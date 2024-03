Sporty TV bude v terestrice mít vyšší rozlišení než Nova i Prima, ale nižší než ČT Sport

Vyšší kvalitu obrazu než nejsledovanější komerční televize u nás zvolila v terestrickém vysílání televize Sporty TV, která zahajuje vysílání dnes v 15 hodin. V celoplošném multiplexu 23, který provozuje dceřiná společnost Českých Radiokomunikací, firma Czech Digital Group (CDG), je k dispozici v rozlišení 1440 x 1080i, což je více, než mají programy skupin Nova, Prima či Barrandov. Ve stejném rozlišení vysílá, dokonce i v téže síti jako Sporty TV, TV Seznam. O něco nižší kvalitou se může v dalším celoplošném multiplexu 22 „pochlubit“ zpravodajský kanál CNN Prima News, který má rozlišení 1280 x 720. Nejvyšší kvalitu Full HD – tedy 1920 x 1080 – nabízejí programy České televize včetně ČT Sport.

Kde a jak naladit Sporty TV pozemní vysílání : České Radiokomunikace (multiplex 23)

: České Radiokomunikace (multiplex 23) IPTV: Vodafone TV, SledováníTV, Grape SC, Kanal1

Lepší rozlišení obrazu ale něco stojí. V případě multiplexu 23 se cena za šíření signálu ve standardním a vysokém rozlišení obrazu může lišit až v řádu desítek milionů korun za rok. Naopak u poskytovatelů IPTV je v podstatě jedno, v jakém rozlišení televize svůj signál dodává, v tomto případě platí provozovatelé placené televizní služby televizní stanici za možnost jejího zařazení do svých nabídek. U celostátní služby Vodafone TV tak Sporty TV vysílá ve Full HD rozlišení stejně jako ČT Sport a všechny kanály skupin Nova či Prima (ty považují verze svých stanic v rozlišení HD za prémiovou službu a operátorům ji extra zpoplatňují), stejně jako u regionálních poskytovatelů IPTV, společností Grape SC a Kanal1.

HbbTV se u Sporty TV teprve chystá

V terestrickém vysílání ale Sporty TV postrádá službu HbbTV, tedy možnost zpětného zhlédnutí pořadů prostřednictvím červeného tlačítka u televizorů připojených k internetu. Podle výkonného ředitele Perinvest Group Jana Smíška však Sporty TV do budoucna s HbbTV počítá a bude chtít jeho prostřednictvím vysílat další živé streamy se sportovními přenosy, které poběží souběžně s jinými soutěžemi přenášenými na Sporty TV. Podobným způsobem přes HbbTV šíří svůj občasný kanál ČT Sport+ veřejnoprávní Česká televize nebo hudební kanál Óčko takto nabízí lineární vysílání svých tematických stanic Óčko Black a Óčko Expres v místech, kde tyto televize nelze naladit v klasickém terestrickém vysílání.

Na satelitu ani internetu Sporty TV nevysílá

Kromě terestrického vysílání a IPTV zatím nebude Sporty TV využívat žádný jiný způsob šíření signálu. Nepodařilo se jí domluvit zařazení do největší satelitní služby Skylink, protože by si musela jako volně šířená stanice sama platit kapacitu na družici. Vzhledem ke klesajícímu podílu domácností se satelitním příjmem televize (loni to bylo podle společnosti Nielsen 17 % českých domácností) se televize rozhodla raději investovat do vyššího rozlišení obrazu v terestrickém vysílání. Sporty TV také zatím nebude streamovat svoje vysílání na internetu.

Jak se propaguje nová Sporty TV

