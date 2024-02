Smysl pro tumor je letos zatím nejúspěšnějším seriálem, měl 1,35 milionu diváků

Osmidílný seriál Smysl pro tumor, jehož závěrečný díl v neděli po osmé večer odvysílala Česká televize na programu ČT1, je letošním zatím nejsledovanějším seriálem napříč tuzemskými stanicemi. K obrazovkám mezi 7. lednem a 25. únorem průměrně lákal 1,35 milionu diváků (starších 15 let) s podílem na publiku 31 %. Zásah – tedy sledování aspoň tři minuty – celé série činil 2,97 milionu lidí. Z celkové sledovanosti se přitom 48 % odehrálo odloženě, většina byla do sedmi dnů v televizi. Na internetu sledovalo seriál průměrně 110.000 diváků (starších 4 let).

„Seriál vyhledávaly více ženy než muži. Z věkových skupin pak nejvíce bavil diváky ve věku 45 až 64 let a také mladé diváky mezi 15 a 24 lety. Nejvyššího podílu dosáhl Smysl pro tumor u vysokoškoláků, zájem s dosaženým vzděláním prudce stoupal. Regionálně je nadprůměrný zájem u diváků z Prahy, východních Čech a střední Moravy,“ uvádí podrobnosti vedoucí výzkumu a analýz České televize Renata Týmová. Nadprůměrných výsledků dosáhl pořad kromě sledovanosti i v diváckém hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí.

V neděli večer se Smysl pro tumor střetával s novinkami komerčních televizí Prima a Nova. Těžil ale i z toho, že odstartoval už 7. ledna. Až 28. ledna proti němu Prima postavila příběh z politického zákulisí Sedm schodů k moci, o týden později 4. února Nova nasadila komediální krimi Policie Hvar. Smysl pro tumor to neohrozilo. Sedm schodů k moci si udržuje téměř milionové publikum, Policie Hvar se nad milion dostala jen úvodní epizodou, která porazila i Sedm schodů k moci, v následujících třech týdnech ale spadla zhruba na dvě třetiny sledovanosti prvního dílu.

Zatím nejúspěšnější letošní novinkou Primy se stal seriál Na vlnách Jadranu ve středu večer, na Nově dosud nejvíc fungují podvečerní Ulice a nové díly Specialistů v pondělí večer. Všechny s průměrnou sledovaností kolem milionu diváků.

Letošní seriálové novinky nedělního večera Česká televize: Smysl pro tumor (8 dílů) – od 7. ledna do 25. února

(8 dílů) – od 7. ledna do 25. února TV Prima: Sedm schodů k moci (8 dílů) – od 28. ledna do 17. března

(8 dílů) – od 28. ledna do 17. března TV Nova: Policie Hvar (8 dílů) – od 4. února do 24. března

(8 dílů) – od 4. února do 24. března Česká televize: To se vysvětlí, soudruzi! (8 dílů) – od 3. března do 21. dubna

Na nedělní večery od 3. března nasadí Česká televize svou další novinku, rovněž osmidílnou. Půjde o komediální krimi To se vysvětlí, soudruzi! o vyšetřování paranormálních jevů v Československu 80. let. Seriál vznikl v koprodukci s německou veřejnoprávní televizí ZDF.

Podle belgického originálu

Smysl pro tumor vyprávěl příběh ambiciózního studenta medicíny, jemuž nemoc změnila život, ale pomohla najít lásku a vážit si vlastní rodiny. Je inspirovaná reálným příběhem onkologického pacienta. Seriál České televize byl předělávkou původní belgické verze Gevoel voor Tumor, jež se tuzemskému publiku představila v roce 2021 v Brně na festivalu Serial Killer. Tatáž akce loni na podzim hostila i předpremiéru české adaptace. Jejím autorem je scenárista Matěj Podzimek, režie se ujala Tereza Kopáčová. Hlavní role v seriálu ztvárnili Filip Březina, Tereza Brodská, Jiří Bartoška, Alžběta Malá nebo Pavel Řezníček.

Celý nový seriál doprovodila v České televizi osvětová kampaň a samostatná podcastová série. Součástí každého dílu byly také rozhovory se skutečnými onkologickými pacienty ze sdružení Fuck Cancer.

Smysl pro tumor Série v neobyčejně silném feel good módu vypráví příběh studenta medicíny, kterého přesně v okamžiku jeho začínající hvězdné dráhy neurologa zastihne zpráva, že má karcinom mozku. Naděje na uzdravení existuje. Ovšem podstatná je cesta, kterou musí on i jeho rodiče a sestra ujít. Je to cesta velkého poznávání. Příběh, vyprávěný svižně a s vtipem (!), je rámovaný autentickými vzpomínkami mladých lidí, kteří rakovinu překonali. Režie: Tereza Kopáčová

Kamera: Pavel Berkovič

Střih: Michal Böhm , Michal Hýka

, Zvuk: Radim Hladík jr.

Hudba: Jiří Hájek

Architekt: David Voborský

Kostýmní výtvarnice: Simona Zemanová , Petra Krčková

, Scénář: Mathias Claeys , Leander Verdievel , Matěj Podzimek

, , Výkonná producentka: Romana Špiková

Kreativní producent: Matěj Stehlík

Hrají: Filip Březina, Alžběta Malá, Jiří Bartoška, Tereza Brodská, Pavel Řezníček, Natálie Řehořová, Mark Kristián Hochman, Robert Nebřenský, Radim Jíra, Viktor Krčmář, Mikuláš Voborský, Aleš Petráš, Pavlína Balner, Václav Werner Kraus a další

