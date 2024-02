Sporty TV začne vysílat 1. března v 15 hodin, pro diváky bude zdarma

Po opakovaných odkladech startuje nová sportovní televize Sporty TV. Vysílání zahájí v pátek 1. března v 15 hodin, a to vlastní diskusním pořadem, v němž představí celé své programové schéma včetně magazínů vlastní tvorby. Uvede ho Jiří Kalemba, který má 16 let zkušeností ze sportovního vysílání České televize a ve Sporty TV působí jako šéfredaktor. Programovou ředitelkou je Eva Dekařová, ředitelkou produkce Vendula Baxová. Sporty TV funguje pod skupinou Perinvest Group Tomáše Petery, jednoho z akcionářů sázkové kanceláře Tipsport, bývalého aktivního hráče tenisu a nyní tenisového trenéra. Peterova skupina dvě dekády pořádá sportovní i kulturní akce a zajišťuje sportovní management, v desítkách hokejových i florbalových hal též snímá zápasy kamerami s umělou inteligencí, a to vše nyní završí spuštěním televizního kanálu.

„Je na čase sportu něco vrátit.“ Tomáš Petera v rozhovoru popisuje, proč spouští Sporty TV

„Ne všechny sporty mají v televizi pokrytí, jaké si myslíme, že by si zasloužily. Ženský sport, mládežnický sport, ale i některé soutěže páteřních sportů,“ prohlásil na úterním představení nové stanice Jan Smíšek, výkonný ředitel Perinvest Group zodpovědný za Sporty TV. „Nechceme konkurovat velkým sportovním stanicím. Naší největší snahou je podpořit a popularizovat český sport. Zejména ten, který nemá z různých důvodů na televizních obrazovkách dostatečný prostor. Zaměříme se na domácí ligové soutěže, ženský a mládežnický sport. Součástí vysílání budou ale i soutěže zahraniční,“ dodal Smíšek, jenž se sportu v minulosti věnoval aktivně, v nejvyšší tuzemské lize volejbalu volejbalu odehrál sezónu za Odolena Vodu.

Na dotaz Médiáře uvedl, že cílem stanice je do roka a půl získat podíl na sledovanosti 0,3 %. Ten by podle Smíška měl stačit na to, aby Sporty TV byla díky reklamě provozně soběstačná. Obchodní model televize stojí právě na prodeji klasické reklamy, přičemž Sporty TV jednak disponuje vlastními obchodníky, jednak zvažuje nechat se obchodně zastupovat. Při prodeji reklamy hodlá cílit na diváky 15 až 69 let. Obchodním ředitelem Sporty TV je Milan Kalouš, se zkušenostmi z agentur Dentsu, Media Investments či z Regie Radio Music. Nová stanice spolupracuje na grafice se studiem Oficina, v oblasti produkce s Liveboxem (od něhož si půjčuje i přenosový vůz), odbavování zajišťuje Sat Plus, s níž v pražských Nuslích také stanice sídlí. Interní tým čítá podle zástupců stanice kolem deseti lidí, s komentátory a moderátory to bude dvacet až pětadvacet, s dalšími, kteří se na výrobě a vysílání podílejí, pak mezi čtyřiceti a padesáti.

Sledovat Sporty TV bude možné zdarma, bez nutnosti hradit poplatky. Terestricky bude šířena v Multiplexu 23 Českých Radiokomunikací, vedle toho jedná o zařazení do internetové televize se všemi třemi velkými operátory O2, T-Mobile a Vodafone a s řadou menších poskytovatelů, včetně SledováníTV či LepšíTV.

Co plánuje Sporty TV vysílat Hlavními pilíři vysílání budou nejvyšší ženské a mužské soutěže v házené, basketbalu, volejbalu a florbalu. Program doplní i 2. liga ledního hokeje, 2. fotbalová liga, hokejová extraliga juniorů, tenis, dostihy, americký fotbal, curling, baseball, boxlakros, bojové sporty, motorsport a další. „Divákovi chceme nabídnout maximální servis a v rámci současných trendů na poli sportovních přenosů ho vtáhnout do dění. Sport je o emocích a příbězích. Ty chceme co nejvěrněji zprostředkovat a předat. Chceme si budovat důvěru jednotlivých diváckých komunit, ať už jde o basketbal, florbal, házenou nebo volejbal. Roky jsem se věnoval sportům jako americký fotbal, curling nebo boxlakros. Takové sportovní přenosy chceme vysílat a společně šířit povědomí o jejich divácké atraktivitě. Vše navíc propojíme i se sociálními sítěmi, kde chceme hojně komunikovat a informovat o zákulisním chodu televize,“ říká šéfredaktor Jiří Kalemba, který v minulosti působil jako sportovní redaktor a komentátor České televize. V plánech jsou podle Kalemby i nové formáty talkshow, využití statistik či tvorba podcastů. Nová sportovní televize hodlá divákům nabídnout také přenosy italské basketbalové ligy, cyklistický závod Tour de Pologne, maraton z Říma nebo prestižní atletický halový mítink v Madridu. Ten se na obrazovkách objeví hned první vysílací týden. „Kromě madridského mítinku divákům hned ze startu nabídneme play-off zápasy florbalu a volejbalu, čtvrtfinále FIBA Europe Cupu a kvalitní italskou basketbalovou ligu, kde hrají euroligové týmy,“ upřesňuje Jan Smíšek, výkonný ředitel Perinvest Group, která televize bude provozovat. První vysílací týden na Sporty TV živý přenos volejbalové extraligy žen (Šelmy Brno – VK Královo Pole Brno)

světový atletický závod World Indoor Tour Madrid 2024

utkání hvězd 2. hokejové ligy

poslední kolo florbalové Livesport Superligy

italská basketbalová liga Emporio Armani Milano – Varese

předkolo play-off ČEZ volejbalové extraligy mužů

čtvrtfinále FIBA Europe Cupu Nymburk – Varese

osmifinále mužského florbalu

boxlacros Jižní město

italská liga Segafredo Bologna – Milano

čtvrtfinále ženského florbalu ČEZ Extraliga Přenosy z hokejových a florbalových hal Perinvest Group se dlouhodobě zabývá produkcí a supervizí sportovních a kulturních událostí s mezinárodním přesahem. Organizovala například Davis Cup, Fed Cup, Euroleague Basketball Final Four či mezinárodní turnaje WTA 500 a NHL. Dalším jejím projektem je streaming a produkce sportovních přenosů na digitálních platformách, a to díky automatickým kamerám s umělou inteligencí instalovaných v českých sportovních halách. „V tuto chvíli máme chytrými kamerami vybaveno 95 hokejových a 30 florbalových stadionů po celém Česku. Přenosy jsme dosud zprostředkovávali výhradně skrze platformy CzechIcehockey.tv a Ceskyflorbal.tv. Nyní určitě plánujeme některý obsah vysílat i na Sporty TV. Bude se jednat hlavně o 2. hokejovou ligu, extraligu dorostu a juniorů,“ dodává Jan Smíšek. Vlastní magazíny V čase mezi sportovními přenosy poběží magazíny vlastní tvorby. Podle programové ředitelky Evy Dekařové si kladou za cíl přilákat nejen sportovní publikum: „Jednou z hlavních myšlenek televize je také edukovat. V dnešní době naprosto postrádáme širokou platformu, která by přilákala mládež zpátky ke sportování, ať už na vrcholové nebo hobby úrovni, a dokázala jim nejen vysvětlit o čem konkrétní sport je, ale hlouběji se zamyslela nad systémem tréninku ve všech jeho aspektech.“ Proto Sporty TV nabídne edukativní pořady, které mají být návodem zejména pro rodiče, ale také pro trenéry a další sportovní nadšence. Svůj pořad Sám sobě koučem uvede mentální kouč Marian Jelínek , který mnoho let spolupracoval například s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. „Díky tomuto jedinečnému formátu mohou diváci projít self koučinkem, a to zcela zdarma a z pohodlí domova. Hned v prvních dílech se naučí ovládat myšlenky chtěné i nechtěné a spoustu dalších technik self koučinku,“ říká produkční ředitelka Sporty TV Venuše Baxová .

Do zákulisí sportu se diváci dostanou se světoznámým fyzioterapeutem Michalem Novotným. V jeho pořadu Sport bez obalu bude se svými hosty řešit aktuální témata, ale i zajímavé postřehy získané během své profesní kariéry, kdy léčil světové sportovní a hollywoodské hvězdy.

Pořadem TessFlow provede influencerka Tereza Peterová, která prostřednictvím rozhovorů přinese zajímavosti ze života sportovců, odborníků z různých sportovních odvětví, ale i hvězd českého showbyznysu.

S kuchařkou a účastnicí posledního ročníku MasterChef Česko Petrou Kamencovou se diváci v pořadu Zdravě na talíři naučí připravovat nutričně vyvážené pokrmy, které jsou nápadité, ale především vhodné pro všechny profesionální i hobby sportovce. Jakožto vášnivá cyklistka totiž moc dobře ví, jak svůj jídelníček správně nastavit a implementovat do tréninkového plánu. „Díky spolupráci s festivalem Sportfilm Liberec jsme do programové struktury mohli zařadit také české i zahraniční dokumenty a filmy ze sportovního prostředí. Plánujeme je divákům nabídnout vždy v pondělí večer," doplnila programová ředitelka Dekařová.

