Sokol posílila Bursíková, jako PR manažerka

Česká obec sokolská oznamuje novou posilu v oblasti komunikace. Stala se jí Zdeňka Bursíková. Ta předtím od roku 2015 působila šest let v komunikačním týmu prodejce nábytku Ikea a pracovala pro Prague International Marathon. Nově vede komunikaci projektu Se Sokolem do života, projektu České obce sokolské. V současné době je na rodičovské, proto se rozhodla zapojit do projektu, který se zaměřuje na pohybovou gramotnost dětí ve věku tří do šesti let. Celkově je do projektu zapojeno přes 90.000 dětí převážně z mateřských škol a přes 1.650 organizací věnujících se nejmenším dětem.

„Pocházím ze sportovní rodiny, a tak je pohyb přirozenou součástí mého života. Zvlášť teď po narození syna vidím, jak je pohyb pro děti důležitý, a tak jsem ráda, že můžu být součástí projektu, který se zaměřuje právě na ně,“ říká Bursíková. „Sama jsem do Sokola v dětství chodila a myšlenka co nejvšestrannějšího pohybu je mi moc sympatická. Mám ráda, když je komunikace založená na dobrém produktu nebo službě, a to projekt Se Sokolem do života bezesporu je,“ doplňuje.