Sportovní fanoušek 2023: občas zajde na stadion, fandit začíná už v dětství

Dvě třetiny Čechů chodí alespoň občas fandit na stadion. Při fandění podporují zejména české týmy a sportovce. Fanouškovství se utváří v dětství a dospívání, dvě třetiny fanoušků začaly fandit mezi 6. a 18. rokem. Hlavní motivací je vlastní sportovní zkušenost. Výsledky vychází z výzkumu Budoucnost fanouškovství, který realizovala výzkumná společnost Ipsos ve spolupráci s agenturou 2Score.

Aktivně fandí až dvě třetiny Čechů, častěji podporují české týmy či sportovce

Nějakému sportu či týmu alespoň občas fandí 9 z 10 dospělých Čechů (87 %). Na stadion chodí fandit alespoň občas 62 % Čechů. Těch nejvěrnějších fanoušků, kteří chodí na stadiony fandit pravidelně, je v populaci jen 5 %. Aktivními fanoušky jsou častěji muži (70 % mužů vs. 54 % žen) a také mladí lidé do 24 let. Zatímco pasivní fanoušci utratí za podporu „svým“ sportovcům v průměru 940 Kč za rok, aktivní 3,2x více, tedy přes 3.000 Kč, a ti nejvěrnější dokonce šestkrát více, téměř 5.500 Kč.

V televizi sleduje sportovní utkání či závody alespoň občas 83 % populace, na internetu 71 %. Pravidelnými diváky jsou zejména muži. Pětina žen nikdy nesleduje sportovní utkání v televizi, na internetu dokonce 40 % žen.

Aktivní zapojení do podpory týmů a sportovců se liší napříč sporty, větší zapojení je u kolektivních sportů. Nejvíce aktivních fanoušků je mezi těmi fotbalovými, téměř 90 % z nich chodí alespoň občas fandit na stadion. U hokeje je aktivních fanoušků 71 %, u ostatních sportů ještě méně.

Při fandění se podpora zaměřuje častěji na české týmy či jednotlivce – a to zejména v případě hokejových a biatlonových fanoušků. Podpora českých hokejových týmů je tažena ženami, které výrazně častěji podporují český tým (86 % hokejových fanynek vs. 67 % hokejových fanoušků). Největší podpora zahraničních týmů a sportovců je mezi fanoušky motosportu, tenisu a fotbalu.

Jak se utváří sportovní fanoušek?

Aktivní podpora sportu se začíná formovat již v dětství. Dvě třetiny fanoušků začaly fandit mezi 6. a 18. rokem. Situace se liší napříč jednotlivými sporty. Fotbaloví a hokejoví fanoušci začínali s fanděním již v dětském věku, k fandění atletice a motosportu se fanoušci dostávají častěji mezi 15. a 18. rokem, k biatlonu až v dospělosti.

Hlavní motivací fanouškovství je vlastní sportovní zkušenost. „Aktivita fanouška je přímo úměrná jeho osobní zkušenosti s organizovaným sportem či soutěžemi. Více než 90 % nejvěrnějších fanoušků má osobní zkušenost se závodním sportem. Budoucnost fanouškovství se tedy odehrává už teď, neboť aktivní vztah ke sportu vzniká v dětství a dospívání,“ říká k výsledkům výzkumu Renata Novotná, konzultantka Ipsos pro oblast zákaznické zkušenosti.

„V praxi vidíme, že v práci se sportovními fanoušky je stále mnoho prostoru ke zlepšení. Jejich poznání je přitom klíčové k vytěžení potenciálu ze strany sportovních organizací i směrem k dosažení cílů jejich sponzorů,“ dodává Svatopluk Smysl, CEO 2 Score.

Výzkum Budoucnost fanouškovství byl realizován v lednu 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18 až 65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1.010 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Výzkum byl realizován ve spolupráci s agenturou 2 Score.

Text je propagací agentury 2Score