Společnost Project Agora se dostala do žebříčku FT1000. Co stojí za jejím růstem?

Přední mediální technologická společnost Project Agora s aktivitami ve střední a východní Evropě a Latinské Americe a silnou přítomností v Česku, byla nedávno jmenována jednou z 1000 nejrychleji rostoucích společností v Evropě výročním žebříčkem Financial Times. Sedli jsme si s výkonným ředitelem Project Agora Nikosem Komninosem, abychom prodiskutovali toto ocenění a co to znamená pro budoucnost společnosti.

Začněme tedy žebříčkem – kde se umístil Project Agora?

Project Agora se umístil na 325. místě v celoevropském žebříčku, což byla obrovská pocta. Umístili jsme se však také na 11. místě v oblasti Reklama. Důležitost žebříčku FT1000 spočívá v tom, že hodnotí společnosti na základě jejich čtyřletého kumulativního růstu, nikoli pouze jednoho roku. Tento žebříček je proto důkazem naší soustavné snahy o udržitelný růst a mít skutečný dopad na náš průmysl.

Řekněte o tom něco - co přesně Project Agora dělá?

Project Agora je společnost zabývající se mediální technologií, jejímž cílem je udržovat otevřený web otevřený. Spolupracujeme s tisíci vlastníků místních médií, kteří usilují o spravedlivý podíl zisku za reklamu v konkurenčním prostředí globálních gigantů, jako jsou Google, Facebook a Amazon. Těmto partnerům nabízíme širokou škálu řešení, aby mohli maximalizovat své výnosy v blízkém i dlouhodobém horizontu. Naším cílem je vytvořit účinný cyklus, v jehož rámci budou mít prostředky k reinvestici do kvalitního obsahu a služeb pro své místní komunity, což jim umožní udržet a rozšířit svou uživatelskou základnu.

Ve světě, jemuž dominují falešné zprávy a bubliny na sociálních sítích, hrají místní média hlavní roli. V Project Agora se snažíme přispívat k tomu, abychom našim partnerům, kteří jsou vlastníky médií, umožnili zůstat svobodní a nezávislí.

To je vskutku ušlechtilá vize – jak jste toho dosáhli?

Naši klientskou základnu tvoří zhruba 2.700 vlastníků médií a 9.000 inzerentů v regionu EMEA a LATAM.

Vlastníkům médií nabízíme reklamní technologii, která jim pomáhá generovat vyšší příjmy z každého návštěvníka webu. To znamená zvýšit konkurenci v umístění reklam, vytvořit nové reklamní prostory a zvýšit návštěvnost stránek. Máme proprietární technologii, která nám v tom pomáhá, a spolupracujeme s některými významnými globálními hráči, jako jsou Taboola a Xandr.

Pro inzerenty provozujeme kampaně v rámci sítě Project Agora. To zahrnuje poskytování kreativních, interaktivních reklamních formátů a nabízení cenových modelů, které zaručují výsledky. Navíc, protože spolupracujeme s prémiovými vydavateli na místní i globální úrovni, můžeme našim reklamním partnerům nabídnout přístup k některému z nejdůvěryhodnějších, nejbezpečnějších a nejhodnotnějších reklamních prostorů na webu.

Zajímavé. Ovlivnil tento model váš růst?

Určitě to znamená, že náš růst zvyšuje. Čím prémiovější vydavatelé, se kterými spolupracujeme, tím větší hodnotu můžeme inzerentům nabídnout – a naopak!

Abychom uvedli věci do perspektivy, žebříček FT vychází ze složené roční míry růstu (CAGR) mezi lety 2017 až 2020. Naše CAGR za toto období byla 80,26 %, tudíž za poslední čtyři roky jsme vzrostli o více než 485 %!

Project Agora odlišuje to, že kombinujeme technologii se silným týmem. Ve stejném období jsme se rozrostli z 25 zaměstnanců na 104 – a nyní jich máme přes 120. Kromě našich inženýrů máme vyhrazené týmy pro úspěch vydavatele, technickou podporu, provoz kampaní a rozvoj místního podnikání – business development, abychom mohli proaktivně řešit potřeby našich partnerů v tomto neustále se měnícím odvětví. Jsme také hrdí na náš tým pro optimalizaci výnosů, který doplňuje naši technologii a nejmodernější algoritmy tím, že do našich řešení přidává tolik potřebný prvek lidské inteligence.

Každý člověk, kterého přivedeme na palubu, přináší do nabídky něco nového. A nikdy to nekončí - v tuto chvíli nabíráme téměř 20 nových zaměstnanců!

Kde aktuálně působíte a jaké je vaše další rozšíření?

Jsme fyzicky přítomni v Aténách, Patrasu, Bukurešti, Budapešti, Praze, Dubaji, Rijádu, Káhiře, Bogotě a Sao Paulu. To znamená kontaktní místa v celém regionu EMEA a v současné době aktivně expandujeme do LATAM. Rovněž intenzivně investujeme do vývoje nových produktů, abychom našim klientům z řad vlastníků médií a reklamních agentur mohli i nadále poskytovat ta nejinovativnější řešení. Pro firmu je to opravdu vzrušující období!

Text je placenou propagací společnosti Project Agora