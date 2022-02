Smlouva Rencaru s DPP je neplatná, potvrdil soud. Rencar podá dovolání

Městský soud v Praze pravomocně odmítl žalobu firmy Rencar ze skupiny JCDecaux, kterou se domáhala platnosti smlouvy na provoz reklamních ploch v pražské MHD. Firma s odmítnutím žaloby ve sporu s Dopravním podnikem Praha nesouhlasí a podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Kontrakt z roku 1997 se týkal práva pro Rencar provozovat reklamu v pražské MHD, obě společnosti se o jeho platnost soudí od roku 2016.

Obvodní soud pro Prahu 9 dal v roce 2019 zapravdu Dopravnímu podniku Praha, že smlouva je neplatná. Po odvolání věc Městský soud v Praze vrátil soudu první instance, ten loni potvrdil odmítnutí žaloby s odůvodněním, že firma Rencar nedodala podklady, podle kterých by měl mezi oběma společnostmi existovat závazný smluvní vztah. Firma se poté opět odvolala.

Městský soud koncem letošního ledna původní rozhodnutí potvrdil, firma podle něj potřebné podklady nedoplnila a „nejde o situaci, kdy by žalobce nevěděl, jak má být žalobní petit formulován, ale spíš o jeho objektivní neschopnost uvést do žalobních tvrzení, potažmo do žalobního petitu, údaje, které by jej učinily určitým a srozumitelným“.

Firma s rozhodnutím nesouhlasí. „Rozhodnutí soudu je ryze procesní povahy, soud se žalobou odmítl zabývat pro údajnou neurčitost, otázku platnosti či neplatnosti smlouvy mezi dopravním podnikem a Rencarem tedy vůbec neřešil. Rencar ji tedy nadále považuje za platnou a jejím neplněním ze strany dopravního podniku mu vznikají rozsáhlé škody. Proti tomuto rozhodnutí soudu podáme dovolání,“ uvedl její mediální zástupce Jiří Chvojka.

„Pravomocné odmítnutí žaloby je v souladu s dlouhodobou argumentací klienta, kdy na základě tohoto rozhodnutí bude možné pokračovat v dosud přerušených souvisejících řízeních, ve kterých požadujeme odstranění zbývajících reklamních zařízení Rencaru z majetku DPP a úhradu mnohomilionových nároků vzniklých klientovi v souvislosti s protiprávním užíváním jeho majetku,“ uvedl k rozhodnutí soudu advokát Dopravního podniku Praha Roman Kyral.

Ředitel podniku Petr Witowski ocenil, že soud s konečnou platností rozhodl a dal zapravdu argumentaci Dopravního podniku Praha, že smlouva je neplatná. Po výpovědi smlouvy s Rencarem byl podle něj podnik schopen uzavřít výhodnější kontrakty na provoz reklamních ploch. „Díky našemu přístupu jsme příjmy DPP z pronájmu reklamních ploch ztrojnásobily oproti období, kdy je výlučně užíval Rencar. Za pronájem reklamních prostor nyní ročně inkasujeme částku přesahující 160 milionů Kč, a to při významném snížení počtu užívaných ploch,“ uvedl. Zástupci Rencaru, respektive jeho mateřské firmy JCDecaux, v minulosti tuto argumentaci odmítli. JCDecaux také předloni kvůli sporu zahájila s českým státem mezinárodní arbitráž.

Rencar v roce 1990 založil samotný Dopravní podnik Praha, v roce 2001 většinu akcií koupila mezinárodní skupina JCDecaux. Nyní má podnik ve firmě jen menšinový podíl. JCDecaux měla od roku 1994 také smlouvu s magistrátem na provoz přístřešků MHD, která v polovině loňského roku skončila. Vedení metropole se rozhodlo ji neprodloužit a stovky přístřešků, které firma vlastní, postupně v následujících dvou letech nahradit vlastními.