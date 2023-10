Sociální sítě už zájem o novinařinu ani nepředstírají

Válka na Ukrajině seznámila hodně z nás se zkratkou OSINT. Profíci i nadšenci do open source intelligence (česky zpravodajství z otevřených zdrojů) pomocí volně dostupných map, fotografií a různých analytických nástrojů informovali o vývoji na frontě a vyvraceli senzační zprávy o výbuších, které se ve skutečnosti odehrály před několika lety. Ve válce mezi Hamásem a Izraelem na tuhle scénu ale najednou není spoleh. Práce osvědčených pátračů se přitom nezměnila. To jen síť X, bývalý Twitter, zaplavily pseudo-OSINT účty, jimž dodává zdánlivou kredibilitu modrá fajfka, kterou si teď může koupit každý. Jde jen o jeden ze střípků stále rozbitější mediální krajiny.

„Dezinformace a podvrhy tady byly vždy, nicméně pro lidi, kteří sledují války na této platformě už přes deset let, je současný problém bezprecedentní,“ prohlásil pro technologický web 404 Media matador OSINT Paweł Wójcik. Důvod stávajícího chaosu se zdá poměrně zřejmý. Twitter pod Muskem vyházel moderátory, původní proces ověřování účtů vyměnil za prosté předplatné a abonentům začal nabízet peníze za co největší dosah příspěvků. To pochopitelně motivuje všemožné šejdíře, kteří teď s novou válkou chtějí vydělat na zájmu o ověřené informace.

Redakcím naopak hází sítě stále víc klacky pod nohy. Síť X přestala zobrazovat titulky článků, což chaosu jen napomáhá, některým z největších redakcí odstranila štempl zaručující původnost účtu, omezuje odkazy vedoucí na cizí weby. Nepřátelství platforem a redakcí jsme tady popisovali už několikrát. Patrně nejvíc přímočaře ho ale ilustruje následující graf. Portál Axios na datech analytické společnosti SimilarWeb vypočítává propad návštěvnosti ze sítí největších amerických webů za poslední tři roky.

Britská média jsou na tom podobně. Od bulvárního The Sun až po levicový The Guardian – Facebook jim doručuje o 80 % méně návštěvníků než před rokem. Do toho Facebook ohlásil konec speciální zpravodajské sekce, kterou nabízel uživatelům v Německu, Francii a Velké Británii. Pokud provozovatel nejlidnatější sociální sítě v minulé dekádě různými cestami vytvářel dojem, že mu na novinařině záleží, teď na předstírání zájmu už kašle. Místo zpráv, za které by vzhledem k evropským i zámořským regulacím, mohl potenciálně platit, nabízí Facebook jen odpad.

„Každá platforma se musí snažit pomáhat s financováním a vytvářením partnerství na podporu zpravodajství,“ připomněly před pár dny New York Times jedno z někdejších prohlášení Marka Zuckerberga. Článek jeho slova srovnává se skutečnou politikou společnosti Meta, které patří třeba stále čerstvá platforma Threads. Má sice ambici nahradit Twitter, ovšem bez politiky a zpráv, protože ožehavá témata nedělají provozovatelům a inzerentům dobrou náladu. Meta ve své averzi ke zprávám nicméně není sama. Čerstvá studie v New Media & Society uvádí, že TikTok sám od sebe nenabízí v zásadě žádná zpravodajská videa, ani když o ně člověk na začátku projeví zájem (k přečtení je i shrnutí výzkumu).

Nacházíme se v mezidobí. Redakce a náruživí konzumenti zpráv na sítě stále spoléhají, ty jim však slouží stále hůř. Už je to trochu Stockholmský syndrom. Pokud časem dojde k ještě větší odluce obou světů, nemusí to být špatná věc. Pro redakce to znamená úkol znovu poznávat svoje publikum a snažit se o jeho konverzi na platící či jinak podporující namísto honění návštěvnosti virálními rachejtlemi, které stejně vztah nebudují. A ani pro návštěvnost to nemusí být bolavé, jak ukazuje zkušenost NPR, které před půl rokem odešlo z Twitteru a skoro nic se nestalo. Mezitím však zůstáváme v mezivládí, kdy staré umírá a nové se nerodí. Objevují se proto různé symptomy úpadku – a snad i dosud nepředvídatelné možnosti.

Vybírám z internetu Příslib lepších sítí dávaly velké evropské regulace. Komise s jejich vymáháním začíná ovšem dost nešťastně, když navzdory legislativě směšuje takzvaně škodlivý a nelegální. Až šikanózní počínání pro E15 popisuje Ondřej Malý. * Americká média zřizují post „reportérů pro Taylor Swift“ a slavný datař Nate Silver to vítá. Noviny měly vždy lifestylové a zábavní sekce, po internetovém unbundlingu s nimi ale seriózní redakce přestaly umět pracovat, což je podle Silvera škoda: nese to totiž peníze. * Pavel Kasík na Seznam Zprávách s pečlivostí sobě vlastní vysvětluje, jak se CAPTCHA stává z nástrahy na roboty pastí pro lidi. * Fotograf Trevor Traynor po sedm let fotil po celém světě novinové stánky. * Hudebnice Caroline Polachek vzala provařený žánr byznysově-motivačních prezentací a udělala z něj něco krásně podivného. Dang.

Sdílejte