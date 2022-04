„Snový svět, moc hezky natočený!“ Kati vyzdvihují práci Triadu pro rozvoz Wolt

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 14. týden 2022 Triad Advertising: Radost z jídla doručena (64 %)

značka, klient: Wolt VCCP Prague: Tvůj vysoký krevní tlak (53 %)

značka, klient: Servier Blueglue: Až vyrostu... (53 %)

značka: Spokojený pes, klient: SpokojenyPes.cz Grizzlink: Dívejte se, jako by se nikdo nedíval (30 %)

značka, klient: Telly

Tomáš Roreček: Bazén zjara (22 %)

značka, klient: Albixon S nabídkou hodnotit obesíláme přes 30 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 8 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Wolt s Triadem opěvují okamžik donášky jídla

Finská online kurýrní služba pro rozvoz jídla a maloobchodního zboží Wolt působí na českém trhu od roku 2018. Letos spouští kampaň Radost z jídla doručena, která se soustřeďuje primárně na donášku z restaurací. Komunikaci značky bude poprvé možné vidět i na televizních obrazovkách. Nový komunikační koncept spolu se strategií vznikl v pražském Triadu. Kampaň odstartovala s dubnem. „Už při stavění briefu jsme přemýšleli nad velkou kampaní, která bude dobře vizibilní v televizi, online a v out-of-home, abychom to dotáhli na lídra trhu a zároveň se nadobro usadili v hlavách lidí. Mám pocit, že se nám to s řešením od Triadu podaří,“ říká Dan Blažek, marketingový manažer Woltu v Česku. Spot vznikal v produkci WeAre a s režisérem Lubošem Rezlerem. O mediální nasazení se postarala agentura OMD. „Kreativní idea konceptu si přivlastňuje okamžik předání donášky v ikonické, papírové tašce. Ve chvíli, kdy se ve dveřích objeví kurýr, společně s klientem zažívají momenty skutečného přátelství, které tvoří vizuální metaforu pro radost ze zahnání hladu dobrým jídlem. Největší výzvou bylo najít způsob, jak být jiní, i když se samotná služba od těch konkurenčních liší spíš v množství drobností, které tvoří celkový zážitek. Zákazník samozřejmě rozdíl pochopí po pár objednávkách, ale co s těmi, kteří Wolt ještě nevyzkoušeli? Nakonec nám největší smysl dávala strategie jít na lidi přes přátelské emoce a zkusit kreativně zachytit příjemný pocit, který člověk zažije, až k němu jídlo dorazí. A ten si vzít komunikačně za svůj. Je to ta chvíle, kterou každý vlastně zná, jen ji neumí slovy pojmenovat,“ přibližuje Michal Pivarči, associate creative director Triadu. „Abychom tuto myšlenku dokázali zapamatovatelně doručit, hledali jsme nápaditou exekuci s originální vizualitou, hudbou a kulturními klišé odkazy. Našim záměrem bylo, aby se divák ve spotu okamžitě zorientoval a mohl si naplno užít jasnou story táhnoucí k tasty momentu v závěru. Produkce se toho chopila přímočaře a navrhla nám natočit snové části spotu ve studiu pomocí velkoformátových fotopozadí. Podařilo se jim tak donést svěží, odlehčenou vizualitu, navíc bez nutnosti točit na množství lokací,“ doplňuje art director Triadu Mišo Dvorský.

Moc hezky natočené, ASMR factor included.

Jakub Hussar (Haze)

Milé. Já mám tuhle barvotiskovou stylizaci rád. Klidně bych i přitlačil.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Kampaní postavených na radosti jsou mraky, ale jen málokteré jsou vytvořeny s takovou lehkostí i nadsázkou. Motýli, romantika, jídlo. Snový svět, kterým je snadné nechat se pohltit.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Lehké, dělá mi to dobrou náladu, značka je dostatečně vidět, produkce špičková, líbí líbí.

Pavel Jechort (Mall Group)

Ale jo, dostali tam tu tolikrát vzývanou delivery happiness, dostali tam nadsázku i parodii - proto ani nevadí, že už jsme každý záběr někdy někde viděli -, a není to ukecaný. Dobrý to je.

Vilém Rubeš

Ano, ano! Přátelé v Triadu učinili pěknou rešerši, poněvadž toto přesně jako zákazník různých kurýrních služeb prožívám. Poslední měsíce jsou pro mě nositelem novinek ze světa. Vždycky přemýšlím, jaké životní osudy ten či onen kurýr asi má. Zdržuju je otázkami ve stylu: „A co jinak?“, nebo: „A co doma, dobrý?“ Takže fajné, fajné. Pre mňa jasný víťaz! (Konec vysílání ve slovenském jazyce pro bratry a sestry v Triádě).

Petr Laštovka

Triad umí. Kreativa mi přijde, že jsem to už někde viděl, ale produkčně dokonalé.

Stanislav Pluháček (Better)

Je to jeden velkej bizár. Ale proč ne. Stačilo mi to jednou vidět v onlinu a moji hlavu spot už neopustil. Je to jiný, je to svý. Vlastně mě to baví. Ale díky bohu, že mi jídlo nevozí tento kurýr, protože jeho výraz je extrémně creepy.

Michaela Oulehla (Cognito)

2. Před vysokým krevním tlakem varují krvavé nápisy

Francouzská farmaceutická společnost Servier spustila kampaň cílenou na lidi ohrožené hypertenzí neboli vysokým krevním tlakem. V ní upozorňuje na rizika podceňování tohoto onemocnění a vyzývá k jejich snížení apelem na zdravější životní styl a pravidelné užívání předepsané léčby. S nápadem varovných nápisů vyhrála agentura VCCP loni v srpnu výběrové řízení. Dva spoty varují před nešvary životního stylu, které mohou zvýšit riziko hypertenze nebo zhoršit stav pacientů s vysokým krevním tlakem a tak následně zvýšit i riziko kardiovaskulárních příhod. Sdělení dramatizuje kreativní exekuce formou krvavých vzkazů, jimiž promlouvá srdce. „Vysoký krevní tlak může být skrytým zabijákem, a tak jsme kampaň ztvárnili právě skrze dramatický motiv, na který nejsou lidé z farmaceutických reklam zvyklí,“ popisuje Dejan Štajnberger, executive creative director VCCP. Dvojici spotů doplní instruktážní video vyzývající ke správnému měření krevního tlaku v domácím prostředí. Celá kampaň směřuje na web tvujvysokykrevnitlak.cz, kde se lidi dozvědí více o problematice i možných řešeních. Výrobu spotů zajistila produkce Final_2 v režii Václava Huleše. Kampaň je k vidění v televizi a online.

Jednoduchý, úderný. Proč ne.

Jakub Hussar (Haze)

Jo, trochu diváky vystrašit a vytáhnout je z komfortní zóny, to funguje. Tohle si budu pamatovat. Mission completed.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Bojim, bojim! Nápisy psané krví, potemnělé interiéry, tragické výrazy. Pokud má takhle kampaň vystrašit, tak se jí to nejspíš povedlo.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Se mi dost líbí, hnedka jsem začal šilhat po tlakoměru, akorát s tím třetím kafem v žíle... no nic. Vizuálně poutavé, ne ukecané, graduje... funguje.

Pavel Jechort (Mall Group)

Až se objeví osudový nápis mene tekel ufarsin, strnu. Po osudovém nápisu, který vyzývá DĚLEJ NĚCO JINAK, jsem se navzdory dramatické hudbě rozesmál. A bylo hůř. Strašení, které obsahuje všechny předsudky - budu muset nejíst smažené, budou do mě kopat, abych chodil do schodů. Už to odradí a odvrátí. Přitom skutečné nebezpečí hypertenze - že není vidět, že nebolí, že tiše zabíjí - jsme zase jednou schovali za laciná nabádání k dělání něčeho jinak, To by si měli patentovat, to je nablblá fráze roku.

Vilém Rubeš

Fuj, to jsem se lek‘! Tak ta krev ve výtahu byla moje! Takže žádnej mord. Jen jestli, víš, jen jestli! Se svou krví rozmlouvám často a už mi toho nadiktovala na knížku! Takže díky, dám si pozor.

Petr Laštovka

Má to všechno. I husí kůži na mých rukou.

Michaela Oulehla (Cognito)

3. Spokojený pes si představuje, čím bude, až vyroste

Pražský prodejce chovatelských potřeb Spokojený pes realizoval v průběhu března kampaň Až vyrostu..., a to na několika platformách - v televizi, rádiu a na sociálních sítích. Televizní spoty se vysílaly v České televizi a na Nově, stejně jako na YouTube. Pro venkovní reklamu v Praze zvolil citylighty v metru, na strategických místech metropole. Spoty v kampani byly dílem agentury Blueglue, ostatní vizuály pak inhouse. Kreativní koncept zajistil Tomáš Haškovec, marketingový ředitel Spokojeného psa. „Spokojený pes nás oslovil s emočně založeným konceptem televizní kampaně postaveným na vysněných dětských profesích a adaptovaným na psí herce. Svým způsobem se jednalo o unikátní a náročné natáčení, vzhledem k tomu, že štěněti jednoduše neřeknete, kam se má postavit a co má udělat,“ uvedl Pavel Paradýs, ředitel kreativní agentury Blueglue. „Při produkci kampaně jsem si splnil sen i já. Proč? Protože kampaň namlouvá například Hermiona Granger, Barney Stinson, Shrek a Marsellus Wallace,“ doplnil Tomáš Haškovec.

Proč by měl být spokojený pes čalouníkem? Celé je to takové divně jalové.

Jakub Hussar (Haze)

Nemám psa, nejsem mentálně v kategorii, ale i tak mne to baví. Vizuálně trochu moc vytůněné, ale fajn. Jen jsem se zasek‘ u „packu na to“ v kombinaci s obalem v packshotu. Na obalu stojí: think holistic. Think holistic - packu na to. To skoro jako teorie všeho. Ale třeba mi Iva HM vysvětlí, jak to je...

Míla Knepr (Contagious CZ)

Můj favorit je popelář, čalouník a truhlář. Moc pěkná, vtipná kampaň, ve které se poznají všichni pejskaři. Já už jsem zákaznicí Spokojeného psa už dlouho. A myslím, že touhle kampaní se podaří přilákat další.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Spokojený pes je dobrý už tím názvem. Jelikož jsem pejskař, kreativa uhodila na správnou strunu. Ti hajzlíci to mají přesně tak nějak, alespoň si jako člověk myslím, že mají, takže beru a kupuju.

Pavel Jechort (Mall Group)

Jsou tam zviřátka a mluvěj. U televize jsem se bál, že vtipně vyjmenují celý šématismus řemesel, u plakátů to trochu musím lovit, co tím chtěli říct. A vlastně nevím, co mám jako udělat, až to dokoukám.

Vilém Rubeš

Když teda na mě mluvil Marsellus Wallace, mohl ještě povědět, jak je to s tím středověkem a místem, kde končí záda. Ptali jste se ho? Za mých mladých let by byl jasnou volbou Antonín Jedlička, zvaný Strýček, v roli všech těch zviřátek. Holt, nová doba! Ale tlapku na srdce (sic!), mně se to líbí. Jsme takovej spokojenej Laštovka.

Petr Laštovka

Print je úplně top. Kreativně to tam sedí jak ***. Super. Ve videu mi bohužel něco vadí. Ono prostě ne vždy stačí dát do reklamy štěně.

Stanislav Pluháček (Better)

Pokud to není kampaň se psem s protézou, je to úspěch. Spokojený pes na to šel dobře - co funguje stejně dobře jak miminka? Štěňata. A vlastně je to celý takový roztomilý a zaměřený na milovníky psů, takže nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. A vlastně se mi líbí ten koncept, který jde až pouze do textového CLV bez ničeho. Což je odvážný na brand, který není až tak známý. A je trochu škoda toho digitálu - takový chudý, nic neříkající příbuzný.

Michaela Oulehla (Cognito)

4. Televize Telly spouští svou vůbec největší kampaň

Poskytovatel televize přes internet a satelit Telly spouští svou dosud největší reklamní kampaň. Začala 21. března a potrvá do konce června. Využije televizní spoty na stanicích skupiny Prima, tištěné časopisy s televizním programem a také internet, včetně sociálních sítí Facebook, Instagram a TikTok. V bannerech zaměřených na sportovní fanoušky se objevuje také profesionální zápasník MMA Jiří Procházka, se kterým Telly dlouhodobě spolupracuje. Cílem komunikace s mottem Dívejte se, jako by se nikdo nedíval! je především zvýšení povědomí o značce Telly jako o kvalitní alternativě k velkým televizním operátorům, jako jsou O2, Vodafone, T-Mobile či Skylink. O vizuální podobu kampaně se postarala agentura Grizzlink ve spolupráci se studiem Filmagix. „Od rebrandingu z Digi TV na Telly před dvěma lety jde o naší nejsilnější kampaň. Za tu dobu jsme se soustředili na zkvalitňování námi nabízených služeb - digitalizovali jsme nákup jednotlivých balíčků, ověřovali stabilitu vysílací platformy, modernizovali uživatelské rozhraní našich aplikací, ladili obsahovou nabídku a výrazně zapracovali na péči o zákazníky - od prvotní komunikace přes odměňování ve věrnostním programu,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly. „Nyní chceme veškerou naši snahu představit široké veřejnosti. Touto kampaní stojíme na startu dlouhodobé cesty budování značky Telly,“ dodává.

Já to nechápu. Posedl pána televizní poltergeist? Nebo si prostě jen nevzal večerní léky?

Jakub Hussar (Haze)

Pokud je tato kampaň začátkem dlouhodobé cesty budování značky, pak si odvážím odhadnout, že to bude dlouhááááá cesta. Aspoň u mne. Mám dlouhé vedení, takže to vůbec nechápu: dobře naladěná telka, dívejte se, jako by se nikdo nedíval. Proč? Co mi to má říct? V čem to je jiné, lepší, zajímavější? Samé otázky... (Zase na druhou stranu, zmizel ze spotů nahatý chlap v ponožkách, takže aspoň něco pozitivního.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

„Dívejte se, jako by se nikdo nedíval.“ To je na první pohled hezký claim, ale nedává moc smysl. Většinou u sledování televize neběháme po stropě, ani netancujeme, ale sedíme či ležíme v křesle a žereme brambůrky. Aspoň já to tak mám.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Slabota. Dělat ze sledování televize děsnou show je myšlenka vhodná do minulosti staré desítky let. Navíc mi tam chybí zásadní věc, která by v reklamě na firmu XY měla být. A to je, proč zrovna firma XY je pro mne ta správná.

Pavel Jechort (Mall Group)

Brand, na který jsem zapomněl, jakmile ho launchovali. Největší kampaň spotem, který obsahuje všechny zvetšelé banály podobných commercialů. A nabídka roku- dívejte se, jako by se nikdo nedíval. To jako na porno, nebo jak? NKP na druhou.

Vilém Rubeš

Jo ták! Takle to je! Ten každodenní čurbes od sousedů, kdy vyloženě musej chodit po zdi, skákat po stolech, viset ze stropu, za to může jejich veselá nálada způsobená televizní nabídkou společnosti Telly. Tak to jó. Tak dost, tak to ne! Reklama je jedna věc, ale tady bude klid, jasný!

Petr Laštovka

Není to špatný, ale není to ani dobrý. Já vlastně ani moc nevím, na co ta reklama je. Prostě průměr.

Stanislav Pluháček (Better)

Asi mi uniká pointa. Naladit se na vlnu? Možná. Ale proč pak tančí, jak kdyby se díval na muzikál? Začne se vznášet, jak kdyby se díval na sci-fi? A na konci hory? Proč?

Michaela Oulehla (Cognito)

5. Tomáš Roreček otextoval jarní spot Albixonu

„Já, ty, my, vy, ona, on – víme, že domů patří Albixon!“ Refrén jarního spotu českého výrobce bazénů a zastřešení Albixon pochází z pera zkušeného hudebního textaře Tomáše Rorečka, který je spoluautorem řady hitů. Napsal Rubikon kapely Kryštof nebo Dobráka od kosti pro Chinaski, i texty mnoha zpívaných reklam (za všechny jmenujme Oscillococcinum). Proč v reklamě používat písničky? „Melodie, rytmus a rýmy, to jsou jedny z nejefektivnějších mnemotechnických pomůcek. Lidé je používají už tisíce let. Reklama je tu proto, abychom si snadněji a dlouhodoběji pamatovali určitá sdělení. Mnemotechnika v tom může velmi výrazně pomoci,“ říká. Albixon připravil na březen a duben kampaň, jejíž headline zní Ten, kdo se fakt stará, řeší bazén zjara! Apeluje tak na ty, kteří se v létě chtějí koupat ve vlastním, aby si objednali bazén už nyní. Objednávky do konce dubna zařadí do tříkolové tipovací soutěže o 100.000 Kč v každém kole. Reklamní kampaň se odehrává v online prostředí, v rádiích, v tisku a na venkovních reklamních plochách.

Bylo by strašně snadné tenhle „spot“ totálně odstřelit. Uděluji blíže nespecifikované jednotky procent a s chutí přenechávám tuto příležitost kolegům.

Jakub Hussar (Haze)

Svéráz albixonovského reklamního světa. Ten svět je kategorie sama pro sebe, a já v něm fakt nechci žít.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Můžeme se pohoršovat, vysmívat se, nesouhlasit, koukat se na to jako zjara, ale ony prostě ty zpívané reklamy nějak člověku vloudí pod kůži. Což bylo pravděpodobně cílem všech, kteří se na této kampani podíleli.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Vy máte, pacholci, štěstí, že mám dnes narozeniny. Tak jenom řeknu, že některým lidem reklamy do rukou nepatří.

Pavel Jechort (Mall Group)

Potěš koště, zase jednou zpívá celá rodina. Uf, lepkavá NKP.

Vilém Rubeš

Přes vlny Rubikonu skončili jsme u Albixonu! Skrz Amorovy šípy ucítíš, jak (Tomáši) Rorečkovi řekli: piš! A on psal a psal, reklamu na Albixon vykutal.

Petr Laštovka

Nejdřív jsem napsal něco fakt špatného. Asi už za hranou. A pak mě to kolegové donutili smazat.

Stanislav Pluháček (Better)

Zpívání ve spotu je vždycky risk. A tenhle se nepovedl, pokud nebylo cílem déjà vu do dob největší slávy Dády Patrasové v Kouzelné školce a jejích turné po Česku. A to jsme tam všichni chodili dobrovolně a s nadšením... oproti těmto hercům.

Michaela Oulehla (Cognito)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy