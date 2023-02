Spolupráce à la Czechflix: Voyo televize Nova začíná nabízet vybrané seriály ČT

Už déle největší televizní vysílatelé v Česku debatují o možnosti společné nabídky v oblasti streamingu, tedy jednotné platformy, kam by v ideálním případě přispíval každý z trojice nejsledovanějších - Česká televize, Nova i Prima. Takovou vizi předestřel generální ředitel ČT Petr Dvořák už ve svém kandidátském projektu z roku 2017, na popularitě získala zhruba před dvěma lety, v březnu 2021, kdy ji v rozhovoru pro Euro pojmenoval jako Czechflix, po vzoru populárního amerického Netflixu. Projekt „národní distribuční platformy“ s tuzemskými pořady zůstává pořád jen v rovině jednání, zároveň je tu ale první konkrétní krok tímto směrem.

Nevzniká žádná nová videoslužba, ale veřejnoprávní Česká televize a komerční Novou se dohodly na spolupráci na existujícím půdorysu. Pro svou videotéku Voyo, která slouží pro její televizní díla i série exkluzivně právě pro internet, začala televize Nova nakupovat vybrané seriály z produkce ČT. V nabídce Voya se tak nově objevují série Kukačky, První republika, Zločiny Velké Prahy a Herec, uvedené v nedávných letech, i archivní filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. To vše po hlavičkou Znáte z České televize. Nova díla získává standardní akviziční cestou, pro ČT je to dodatečný příjem.

„Česká televize je nucena, vzhledem ke klesající reálné hodnotě poplatku, hledat všechny obchodní možnosti, které jí zákon umožňuje. Spolupráce s VOD platformami je jednou z nich,“ potvrzuje mluvčí ČT Karolína Blinková. „Už v minulosti mohli například uživatelé Netflixu najít v nabídce seriál Svět pod hlavou,“ připomíná. „Nyní jde o první spolupráci s platformou Voyo. Podstatné pro nás je, že všechny tyto tituly zůstávají volně dostupné pro uživatele iVysílání,“ zdůrazňuje s odkazem na vlastní, před rokem a čtvrt inovovanou videoplatformu České televize.

„Klíčovým pilířem Voyo je kvalitní lokální obsah. Ten si tvoříme sami, ale hledáme i další cesty, jak pro naše uživatele získat oblíbené české formáty. Proto jsme oslovili Českou televizi a dohodli se s ní na možnosti nabízet některé její vybrané formáty i u nás na platformě,“ popisuje šéfka komunikace Novy Barbora Dlabáčková. Podle ní spolupráce „bude jistě plodná a dlouhodobá“. Které další tituly ČT se v nabídce objeví či zda Voyo nabídne i aktuální novinky z Kavčích hor, zatím nespecifikovala: „O přidávaných seriálech či dalších pořadech budeme informovat průběžně.“

Česká televize loni prodala Nově také část vysílacích práv na mistrovství světa ve fotbalu. I toto zdůvodňovala jako „krok navázaný na nezbytná úsporná opatření, kterými [ČT] reaguje na dlouhodobý trend poklesu reálné hodnoty televizního poplatku“.

