhodně odliší! Vzhledem k cílovce Yo‘ Mama správně zvolila inspiraci. Chvíli jsem si říkal, jestli to není na reklamu moc utahané, ale pak jsem si zavzpomínal na Kancl, a tempo trefili přesně.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Za mě jedno z lepších zpracování klasiky HR kampaní „nemusíš mít šéfa debila“. Některý videa šlapou míň a některý víc a asi to nepobaví každýho, ale já se u čtvrtletních odměn pro vývojáře v Pythonu nahlas zasmál, a to neni málo.

Jakub Novák (Semibold)

3. Ford vyvrací obavy z elektroaut

Nedostatečný dojezd na jedno nabití nebo řídká síť nabíjecích stanic, to jsou podle průzkumů nejčastější důvody, proč čeští řidiči zatím nechtějí uvažovat o pořízení elektromobilu. České zastoupení automobilky Ford proto spouští novou lokální osvětovou kampaň, která nejčastější obavy z vlastnictví elektrického vozu vyvrací s tím, že většina těchto výhrad už neplatí. „Jako jeden z lídrů přechodu na elektromobilitu v Evropě cítíme společenskou odpovědnost připravit na tuto změnu českou veřejnost,“ prohlásil Libor Beneš, country manager značky Ford pro Česko. „Elektromobily i nabíjecí infrastruktura se rychle zdokonalují. S vozem poháněným elektřinou se dnes žije stejně snadno, a v některých ohledech i snadněji než s běžným automobilem na benzín či naftu. Na konkrétních příbězích ze života chceme ukázat, že moderní elektrické vozy zcela splňují běžné potřeby a požadavky českých řidičů.“ Kampaň pro Ford zpracovala a vytvořila digitální agentura WeDigital v koprodukci s butikovou kreativní produkcí Final_2. Scénáře spotů reagují na komentáře ze sociálních sítí, diskuse se zákazníky i zpětnou vazbu od prodejců Ford. Všechny příběhy mají reálný základ a český motorista se s nimi dokáže snadno ztotožnit, ať už jde o využitelnost vnitřního prostoru, dojezd na jedno nabití nebo hustotu nabíjecí sítě. Hlavní spoty jsou minutové, kromě toho vznikly i kratší formáty, které mají napomáhat zvýšení dosahu celé kampaně.

Je to kapku nuda, spíše budování kategorie než že by mi to prodalo zrovna Ford. Škoda, že jsem se neodzvěděl kapku víc o tom autě.

Tomáš Vacek (Contexto)

Místy je to hodně doslovné, ale chápu proč. Tleskám výběru herců, oba působí přirozeně a sympaticky. Oceňuji hezké dialogy „Sám seš na baterky!“ Velmi přesvědčivá a povedená kampaň.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

S ockom by to v elektrickom aute nevyzerlo inak. Koncept ma baví, ako aj prevedenie. Antifanúšika elektrických áut to nepresvedčí, ale nám nalomeným to dáva jasné a priamočiaré argumenty.

Alžbeta Gburíková

Celé by se to dalo označit jen za poněkud prkenné tutoriální video. Kdyby... Kdybych se nepodíval na Statistu. Přes polovinu všech elektroaut si kupují lidé 55+. Kde je problém? A co je vlastně problém?

Míla Knepr (Contagious CZ)

Ale jo, trochu mi to připomíná, jak na začátku milénia měl Oskar takový ty pěkný reklamy, který se snažily přesvědčit, že mají už signál všude. A stejnej mužnej hlas z týhle fordí pecky máme v Praze všichni v uších, když jedeme na elektriku v tramvaji.

Petr Laštovka

Takové hezké, výpravné, až pohádkové spoty... celkově je to příjemný... ale co si budem, mustang ze 60. let to není (smích).

Michaela Luňáčková (Cognito)

„Elektroauta jsou budoucnost, táto“ aneb Vše, co jste chtěli vědět o elektroautech, ale báli jste se zeptat. Dobrá práce.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jo, se mi to líbí. Sice dlouhé, ale nevadí. Vysvětlovat je třeba, uklidňovat taky. Jako majitel hybridu se trochu usmívám nad ohýbáním drsnější reality, ale musíme holt doufat. Jinak produkce hezká, hudba taky, dobře zahráno, casting cajk. Jediné, čemu nerozumím, je fordí nápad použít značku Mustang pro elektroauto, kterému chválím objem kufru a praktičnost. Ale to je asi jiný příběh.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Trochu model RB. Řeknete, co má klient v briefu. A dáte za to ujišťující slůvka. V případě RB: „Samozřejmě“. V případě Fordu: „To určitě ano!“ Dala se ta videa udělat dokoukatelněji? Samozřejmě. To určitě ano!

Petr Bucha (Accenture)

Reklamy sázící na postavu nevěřícího Tomáše (znáte hlavně z rozhlasových spotů) z podstaty nemám moc rád, a tak mě překvapuje, jak hezky to tady funguje. Jasně, přesvědčit české spotřebitele o výhodách elektromobilů bude asi ještě chvíli trvat, ale zrovna tato kampaň na to jde dobře.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Lidské, srozumitelně komunikuje hlavní sdělení. Na druhou stranu pro mě utahané, dlouhé a nudné. Holduji dynamičtějšímu šálku reklamního čaje.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Takové pomalé konverzační. Ale odpovídá to na všechny otázky, zda už má smysl přejít na elektromobil. Doufám, že se tato investice do osvěty projeví v prodejích hlavně Fordu a ne ostatních výrobců elektromobilů.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Hezká reklama na auto. Dobrej insight s tátou a jasnejma názorama. Celkově moc milý, spousta ztotožnitelnejch momentů. Videa řešej jednotlivý fears z elektromobility, jako celek to funguje a bude to fungovat i v krátkejch formátech. I am a simple man, mně to stačí.

Jakub Novák (Semibold)

4. Vodafone cílí na mladé, i přes TikTok

Telekomunikační operátor Vodafone se v nově spuštěné kampani zaměřuje na publikum generace Z, propaguje směrem k ní neomezený mobilní tarif #jetovtobě. Kampaň podporuje všechny tři hlavní komunikační pilíře firmy, a to digitální společnost, udržitelnost a inkluzi. Touto kampaní Vodafone opět ukazuje svůj postoj k diverzitě a pokračuje v jejím průkopnictví na jinak velmi konzervativním českém trhu. Kromě videí pro sociální sítě je součástí kampaně i hardsellová část a ekologická výchova. „Všichni na mladé tlačí, aby byli úspěšní a hlavně sami sebou. Jenže ‚sami sebou‘ je často vnímáno v pozitivním slova smyslu. Stejně jako všechny vyumělkované fotky ze sociálních sítí,“ uvádí Vodafone. V kampani poukazuje na to, že mladí mají být sami sebou i se všemi nedostatky nebo chybami. V sérií klipů ukazuje, že každému se občas stane něco směšného, trapného nebo smutného, ale že všechno je nutné brát s nadhledem. „Ve videích jsou to pochopitelně situace, které se dnes dějí prostřednictvím telefonu a internetu – brouzdání na sociálních sítích, chatování a gaming. Hlavní sdělení je: buď neomezeně cringe / bold / fresh / left on read / tryhard / random, buď neomezeně online s neomezeným studentským tarifem od Vodafonu,“ sděluje firma. Novinkou je širší využití sociální sítě TikTok. Vlastní profil Vodafone spustil už koncem loňského roku v rámci vánoční kampaně, od letoška ale kromě kampaňových videí startuje také tvorbu vlastního, tedy organického obsahu: „Obecně vidíme v TikToku další možnost, jak se hravou formou spojit s mladší cílovou skupinou.“

Cílení chápu. Zpracování chápu. Ale nějak mi tam tedy uniká to deklarované poselství „v kampani poukazuje na to, že mladí mají být sami sebou i se všemi nedostatky nebo chybami“, to tam tedy opravdu nevidím...

Tomáš Vacek (Contexto)

Výborná kamera, perfektně vybraní herci. Vizuálně se mi to fakt moc líbí (včetně grafiky) a myslím si, že nebudu sama. Voiceover je ale takový dost užvaněný a bohužel zde cítím takové to „pojďme zachytit, jak se spolu dnešní mládež baví“. Tahle část je bohužel trochu try-hard a cringe.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak toto jednoznačne feelujem! Páči sa mi script, kamera, jednoduchosť zdelení. Celkový vibe mi pripomína Euforiu a výber voiceoveru do toho zaujímavo zapadá. Som nadšená a púšťam dookola.

Alžbeta Gburíková

Prý nemám psát, že jsem boomer a nerozumím tomu. Dostalo se mi vysvětlení, jak když lajkneš na instagramu někomu čtyři roky starou fotku, tak je z toho přeci jasný, že na něj/ni máš crush... Mě to přimělo podívat se na web. U studentského účtu je výzva: Neplať zbytečně víc, pořiď si Studentský tarif! Znamená to, že my, kteří nemůžeme mít tenhle tarif, platíme zbytečně víc? -- Synek by možná řekl: Nebuď toxic.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Přijde mi úplně pedo-creepy-scary, že to mluví ten boomer, kterej namlouvá Top Gear na Coolu.

Petr Laštovka

Nápad super, scénář super, ale zpracování outra úplně nefeeluju. #myeyes

Michaela Luňáčková (Cognito)

Od Vodafonu bych čekal víc, než hlas pána ve středním věku popisující rádoby směšné, trapné nebo smutné zážitky na síti že života mladých lidí.

Filip Huněk (Actum Digital)

Aj, tady jsem zas ufon. Snad někdo z generace Z by měl říct, jestli mu z toho není spíš do pláče. Já ale cením, že Vodáč překročil stín, vypadá to jinak, je to krátké (15″), neuvěřitelné, je tam jednoduchá propozice... asi jako jo.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Na malém prostoru slušná porce insightu a řemesla. Swiping right!

Petr Bucha (Accenture)

Hezký insight i idea. Rozhodně lepší, než je u reklam mobilních operátorů zvykem. Zpracování na mě ale i tak působí trochu „Hello, fellow kids“ dojmem. Příště by bylo fajn nezapojovat gen Z jen do tvorby nápadu, ale i do produkce.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Takhle někdo opravdu mluví? Já potřebuji překladatele. Vizuál mi evokuje populární Euphorii, což k cílovce sice sedí, ale generace jejich rodičů je ze surové reality seriálu spíš vyděšená. Napadá mě otázka, jestli si vůbec generace Z platí účty za mobil sama. Mimo mi přijde výběr herce pro namluvení voiceoveru, proč k mladé generaci promlouvá hlas muže minimálně ve středním věku?

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Mluvit jazykem mladší cílovky v reklamě je vždycky risk. Bude to trapné (schválně používám radši tento výraz), nebo ne? Jakmile to necháte říct staršího speakera místo mladých přímo v situaci, kdy a jak přesně by to řekli sami, nemůže to dopadnout dobře.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Moc hezky zpracovaný. Nedokážu se ale ubránit pocitu, že použít v reklamě slova, který nevíš, co znamenaj, neznamená přiblížit se cílovce, který nerozumíš.

Jakub Novák (Semibold)

5. Pojišťovna Pillow po třech letech s první kampaní

Tuzemská pojišťovna Pillow, která své služby poskytuje od roku 2015, spouští první brandovou kampaň. „V prvních třech letech jsme se rozhodli nerespektovat standardní obchodní postup ve stylu ‚vytvoř produkt a nalákej klienty kampaní‘,“ uvádí zakladatel pojišťovny Jakub Strnad. „Chtěli jsme ukázat, že i tak složitý produkt jako pojištění je možné vytvořit srozumitelně a férově. Cíl byl jednoduchý, každý náš klient musí poznat, v čem je polštářové pojištění lepší.“ Pillow pojišťovna od začátku vsadila na jednoduchou rovnici „nejkratší pojistné podmínky = nejméně výluk = nejširší pojistná ochrana“, k čemuž přidala snahu o nejvyšší míru digitalizace mezi českými pojišťovnami a férové stanovení ceny pojištění. „Díky tomu všemu klienti pochopili, jaké výhody jim nová pojišťovna přináší a udělali z Pillow nejrychleji rostoucí pojišťovnu nejen v povinném ručení,“ tvrdí Strnad. V letech 2015 až 2019 fungoval pojišťovna v pilotním provozu, v roce 2020 jako první produkt pod stávajícím názvem nabídla pojištění vozidel s jednoduchými podmínkami na 10 stran a se smlouvou na 1 stranu. Do tří let získala 150.000 smluv. Pro další milník milion smluv už počítá právě s podporou aktuální marketingové kampaně. Na té pojišťovna spolupracuje s agenturou Kaspen/Jung von Matt, produkci zajistila společnost Bypass a o mediální plánování se stará agentura Magnas. Od února vidí diváci skupiny Prima postupně jeden spot a dva sponzorské vzkazy. Zároveň běží také online část kampaně, včetně YouTube a sociálních sítí. Online bude pokračovat v průběhu celého roku a v létě se k němu opět přidá televize. „Z průzkumů dobře vidíme, že pro velkou část českých spotřebitelů je důležitá znalost značky,“ uvádí Martin Podávka, spoluzakladatel a marketingový ředitel Pillow. „V rámci reklamní kampaně jsme si tak dali jasný cíl – seznámit potenciální klienty se značkou Pillow a vysvětlit, proč jsme pro pojišťovnu vybrali právě tento název. Podvědomě většina lidí cítí, že polštář je symbolem pohody a pohodlí a že klidný spánek má ten, kdo se nemusí obávat budoucnosti. Známé a často užívané je také spojení finanční polštář. To všechno je důvodem, proč právě Pillow,“ dodává Podávka. „Pillow je poměrně novým hráčem na trhu s pojištěním a pro mnohé zatím neznámou. Navíc pro pojišťovnu s dost neobvyklým názvem. A tak v rámci uvedení značky na trh jsme se rozhodli jít cestou představení samotného názvu. Protože Pillow je polštář. A ‚polštářovou‘ animací odvyprávěli příběh, vystavěný na spojení pojišťovny, polštáře a klidného spánku – slov, která lidem, dle datové analýzy, spolu úzce souvisí. Jednoduchá kreativní myšlenka s chytrou, variabilní exekucí pro dlouhodobou komunikaci – sami si udělejte obrázek, zda funguje,“ popsal kreativní ředitel Kaspen/Jung von Matt Lester Tullett, co vedlo k volbě finálního reklamního konceptu.

Dostali jsme lekci angličtiny a dozvěděli se generické benefity segmentu pojišťoven, jen pořád nevíme, proč reálně preferovat zrovna tuto... škoda!

Tomáš Vacek (Contexto)

Výrazná kampaň, kterou nepřehlédnete. Působí tak nějak příjemně a pohodlně – přesně jako ten polštář.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pillow si teda zapamätam, ale neviem, či u polštáře budem niekedy chcieť zjednať poistku. Vďaka reklame premýšľam nad názvom... ale nič viac si pravdepodobne neodnesiem. Hlavné USP málo papierovania bohužiaľ v reklame nevidím, a práve to by ma presvedčilo viac.

Alžbeta Gburíková

No, Kaspeni dělali, co se dalo. Ono dát si jméno, u něhož nejdřív musíš vysvětlovat, co v češtině znamená, aby ses mohl vytasit s polštářem, to je ořech. Ořech, který zůstal nerozlousknut. Pojišťovna pro váš klidný spánek, to je jen drobná variace na pojišťovácké klišé, které bylo oběhané už v minulém století. Kdybych neznal Hedvig, tak bych možná věřil, že to jinak nejde...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Pro klidnej spánek se zeptám: proč se ta pojišťovna rovnou nejmenuje Polštář?

Petr Laštovka

Jsem příjemně překvapena konceptem kampaně a dle mého názoru je to super brandovka. Jednoduché vysvětlení - kdo jsme a co děláme. Navíc je to vizuálně velmi atraktivní. Baví mě pastelové barvy i to, jak je textové poselství doplněno graficky. Pěkná práce.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Hlavní myšlenkou kampaně je rozšíření povědomí o značce a v tomto duchu poměrně nenásilně splní svůj účel. Otázka je, proč bych si jako zákazník měl vybrat právě tuto pojišťovnu. Ale třeba je za kampaní nějaký sofistikovaný follow-up, kde mi to blíže vysvětlí.

Filip Huněk (Actum Digital)

Dal jsem si tu práci, šel na web (ale kolik lidí to základě této reklamy udělá?), a tam našel: „Pokud něco zbyde, rozdělíme se s Vámi o zisk. Pěkně půl na půl.“ Pán na infolince ovšem nebyl schopen vysvětlit, co přesně to znamená. Takže ani zákaznická zkušenost nic moc.

Petr Bucha (Accenture)

Hezky natočeno, hezky nafoceno, ale kromě vysvětlení názvu pojišťovny (což mě u finančních produktů zajímá zhruba tak nejméně), jsem se o službě nedozvěděl vůbec nic. Chápu, že to byl záměr, ale když si nebudu mít značku s čím spojit, zapomenu na ni stejně snadno, jako si už několik let zapomínám konečně uzavřít životní pojištění.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Nenadchne, neurazí, nic, co by člověku utkvělo. Prvoplánové. Obsah voiceoveru nedává moc smysl: polštář-pohodlí-bezpečí-spánek-polštář? Slogan „pro váš klidný spánek“ není špatný. Celkově bych spot zjednodušil.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Prvoplánové? Ano. Dává to smysl? Ano. Bude si to zákazník pamatovat? Ano. Brandovka jak má být.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Hezky rozpoznatelnej vizuál kampaně sráží design samotnýho produktu (logo a web). Ne úplně blbej nápad a hlavní claim zase kazí, že polovina kampaňovejch hlášek nedává smysl, a voiceover hlavního spotu je pro jistotu úplně dada.

Jakub Novák (Semibold)

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy