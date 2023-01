Socialsharks pracuje nově pro E.on, KFC a víc pro Škodu

Digitální a kreativní agentura Socialsharks na základě vyhraného tendru povede pro energetickou společnost E.on komunikaci na sociálních sítích. Řídit bude sociální sítě, starat se o influencery a spolupracovat na strategii a komunikaci ekologické soutěže E.on Energy Globe, s cílem utvořit nový koncept akce jako takové.

„Energetika je téma, které má nyní extrémní míru pozornosti. Je to obor, který prochází doslova revolucí a my chceme být nejen našim zákazníkům jakýmsi průvodcem do této nové éry. Chceme vytvářet kvalitní a informačně hodnotný obsah šitý na míru každé sociální síti,“ uvedla Daniela Ordahl, social media manager společnosti E.on. „Společně se opřeme do Facebooku, Instagramu a LinkedInu - a to jak obsahově, tak výkonnostně,“ přiblížila ke spolupráci s agenturou.

Agentura Socialsharks zabodovala aktuálně také v dalších výběrových řízeních – nově se bude starat o komunikaci na sítích řetězci KFC nebo rozšiřuje spolupráci se Škodou Auto. Ta patří k nejvýznamnějším klientům agentury, stejně tak Kooperativa, Metaxa nebo Dr. Max.