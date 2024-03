Šlo nám hlavně o Moravu a Slezsko, říká k sítím pro digitální rádia Broadcast Services

Zajistit digitální vysílání pro rádia z vlastní mediální skupiny Pohoda a neztratit tak kontrolu nad jejich frekvencemi i po přechodu na DAB+ – to byla hlavní motivace účasti společnosti Broadcast Services v aukci kmitočtů pro digitální sítě určené komerčním rádiím. Operátor patří mezi osmici úspěšných dražitelů, podařilo se mu získat celkem pět regionálních sítí DAB+ s pokrytím celé Moravy, Slezka, Vysočiny, Pardubického kraje, Prahy a Středočeského kraje. „Získali jsme více, než jsme chtěli. Šlo nám primárně o Moravu a Slezsko, kde působí rádia naší mediální skupiny. S ohledem na podmínky aukce jsme přibrali ještě regiony navíc, abychom zvýšili pravděpodobnost úspěchu na Moravě a ve Slezsku,“ přiblížil pro Médiář výkonný ředitel Broadcast Services Jakub Juhas.

Aukce totiž byla kombinatorní, větší šanci získat některé regionální sítě měli ti účastníci, kteří už získali jiné sítě v jiných regionech kompatibilní s těmi, o které se soutěžilo v dalších vlnách dražby. Juke Box, sesterská firma společnosti Broadcast Services, provozuje na Moravě rádia Čas a Čas Rock, která by se měla stát prvními klienty digitálních sítí právě Broadcast Services. „Jako první budou do našich sítí zařazeny programy stanic Rádio Čas a Rádio Čas Rock, respektive jejich programové mutace, pro které jsme neměli prostor v FM pásmu,“ potvrzuje Jakub Juhas. Třetí rozhlasová stanice ze skupiny Pohoda, čistě dopravní Rádio Dálnice, se digitálního rozhlasového vysílání nedočkalo: loni ukončilo vysílání v analogovém FM pásmu a proměnilo se na dopravní podcasty na internetu.

Seznam vysílacích lokalit DAB+ společnosti Broadcast Services

vysílač / dokrývač multiplex kanál kmitočet [MHz] výkon ERP [W] [dBW] Praha Regionální síť 2 8C 199 20 000 43 Praha - město Regionální síť 2 8C 199 20 000 43 Jeseník Regionální síť 9 9C 206 10 000 40 Ostrava Regionální síť 9 9C 206 20 000 43 Valašské Meziříčí Regionální síť 9 9C 206 10 000 40 Zlín Regionální síť 9 9C 206 20 000 43 Brno Regionální síť 17 10A 210 20 000 43 Brno - Hády Regionální síť 17 10A 210 10 000 40 Mikulov Regionální síť 17 10A 210 10 000 40 Pardubice Regionální síť 22 9A 203 20 000 43 Jihlava Regionální síť 26 6C 185 20 000 43

Polarizace u všech vysílačů je vertikální.

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Začne v Ostravě a Praze, použije stožáry multiplexu 24

Broadcast Services se zatím nechce příliš šířit o rozvojových plánech svých sítí, ostatně, z celého seriálu Médiáře o plánech vítězů aukce kmitočtů si tato firma ponechala čas být až úplně poslední, kdo odpoví na otázky redakce. „Začneme od ekonomicky a co do obydlenosti silných regionů, to je logické. Konkrétní lokality jsou ještě předmětem analýz,“ říká Jakub Juhas. Jisté je, že operátor bude chtít co nejdříve pokrýt Prahu, Brno a Ostravu. V Praze by přitom mohl využít stejnou vysílací lokalitu, jakou nedávno spustil sesterský televizní multiplex 24 na mrakodrapu City Tower na Pankráci. Rádia Čas a Čas Rock by si tak otevřela cestu na nejvýnosnější rozhlasový trh v Česku, kam neměla šanci v FM proniknout.

Čistě moravské Rádio Čas se přitom pokouší dostávat mimo Moravu i na FM. Po spuštění dokrývače ve Svitavách tento měsíc zprovoznilo vysílač v Jihlavě, který zdědilo po zaniklém Rádiu Dálnice, a využije i další dva dokrývače této stanice na Vysočině podél dálnice D1. Digitálně pak bude moci terestricky vysílat nejen na celé Vysočině a ve zmiňované Praze, ale také ve Středočeském a Pardubickém kraji. Ostatně, v části středních Čech lze Čas a jeho tematickou stanici Čas Rock digitálně naladit už na Benešovsku a Voticku, kde další sesterská společnost Broadcast Services, firma Progress Digital, provozuje dočasný rozhlasový multiplex z vysílačů Kozmice a Buchov. V těchto lokalitách si mediální skupina Pohoda testuje DAB+ v praxi, ale využije je i pro finální vysílání, jen bude muset změnit vysílací kanály.

Broadcast Services nevylučuje ani pronájem dalších sítí

Zatímco dnes vysílá Progress Digital z Kozmic a Buchova na kanálu 5B, po spuštění finální sítě přeladí tyto vysílače nový operátor Broadcast Services na kanál 8C. V obou případech jde o stožáry, odkud vysílá televizní multiplex 24. Bude tomu tak i v dalších lokalitách, pro které operátor získal kmitočty pro digitální rozhlasové vysílání? „Samozřejmě. Tam, kde to statika a další podmínky dovolí, budeme stanoviště sdílet s multiplexem 24,“ ujišťuje Jakub Juhas. Tam, kde tento multiplex svoje stožáry nemá a bude třeba je pokrýt signálem DAB+, Broadcast Services nevylučuje ani možnost sdílení vysílacích věží s jinými operátory sítí pro digitální rádia, případně výstavbu vlastních stožárů. „V úvahu přicházejí obě možnosti, vybereme podle ekonomické a provozní výhodnosti,“ dodává Jakub Juhas.

Broadcast Services se ale ani nevzdává možnosti poskytovat svým klientům i vlastním rádiím celoplošné pokrytí v DAB+. K dispozici totiž bude kapacita sítí dalších operátorů, kteří získali kmitočty pro regiony, jež tato společnost signálem nepokryje. „Ano, o spolupráci s některými operátory mluvíme. Jaké budou budoucí dohody, to ale ještě není možné v tuto chvíli předjímat,“ říká Jakub Juhas. Na výstavbu vlastních sítí má Broadcast Services lhůtu čtyř let, přičemž za první dva roky musí pokrýt nejméně 40 % obyvatel vysoutěženého regionu a za další dva roky minimálně 70 % jeho populace. Nestihne to operátor dříve? „Toto bude závislé na vývoji penetrace DAB+ přijímači a celkové poptávce posluchačů po obsahu v DAB+ prostředí,“ vysvětluje Jakub Juhas.

Pro financování výstavby pěti regionálních sítí pro digitální rádia chce Broadcast Services využít primárně vlastní kapitál, Juhas ale nevylučuje ani bankovní finanční nástroje. Výši předpokládané investice do výstavby těchto sítí nicméně nechce komentovat.

„Digitální rádio přichází s dvacetiletým zpožděním“

