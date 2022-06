„Šmrnc, lehkost, vtip.“ Staropramen s Hynkem Čermákem zachutnal nejvíc

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 22. týden 2022 WMC Grey: Staropramen 12°: Na život po našem (58 %)

značka: Staropramen, klient: Pivovary Staropramen Havas Prague: Koloťuk (54 %)

značka, klient: České dráhy VMLY&R Prague: Každý má svůj důvod k hrdosti (51 %)

značka: Pilsner Urquell, klient: Plzeňský Prazdroj McCann Prague: Kovář hodinářem (50 %)

značka: Velkopopovický Kozel, klient: Plzeňský Prazdroj

VCCP Prague: Servisní kampaň Hyundai (43 %)

značka: Hyundai, klient: Hyundai Motor Czech S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 10 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Staropramen uvádí produktovou novinku

Česká pivní dvojka uvádí na trh novinku s názvem Staropramen 12. Reaguje tím nejen na dlouhodobě rostoucí oblibu dvanáctistupňových piv, ale také na mírný pokles prodejů v loňském roce. Letos se chce Staropramen přiblížit k výsledkům před vypuknutím pandemie. Pomoci tomu mají právě produktové novinky. Nová dvanáctka je od dubna postupně k dostání v obchodech i v hospodách a restauracích. Uvedení na trh od května podporuje komunikační kampaň včetně nového televizního spotu. Novinka se tak představí zákazníkům jak na televizních obrazovkách a menších venkovních plochách, tak v digitálu, na sociálních sítích a v místě prodeje. Spot vytvořila agentura WMC Grey, režie se ujal Jakub Švejkar v produkci Bistro Films. „Nový spotem se line nádech typicky českých vlastností, jako jsou sarkasmus a skepticismus, ale také nadhled a smysl pro humor,“ uvádí marketingový ředitel Pivovarů Staropramen David Zappe ke spotu, v jehož hlavní roli se také tentokrát představila dlouholetá tvář značky Hynek Čermák. „I když nejsou věci přesně podle našich představ, umíme je uchopit za správný konec, a nakonec si vždy můžeme připít na život po našem,“ vysvětluje Zappe. „Základem nové komunikační strategie piva Staropramen je posun značky blíž ke spotřebitelům. Proto jsme definovali pozitivní i negativní aspekty nátury českého spotřebitele. A právě jedním z nich je ‚brblalství‘,“ přibližuje pozadí vzniku kampaně stratég Aleš Hron z WMC Grey. „Když děláte pivní reklamu, je vždycky výzva vybruslit z reklamního klišé a přijít s něčím novým. Chtěli jsme, aby se v tom lidé našli a pobavili se. Vytyčili jsme si tenkou hranici mezi brblalstvím a humorem, na které jsme chtěli celou dobu balancovat, a myslíme, že ji Hynek Čermák skvěle trefil,“ doplňuje kreativní dvojice Radek Pleha a Klára Javůrková.

Prosím, nemohli bychom všichni omezit slovní spojení „vychutnat si?“ Jinak oceňuji lehkost a nadsázku.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Asi to byl oříšek, komunikovat „plnější chuť“. A doteď byla chuť jaká? Jasně. Řečnická otázka. Na celé reklamě mne překvapilo jen to, že pan Čermák vypadá pohuble. Na pivní reklamu trochu málo.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Když slyším „s plnější chutí,“ představím si, jak z výzkumu leze, že se ta dešťovka už nedá pít. Chápu. Ale že když výzkum požaduje, aby se hovořilo o nás Češích, odehrává se commercial v totálně zaměnitelných prostorách, které jsou české asi jako druhé patro v shopping mallu. Němci tomuhle druhu zážitku říkají „usnuly mi u toho nohy“.

Vilém Rubeš

Staropramenu reklamy celkem jdou, sice je tam stále veřejně deklarovaný abstinent, ale což. Má to takový kosmopolitní šmrnc, trochu vtipu, úplně tam netápu.

Pavel Jechort (Mall Group)

Takoví jsme my Češi, pořád vymýšlíme reklamy o tom, jací jsme my Češi. Naštěstí, tahle práce má takovou milou lehkost a vtip, že mi to vlastně ani nevadí. Hynek Čermák se ještě rozhodně neokoukal a celá komunikace Staropramenu má díky němu bezva šmrnc.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Reklama zdařilá, jen to pivo kdyby na Smíchově vařili lepší.

Tomáš Vacek (Contexto)

No, co na to říct. Očekávaní jsem měla velký. Hynek Čermák mě v kampaních baví. Začátek byl slibný a pak to byla jedna dlouhá průměrná nuda. Škoda.

Michaela Oulehla (Cognito)

Rád bych upozornil laskavého p. t. diváka na jednu zajímavost. A sice vynikající ukázku české dabingové školy, kdy ženskou postavu namlouvá muž a celému konceptu to velmi nevadí. Pěkné. No a jaký že to je pivo?

Petr Laštovka

Úplně do pohody. Baví mě ta příjemná sebereflexe. Hynek Čermák zase dobrý. U mě nejlepší z pivních spotů tohoto týdne.

Mario Poór (Effe Praha)

Good job! Nice insight a staropramenovej grading. Tenhle týden jsem si to vychutnal nejvíc.

Manuel Prada (Comtech Can)

2. Ivan Trojan jako koloťuk u Českých drah

České dráhy v nové kampani seznamují cestující s novými soupravami, které národní dopravce letos uvedl do provozu. Na koleje vyjelo už 115 nových vozů a jejich vlajkovou lodí jsou nejmodernější soupravy InterJet. V televizním spotu si díky železničářské hantýrce přijdou na své zejména takzvaní šotouši, fanoušci vlaků a veřejné dopravy. Ivan Trojan zde vystupuje v roli koloťuka, tedy vozmistra, který v rozhovoru s reportérkou používá výrazy jako echt kočár (vagón) nebo šnelcug (rychlík). Přitom ukazuje přednosti nových souprav - polohovatelné sedačky, bezdrátové nabíjení nebo třeba okna lépe propouštějící mobilní signál. Příběh ústí v hlavní sdělení kampaně: naše nové vlaky jsou nejlepší naživo. Představení nových InterJetů, nejmodernějších souprav ve střední Evropě, má nalákat svým komfortem i ty cestující, kteří dřív upřednostňovali jiné druhy přepravy. O kreativní koncept kampaně se postarala agentura Havas, produkci zajistila Total HelpArt a spot režíroval Ondřej Trojan.

Ze všech spotů tohoto týdne mě tenhle baví nejvíc. Ta reportérka je skvělá, přijde mi, že dokonce trochu zastiňuje Trojana. Pěkná práce!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Chtěl jsem být kritický, protože mi to přišlo jako přílišné pitvoření a vtipné za každou cenu, ale nakonec jsem se přistih‘, že mě to baví.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Estráda je věčná! Za většinu těch fórů vyhazovali z hospody už Jarouška Štercla coby jinocha, ale ono to s moderností národního dopravce docela ladí.

Vilém Rubeš

Hrozně príma. Dokud to člověk nevezme doslova a nezkusí „naživo“. Jako já tuhle pendolinem do Ostravy. Nebylo tam doslova nic z toho, o čem mluvíte. To je pak ale těžký.

Pavel Jechort (Mall Group)

Celá ta reklama je trochu šnelcug. Ale abych byl fér, tak zprávu mi to předalo, České dráhy jsem od začátku identifikoval a po osmém zhlédnutí snad i rozklíčuju, co to ten Ivan Trojan na konci vlastně říká.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Trojan to zahrál dobře jako vždy, ale jinak jsou to vyhozené peníze. Obávám se, že České dráhy by v současné době potřebovaly jiný druh komunikace, aby jim opravdu pomohl s tržbami.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tak teď jen doufám, že po parádním představení nových souprav Ivanem Trojanem se dočkám a uvidím je taky někdy naživo...

Michaela Oulehla (Cognito)

I zde pěkná ukázka české dabingové školy, kdy pana Trojana mluví pan Trojan osobně. Jedno nevhodné slovíčko, které se do doby nemíru nehodí, vyměníme. A je to reklama v plné palbě, ne že ne. Dávám parádu!

Petr Laštovka

Za mě úplně cajk. Vtipný wording, pěkně dynamicky natočené, Ivan Trojan je sázka na jistotu. Lehký humor, jasně odčitatelná message.

Mario Poór (Effe Praha)

České dráhy. Český humor v reklamě. Některé české věci mám prostě rád míň.

Manuel Prada (Comtech Can)

3. Pilsner Urquell s novým spotem od Alice Nellis

Pivní značka Pilsner Urquell spustila brandovou kampaň, v níž představuje nové pojetí hrdosti ve vztahu k sobě samým i druhým lidem. Kampaň odstartovala na Velikonoční pondělí nasazením televizního spotu, který poběží do konce června a pak po prázdninách. Vznikl v režii Alice Nellis v produkci Boogie Films a natáčel se v březnu v Úštěku a v Praze. Postupně ho doplní digitální média a komunikace v místě prodeje. Realizoval se i velký průzkum na téma hrdosti Čechů a Slováků. S daty a insighty z něj bude pracovat hlavně PR komunikace, využijí se ale i v dalších exekucích. O koncept a realizaci kampaně se postarala agentura VMLY&R poté, co na přelomu roku úspěšně obhájila kontraktu se značkou. Zaměřuje se na její dlouhodobé budování a rozvoj napříč komunikačními kanály. Původní koncept Hrdý originál fungoval na paralelách značky Pilsner Urquell s osobnostmi, které šly vlastní, originální cestou a díky tomu dosáhly úspěchu. Hrdost byla spojena s výjimečnými úspěchy slavných osobností a byla tedy tak trochu exkluzivní. „Cílem nové komunikační platformy Každý má svůj důvod k hrdosti je budovat či probouzet v lidech hrdost jako takovou. Člověk přece nemusí být slavný, udělat úžasnou kariéru nebo vyhrát olympiádu, aby mohl být na něco hrdý. Může být hrdý na syna, který se v určitý okamžik zachoval správně, na otce, který si nikdy nezadal s bývalým režimem, nebo na bratra, který sám vychovává tři děti. Chceme dosáhnout toho, aby se lidé zamysleli nad tím, jaký je jejich důvod k hrdosti. A věříme, že každý minimálně jeden najde,“ říká Miloš Kočí, kreativní ředitel VMLY&R. „Také značka Pilsner Urquell má mnoho důvodů k hrdosti. Třeba to, že jsme světu dali první zlatý ležák, přišli jako první s pivními tanky, že jsme nikdy nezměnili recepturu, nebo fakt, že nevaříme jen pivo, ale pomáháme kultivovat českou pivní kulturu. Jsou to ale i naši zaměstnanci a zákazníci. Zkrátka všichni lidé, kteří značku společně tvoří a pomáhají jí růst,“ říká Roman Trzaskalik, marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Česká republika a Slovensko. Platforma Každý má svůj důvod k hrdosti má fungovat dlouhodobě a zahrne i další aktivity značky - partnerství s Českým olympijským výborem nebo Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. „Novou platformu jsme si otestovali na několik úrovních. Během rozhovorů a výzkumů jsme zjistili, že pro každého z nás je mnohem jednodušší být hrdý na někoho blízkého než najít důvod, proč jsem hrdý sám na sebe. Proto téma hrdosti pojímáme způsobem, který je blízký každému z nás. Nehodnotí, neříká, jaké jsou správné důvody k hrdosti a jaké ne. Naopak, pomáhá každému najít tu svou – jedinečnou, originální a opravdovou,“ říká František Mareš, account director VMLY&R.

Je to civilní i dojemné. Funguje to. Přesto si neodpustím jednu výtku, nebo spíš myšlenku: proč je „zakázáno“ mluvit v reklamách, ale i seriálech nespisovně? Mnohem přirozenější a uvěřitelnější by bylo říct „u mě jsi to vyhrál na celý čáře.“ Přehnaně spisovná čeština mě tahá za uši u filmů i seriálů, stejně jako tady. Najednou nevidím hezký příběh, ale reklamní spot. Myslím si, že bychom se v tomto ohledu mohli trochu uvolnit...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Přijde mi to takové vykonstruované a ve výrazu prkenné. Škoda, že zrovna Pilsner Urquell se bojí velkých emoci, velkých obrazů, velkých myšlenek a většího rozpočtu.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vlastně by to bylo dojemné, kdyby to bylo dojemné. Vyhrál a jsou na něj hrdí, protože jakože lidskost a fair play. Jenže dojemné je to jak znělka okresního rádia, což dotváří podivný zvuk, proti kterému je dabing telenovely uměleckým dílem. Navíc ta fair play je ukázána jak v jehovistickém instruktážním filmu. Emoce běžely jiný závod, někde jinde.

Vilém Rubeš

Pilsner Urquell se pořád tak nějak hledá. Mnohem víc rozumím tomu pivu, než téhle komunikaci.

Pavel Jechort (Mall Group)

Základní idea je moc hezká a k Pilsner Urquell se určitě hodí. Bohužel exekuce mi přijde trošku umělá. Nechytlo mě to za srdce tak, jak by mělo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nepochybuji, že v Pilsner Urquell mají jako vždy vše až přetestováno a vše vychází báječně. Exekuci není co vytknout, konečně vše realizoval zkušený tým. Nejsem si však jistý tou změnou konceptu... bohužel mi to kapku připomíná Kozla a jeho koncept oslavování hrdinů všedního dne. Neboli změna strategie mě spíše vede ke kanibalizaci mezi vlastními značkami a zároveň snižování vnímání Pilsner Urquell jako nejprémiovějšího piva. Vzhledem ke stabilnímu růstu ceny mi tak cenová percepce a komunikační koncept jdou vlastně proti sobě...

Tomáš Vacek (Contexto)

Pilsner Urquell to prostě umí a ač pivo nepiju, jsem nadšeným konzumentem jejich spotů.

Michaela Oulehla (Cognito)

Jak to dělají dnešní mladí: awwwwwww, to je tak kjůt. Nevím, jestli jsem hrd na ty chlapce v legínách, nebo na to pívo. Ale hrd jsem.

Petr Laštovka

Uf, asi pěkný insight, ale strašně pateticky natočené. Je to celé neuvěřitelné... Herecky i výpravně slabé. Vůbec mě to netrefilo.

Mario Poór (Effe Praha)

Asi to není déjà vu. Škoda, klišé story s pivní pěnou.

Manuel Prada (Comtech Can)

4. Pivo Kozel uvádí svou první „kampaň v kampani“

S novou sezonou značka Velkopopovický Kozel navazuje na svůj tradiční propozici Kdo umí, umí a ke standardní řadě zahrnout i nový produkt. Vytvořila tak svou první „kampaň v kampani“, tedy rámcový příběh spotu, na který naváže další komunikací. Znovu v ní cílí na poctivé „fachmany“ a oslavu jejich poctivého řemesla, neboť se dlouhodobě profiluje jako odměna za poctivě odvedenou práci. Cílem bylo inspirovat nejen všechny pijáky Kozla k tomu, že pokud je práce baví, mohou přijmout i další výzvy, jež se zdají být mimo jejich dovednosti. Mohou tak vystoupit ze svého běžného stereotypu. To platí nejen pro ně, ale i pro velkopopovického sládka. „Kampaň zkrátka mluví ke všem, kdo se nebojí vyzkoušet neprobádané pole a odměnou je jim skvělý výsledek a uznání komunity. Tak vznikl koncept, který zároveň ukazuje, že mistrovství nemusí být omezené na jedno řemeslo. Odměnou je pak už skvělé pivo,“ uvádí agentura McCann Prague, která koncept připravila. Produkčně ji zastřešuje produkce Boogie Films, spot režíroval Tomáš Bařina. Kampaň poběží v televizi a online od května do října 2022.

Je tam řemeslník. Je tam kozel. A Kozel. Ale bohužel o nic víc.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Letos ty reklamy na pivo hodně šustí papírem. Chápu koncept, ale ty exekuce jsou léta úplně stejné. Jednou šikovný truhlář, pak kovář... Sea of sameness.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Mash-up rozšafného kováře se slepým Mistrem Hanušem nostalgicky připomene televizní studiové pohádky. Míra autenticity a šustění papírem je převelice podobná.

Vilém Rubeš

Ano, je tam ten kozel, je tam trochu postřižinového aroma, ale pořád se ptám, proč Kozel, proč ne XY a co si z toho mám vzít?

Pavel Jechort (Mall Group)

Líbí se mi, jak Kozel dokáže dlouhodobě hezky držet konstantní komunikační linku. I spot s kovářem je pěkně napsaný, dobře natočený a příjemně se na to kouká. Dobrá práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tady naopak není v principu co vytknout, další dobře zpracovaná exekuce dlouhodobě fungujícího konceptu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Sázka na řemeslo je v případě kampaně na pivo sázka na jistotu. Když se to natočí ještě v hezkém prostředí, rázem tu fajn spot.

Michaela Oulehla (Cognito)

A to není upoutávka na štědrovečerní pohádku? Asi ne, je tam i Otík a jeho fešný headfouny. A jaký že to je pivo?

Petr Laštovka

Když vás práce baví, dokážete skvělé věci. A lidi z McCannu a od Kozla to baví tak průměrně. Je to fajn, ale celé velmi očekávané. Neurazí, ale ani nenadchne.

Mario Poór (Effe Praha)

Bim bam. Raději bych si ty otíkovský klapky dal i na oči. Točený lepší než točení.

Manuel Prada (Comtech Can)

5. Hyundai má po dvou letech zas lokální kampaň

Automobilka Hyundai v poslední době rozšířila svou servisní síť na 57 míst po celém Česku. Kampaň, kterou vyvinula agentura VCCP v rámci dlouhodobé spolupráce se značkou, má za cíl posílit preferenci autorizovaných servisů a zpropagovat kvalitu a profesionální úroveň služeb. Zároveň chce vyvrátit, že autorizované servisy jsou předražené nebo že jich není mnoho, pročež řidiči hledají proto různé alternativy. Jde o první lokálně natočenou reklamu značky po dvou letech a druhou čistě lokální kampaň pro Hyundai z dílny VCCP. „Naší ambicí je stát se jediným místem, kterému vlastníci svěří svůj vůz Hyundai,“ říká marketingový manager firmy Jan Przyczko. Kreativní myšlenka kampaně je postavená na hypotetické otázce – co by vám řeklo vaše auto, kdyby mohlo? V kampani proto vůz opravdu dostane nejen svůj vlastní hlas, ale rovnou i silnou osobnost se smyslem pro humor. „Své auto si mnoho z nás hýčká, někdy na něj dokonce i mluvíme nebo pro něj máme jméno. Tento vztah mezi řidičem a vozem nás inspiroval k tomu, abychom dali samotnému autu hlas a ukázali, jak by taková konverzace mohla vypadat,“ komentuje nápad Aneta Záhoříková, senior account manager agentury VCCP. Integrovaná kampaň běží napříč kanály včetně televize od 23. května. První lokálně natočený televizní spot měl režijně na starosti Stjepan Klein v produkci Woobetz. Fotografií se ujal Miro Minarovych.

Co na to říct? Je to takové standardní. Ve všech směrech. Popisnost v kostce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Brief jsem si snadno rekonstruoval. Ok. Jen životní pravda, že „skvělá auta potřebují skvělý servis“ mi nezní úplně důvěryhodně. Ale po Mordoru, jímž si značka před léty prošla, vlastně dobrý.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Už James Bond neslyšel rád, když mu auto kecalo do řízení, ale budiž. Aspoň jsme se přes pár haha vtípků a dvojsmyslů dostali k věci - k hustotě servisní sítě. Zbytek jsem zapomněl, než jsem dopsal předchozí větu.

Vilém Rubeš

Nechápu, proč z toho bylo třeba dělat sci-fi. Jediné, nad čím přemýšlím je, proč by nové elektrické auto, které notabene má procento lidí, mělo jet do servisu. Když se chci pochlubit servisní sítí, nemůžu se chlubit novým naleštěným autem.

Pavel Jechort (Mall Group)

Knight Rider se vrací! Akorát že s tímhle Kittem od Hyundai je to trochu nuda. Chápu, že bylo potřeba sdělit spoustu informací, ale z hlediska emocí bych se nebál na to trochu šlápnout.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Neurazí, nenadchne... Normální spot, který jsem už reálně několikrát viděl, ale vůbec nezapamatoval a přehlédl jak zimní krajinu.

Tomáš Vacek (Contexto)

Hledám to auto s osobností a smyslem pro humor. Nápad to je super, jen v provedení tomu „něco“ chybí. Spíš je to ze strany Tucsona takový neutrál.

Michaela Oulehla (Cognito)

Ale to je pěkný nápad! Představa, že se mnou moje auto mluví, kdyby jen trochu mohlo. A nemyslíte, že by korejský auto spíš mluvilo jako panenka ze Squid Game? 무궁화 꽃이 피었습니다!

Petr Laštovka

No jo no. Všechno je teď smart. Vše jasný, zpráva doručena. Jenom poněkud zbytečně přehnaně pozitivní.

Mario Poór (Effe Praha)

Skvělá auta si říkají o lepší reklamu, než je tato.

Manuel Prada (Comtech Can)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy