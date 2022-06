Slovenská televize TA3 se přestěhuje do nového a připravuje další kanál

Soukromá slovenská zpravodajská televize TA3, která nedávno změnila majitele, bude v Bratislavě sídlit v nových prostorách. „O stěhování je rozhodnuto, snažíme se, aby proběhlo co nejdříve,“ potvrdil Médiáři Michal Voráček, jehož česká firma Blueberg Media převzala TA3 začátkem letoška. „Stěhování však souvisí se zaškolením pracovníků a vybudováním nového newsroomu,“ doplnil. Do nových prostor by už měli přejít pracovníci vybavení a zaškolení po všech stránkách, aby plnili roli jako redaktoři v News Corp. Jinými slovy: jde o to, aby uměli produkovat v jeden moment výstupy nejen pro televizi, ale i na web a sociální sítě.“

S přerodem v redakci, která zkombinuje televizi s onlinem, pomáhá týmu TA3 mezinárodní konzultační společnost Innovation Media Consulting Group. Ta společně s novým managementem analyzuje dosavadní kapacity a doporučuje nové postupy. Poradenská agentura působí ve více než stovce zemí, ve svém týmu má zkušené manažery, kteří dřív působili v BBC či třeba v New York Times. Jejich specializací je mimo jiné právě propojování klasické televize s onlinem. TA3 by tak měla posílit svou produkci videa pro internet, podobně jak to nový majitel společně s Voráčkem zavedli ve slovenském deníku Pravda, který nedávno rovněž restrukturalizovali.

„Dosud jsem procesy ve svých mediálních firmách řídil intuitivně a bez externích poradců,“ podotýká Voráček, někdejší spoluzakladatel české pobočky Ringieru (dnes Czech News Center) a dnes spolumajitel a manažer společnosti Our Media zahrnující weby i lokální televize. První spolupráci s externími konzultanty si ovšem chválí. „Působí mimo jiné jako formální autorita. Pokud budu restrukturalizovat další média, budu využívat služeb této agentury,“ říká. Konzultační fáze v TA3 má podle něj několik etap, ta úvodní, stěžejní by měla být završena právě spuštěním moderního newsroomu v nově zbudovaném prostředí.

Jak už informoval web Digitální rádio, TA3 si na Slovensku registrovala známky TA3 Docu, TA3 Retro, TA3 Plus, TA3 News a TA3 Doku. To svědčí o přípravě nové stanice jako doplňku existujícího hlavního kanálu. „O dalším kanálu zatím s managementem uvažuji, jeho zavedením by se získaly zajímavé obsahové či obchodní možnosti,“ řekl k tomu Médiáři Michal Voráček zatím bez dalších podrobností.

Soukromá televize TA3 vysílá víc než dvě dekády, startovala v září 2001. Donedávna byla jedinou zpravodajskou stanicí v zemi, narozdíl od Česka tam totiž dosud neexistovala konkurence v podobě zpravodajského kanálu veřejnoprávní televize. To se ale mění, spuštění svých zpravodajských kanálů oznámily komerční televize Joj i veřejnoprávní RTVS.

TA3 v aktuálním letošním průzkumu Reuters Institute potvrdila svou pozici nejdůvěryhodnější mediální značky na Slovensku, před zmíněnou RTVS a regionálními novinami. Důvěřuje jí 58 % dotázaných.