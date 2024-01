Soutěž mladých marketérů Young Lions otevírá přihlášky

Letošní, už 16. ročník Young Lions, kreativní soutěže a tréninkového programu pro mladé komunikační profesionály do 31 let, proběhne od 15. do 25. března 2024. Registrace spouští dnes 29. ledna, přihlášky se uzavírají v pátek 1. března. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni během závěrečné Awards & Networking Night v pondělí 25. března, ne už v průběhu samotného soutěžního týdne, jak bylo dříve zvykem.

Soutěž je opět otevřena účastníkům ze všech typů agentur, freelancerům a zaměstnancům klientských organizací. Soutěží dvoučlenné týmy, které mají 24 hodin na vytvoření návrhu kampaně pro neziskovou organizaci či obecně prospěšnou myšlenku a následně ho v pěti minutách prezentují odborné porotě, která vybírá vítěze a poskytuje zpětnou vazbu každému účastníkovi.

I letos probíhá soutěž v hybridním formátu v pěti kategoriích: Digital, Marketers, Media, PR a Print. Během Briefing Day, Awards & Networking Night se účastníci setkají osobně, zatímco prezentace a zpětná vazba od poroty proběhnou virtuálně prostřednictvím Zoomu. Všechny osobní akce opět proběhnou v WPP Campusu.

Vítězové získávají prestižní ocenění a právo reprezentovat Českou republiku na světové soutěži v Cannes, během červnového festivalu kreativity Cannes Lions. Pokud má jejich kategorie hlavního partnera, získají díky němu i delegátské pasy na festival Cannes Lions. Aktuálně je potvrzen tradiční partner kategorie Digital, mediální skupina GroupM. Jednání s dalšími možnými partnery kategorií probíhají.

„Samotný formát soutěže je prověřený lety a výborně funguje. To, co posouváme, je formát vyhlašování vítězů a způsob prezentace soutěžních prací – více emocí a více kontextu. Zároveň jsme se rozhodli poprvé vyprávět příběhy, které Young Lions píší – mnoha úspěšným lidem v oboru akcelerovaly jejich kariéry, a o to se podělíme v nové podcastové sérii Shine Bright Like a Star, která startuje v únoru. A největší novinku máme pro ty, kteří mají potřebu rozvoje nad rámec samotné soutěže v průběhu celého roku. Pro ně v průběhu roku spustíme Young Lions Club, platformu pro inspiraci, vzdělávání a setkávání,“ uvedl René Jež, ředitel Young Lions. Nová podcastová serie je připravována ve spolupráci s novým generálním partnerem Young Lions, agenturou Visibility.

Klíčové termíny Young Lions 2024 Zahájení registrací: 29. 1. 2024

Uzavření registrací: 1. 3. 2024

Q&A (warmup): 20. 2. 2024 (virtuálně přes Zoom)

(virtuálně přes Zoom) Workshop (warmup): 5. 3. 2024 (WPP Campus, Praha)

(WPP Campus, Praha) Soutěžní dny: 15. až 22. 3. 2024 (hybridně)

(hybridně) Awards & Networking Night: 25. 3. 2024 (WPP Campus, Praha)

(WPP Campus, Praha) Winners Camp: 19. až 20. 4. 2024

Cannes Lions: 17. až 21. 6. 2024

