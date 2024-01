Sporty TV vzniká už bez skupiny A 11, využije bývalé sídlo UPC v Nuslích

Původně deklarovaná spolupráce mediální skupiny A 11 na vzniku nového sportovního kanálu skupiny Perinvest nakonec vzala za své. Jak Médiáři potvrdil výkonný ředitel Perinvest Group Jan Smíšek, společnost novou televizní stanici připravuje sama, a proto se rozhodla i pro vlastní název bez využití brandu A 11. „Postupem času jsme došli do fáze, kdy rozsah spolupráce s mediálním domem A 11 nebyl v takové míře, která by vyžadovala ponechání názvu A 11 Sport. Proto vznikl název Sporty TV,“ uvedl Smíšek s tím, že „aktuálně žádná konkrétní forma spolupráce s mediální skupinou A 11 neprobíhá, což ovšem nevylučuje možnost, že by tomu tak nemohlo být v budoucnu“.

Původně A 11 a Perinvest Group plánovaly získat atraktivní práva na přenosy první fotbalové ligy a také první a druhé ligy v hokeji. To se jim však nepodařilo, když většinu práv, zejména pak na národní fotbalovou ligu a hokejovou extraligu, získala placená služba O2 TV, práva na druhou ligu fotbalu pak Pragosport.

Generální ředitel a spolumajitel mediální skupiny A 11 Aleš Zavoral situaci komentovat nechtěl. Sportovní kanál měl být jedním ze dvou dalších chystaných televizních programů A 11. Bez ohledu na rozchod se skupinou Perinvest však podle informace Médiáře nadále probíhají přípravy druhého i třetího celoplošného kanálu A 11, přičemž druhý by měl být spuštěn nejdříve na jaře. Posouvá se také start Sporty TV, podle vyjádření Sabiny Tesařové z Perinvest Group pro Lupu konkrétně z poloviny ledna na 14. února. Důvodem mají být dokončovací práce na televizním studiu, které Sporty TV buduje v pronajatých prostorech v pražské Závišově ulici. Tam dřív sídlila někdejší největší tuzemská kabelová společnost UPC a odbavovala odtud svůj infokanál UPC Express.

Sportovní přenosy zajistí Livebox i Czech Ice Hockey TV

„Studio si budujeme vlastní. Návrh i výstavbu zajišťuje renomovaný televizní architekt Hynek Dřízhal,“ prozradil Jan Smíšek. Tentýž autor stojí i za realizací studia Seznamu, bývalé TV Metropol či interiérů řady českých televizních zábavních pořadů a seriálů, například seriálu Ulice na Nově, Ohnivý kuře na Primě či pořadu Sama doma na České televizi. Odbavování vysílání pro Sporty TV zajistí společnost SAT Plus, která v minulosti odbavovala i zmiňovaný kabelový infokanál UPC Express, ale také televizní stanice Fun 1 Fun 2 a HD+ (svého času zaměřenou na vysílání trojrozměrného obsahu), a sídlí rovněž v Závišově ulici. Dalším důležitým partnerem Sporty TV bude společnost Livebox, která se postará o zajištění přímých přenosů ze sportovních akcí.

„Drtivá většina živých sportovních přenosů bude v televizní kvalitě. O produkci se postará převážně firma Livebox. Zápasy zaznamenané na autonomní kamery budou spíše jen doplňkem k vysílání. Páteřní sporty, jako volejbal, florbal, házená a basketbal, budou odvysílány v takové kvalitě, na kterou jsou diváci zvyklí na ostatních sportovních kanálech,“ slibuje Jan Smíšek se zmínkou o chytrých fixních kamerách Sportway, které skupina nechala instalovat v řadě českých sportovních hal. Jde o projekt stejnojmenné švédské skupiny a původně dceřiné společnosti skupiny Perinvest, firmy Perinvest Media, v němž má švédská Sportway poloviční podíl. Perinvest Media je také provozovatelem sportovní streamovací služby Czech Ice Hockey TV.

V plánu je nejvyšší švédská a finská hokejová liga

Právě s platformou Czech Ice Hockey TV má Sporty TV částečně sdílet obsah. „Je jasné, že mít pod jednou střechou tyto dvě platformy je jen výhodou. A samozřejmě i Perinvest z toho bude chtít těžit tím způsobem, že některé zápasy – hlavně druhou hokejovou ligu, extraligu juniorů a dorostu – odvysíláme na Sporty TV,“ přiblížil Médiáři Jan Smíšek. Co se týká fixních kamer Sportway, je jimi vybaveno 95 hokejových a 30 florbalových hal v Česku. „Pokud využijeme nějaké přenosy nasnímané AI kamerami švédskou firmou Sportway, jako například nejvyšší finskou hokejovou ligu nebo nejvyšší švédskou hokejovou ligu, opět půjde pouze o doplněk v televizním vysíláním,“ doplnil Smíšek. Primárně chce ale Sporty TV i u mezinárodních soutěží a akcí ze zahraničí využít opět klasickou televizní produkci. „Momentálně jednáme o odkupu práv na nejrůznější soutěže napříč sporty,“ dodal výkonný ředitel Perinvest Group.

Čím nová televize zaplní vysílací čas mezi sportovními přenosy? Podle Jana Smíška půjde hlavně o magazíny vlastní výroby. „Připravujeme pořad Selfkoučink se známým a zkušeným mentálním koučem Marianem Jelínkem. S influencerkou Terezou Peterovou [dcerou majitele Perinvest Group Tomáše Petery – pozn. red.] nahlédnou diváci do života vybraným osobnostem – budou to například rozhovory s trenéry, nutričními terapeuty, ale i tvářemi českého showbyznysu. Známá milovnice vaření Petra Kamencová [známá z kuchařské show MasterChef na TV Nova – pozn. red.] předá divákům tipy na zdravé a nutričně vyvážené pokrmy, se známým fyzioterapeutem Michalem Novotným se zase publikum podívá do zákulisí sportovního světa,“ vypočítává Smíšek s tím, že Sporty TV nabídne i pořady zaměřené na běh, cyklistiku nebo magazín, který pomůže rodičům s výběrem sportovní aktivity pro jejich ratolesti.

Reklamu si bude Sporty TV prodávat sama, míří i do kabelů a IPTV

Sporty TV neplánuje využít služeb žádného mediazastupitelství, prodej reklamních formátů a marketing bude řešit inhouse. „Máme své obchodní a marketingové oddělení, která se prodeji plně věnují,“ konstatuje Smíšek.

Primárním distribučním kanálem pro Sporty TV bude terestrické vysílání, Perinvest Group podepsala smlouvu se společností Czech Digital Group, dceřinou společností Českých Radiokomunikací, na vysílání v celoplošném multiplexu 23, který využívá i hlavní kanál Novy, Nova Cinema či programy skupiny Barrandov. Provozovatel nového sportovního kanálu ale nechce konkretizovat, na jak dlouhou dobu podepsal s operátorem sítě smlouvu: „Jedná se o interní smluvní věc, o které nemůžeme mluvit, neboť jsme vázáni mlčenlivostí.“

Vedle terestrického vysílání hodlá Sporty TV vstoupit i do placených televizních platforem, ať už jde o IPTV, kabelovou televizi nebo satelit. „Ano, je to v plánu. Všechny tyto formy vysílání jsou v jednání,“ potvrdil pro Médiář výkonný ředitel Perinvest Group.

Vstup na vysoce konkurenční trh Televizní společnost Atmedia, která na českém trhu zastupuje 30 tematických stanic, loni na jaře uvedla, že počet sportovních kanálů dostupných českým divákům v posledních letech stále roste a je jich už víc než dvacet. Nejen větší počet sportovních kanálů, ale také rostoucí ceny za vysílací práva dělají přitom celý trh více konkurenční. Jednotlivé sportovní soutěže jsou přitom dnes téměř výhradně dostupné jen v nabídce operátorů placené televize. Výjimku tvoří především ČT Sport, sportovní kanál veřejnoprávní České televize. O diváky se ve volně dostupném vysílání bude teď ucházet také chystaná Sporty TV. Na tuzemském trhu už déle fungují také komerční Nova Sport 1 až 4, rodina programů O2 TV Sport či od předloňska také Canal+ Sport. Prima naopak loni přípravu vlastního sportovního kanálu stopla. Letošní rok přináší ohledně sportovních televizních přenosů velké změny. Ženský tenis WTA si zajistil Canal+ a formuje tým expertek. Práva na turnaje mužského ATP nově získala Telly, které bude výrobu zajišťovat O2 TV. Telly už před pár měsíci zařadila Oktagon, O2 TV zase bude dalších pět sezón vysílat český prvoligový fotbal – tendr na něj pomohl tuzemským klubům k třikrát větším penězům než dosud. Formule 1 letos přechází na Novu, i ta už představila komentátory. ČT Sport bude letos pokrývat především mistrovství Evropy ve fotbale konané v Německu a následně letní olympijské hry v Paříži.

