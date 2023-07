Sport v ČT by měl vypadat moderněji, shodují se bratři Alan Záruba a Robert Záruba

Způsob prezentace sportovních pořadů ve veřejnoprávní České televizi by si zasloužil modernější pojetí. V rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem se na tom shodli bratři Robert Záruba, šéfkomentátor sportu ČT, a jeho bratr Alan Záruba, šéf obsahu Livesportu, který designoval řadu studií v televizích v Česku i v zahraničí.

„Zatímco drtivá většina televizí u nás umí výborně zpropagovat svůj obsah, v České televizi je to obráceně. Máme opravdu hodně dobrého obsahu, a velice obtížně si ho jako prezentujeme,“ podotkl Robert Záruba. Problém podle něj spočívá i v tom, že sport je v ČT uzavřený do jednoho jediného studia, nejmenšího na Kavčích horách: „Odstup kamer a různá prostředí se tam dělají velmi těžko. Od stejného stolu se momentálně vysílá všechno - magazíny, doplňkový program k přímým přenosům, besedy, rozhovory. Nevypadá to prostě dobře. Máme na to plán i projekt, ale otázka je, co se stane, protože na investice v České televizi teď není příliš pomyšlení.“

Sledujte celý videorozhovor

„Žijeme v době, kdy se razantně mění prostředky komunikace. Tak, jak se sport prezentuje v České televizi, teď myslím studia, je těžký oldschool,“ přitakává Alan Záruba, který v minulosti pracoval také na grafické podobě zpravodajských studií v České televizi, byl art directorem ČT24 a ČT Sport a pak léta kreativním ředitelem TV Nova. Současný trend je úplně jinde, zmiňuje s odkazem na nová multifunkční studia německé RTL či britské SkySport, mluví mimo jiné o spojení interakce s digitálním zobrazováním. „Každá televize dneska ví, že tři hlavní pilíře jejího programu jsou lokální obsah, zpravodajství a sport. Minimálně zpravodajství a sport by měly dostat ultimátní investiční injekci,“ míní Alan Záruba. Robert Záruba zase připomíná svou zkušenost s prostředím ze slovenské RTVS, které umožňuje v jednom prostoru střídat prostředí pro různé žánry. A zdůrazňuje také důležitost formy: „Všechny televize venku pracují s infotainmentem pracují. Snaží se diváka zaujmout pro důležitou informaci.“

Klíčový nicméně podle Roberta Záruby zůstává obsah. „Vzdor ztrátám je ČT Sport nejúspěšnější televizní kanál v Evropě z hlediska získávaných práv v poměru cena:výkon. Kolik vydáme za práva versus co vše můžeme dát na obrazovku, to je neuvěřitelné. Kdekoliv se tím na mezinárodních setkáních prezentuje kdokoliv z vedení redakce, dívají se na to jako na zázrak,“ říká.

Bratři Zárubové v rozhovoru také mluví o společné práci, mimo jiné na knize Chytám svůj život, kterou s Dominikem Haškem vydali po slavném Naganu. Přou se o to, kolik sportu by měl divákům přinášet veřejnoprávní vysílatel. A zůstane Robert Záruba v České televizi? To vše si poslechněte v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

Šéfredaktor Médiáře Ondřej Aust mluví s hybateli médií a marketingu v Česku Každou středu nový rozhovor na aktuální téma Pro předplatitele na HeroHero kompletní rozhovor bez reklam

RSS feed pro poslech v Apple Podcasts a Google Podcasts

možnost pokládat otázky dalším hostům

novinka: možnost stáhnout účtenku za každý měsíc předplatného do nákladů Zdarma úvodní část rozhovoru na platformách YouTube jako video

jako video Spotify jako audio

jako audio Apple Podcasts jako audio

jako audio Google Podcasts jako audio

Podívejte se na všechny ostatní rozhovory