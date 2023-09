Stanice pro seniory ČT3 se vrátí, do roka a půl

Archivní stanice ČT3, která byla během covidové pandemie určena hlavně starším divákům, začne znovu vysílat. Počítá s tím nastupující generální ředitel České televize Jan Souček. Kanál fungoval od března 2020 do prosince 2022. Do provozu by se mohl vrátit už za rok. „Na podzim 2024 až jaře 2025 dojde ke spuštění kanálu ČT3 v inovované podobě,“ slibuje ČT.

„Kanál se zaměří na diváky ve zralém věku a na jejich aktivní životní styl odpovídající současnosti. Zabývat se bude více i mezigenerační komunikací, mediální, finanční a digitální gramotností. Tedy tématy, která ve společnosti čím dál více rezonují a je po těchto diskusích společenská poptávka,“ informovala Česká televize v oficiální tiskové zprávě.

„Měl by nadále přinášet důležité věci z oblasti našeho archivu, ale na druhou stranu být i rádcem, průvodcem, pomocníkem seniorům a dalším lidem, kteří se chtějí dívat na toto poklidné vysílání v době, která bude nadcházet,“ prohlásil Milan Fridrich, staronový ředitel programu ČT, na pondělní tiskové konferenci, kde nový šéf ČT Souček představil svůj tým.

Spuštěním ČT3 reagoval Součkův předchůdce, končící generální ředitel ČT Petr Dvořák na společenskou situaci před třemi lety, kdy koronavirus drasticky omezil osobní setkávání. Program s archivními díly hlavně Československé televize se stal novým televizním společníkem především seniorů, nejohroženější skupiny obyvatel, kteří byli nuceni zůstávat doma. ČT3 odstartovala 23. března 2020 a do 31. prosince 2022, kdy ukončila vysílání, si ji podle údajů ČT pustilo 94 % lidí ve věku nad 64 let.

V rámci plánovaných úspor v zájmu udržet vyrovnané hospodaření České televize šéf ČT Dvořák loni na jaře oznámil, že šetření padne za oběť i ČT3. „Další pokračování kanálu ČT3 už není realizovatelné, a to do doby, kdy bude vyřešeno udržitelné financování ČT,“ vysvětloval tehdy. Teď –⁠ především poté, co vláda ohlásila plán po letech zvýšit televizní poplatky –⁠ se situace mění. Svědčí o tom pondělní slova ředitele programu Fridricha: „Musíte vnímat situaci ohledně financování jako komplexní, ČT3 byla určitým symbolem. Když skončila covidová atmosféra, převážila atmosféra, že by se mohla zrušit a už nebýt, i vzhledem k tomu, že se musí šetřit.“

„Kmetflix“ ČT3 chválili radní i diváci, po třech letech už ale na retrokanál nebudou peníze

„Letošní rok nás naučil, že ČT3 chybí, diváci ji měli rádi a jsem rád, že jsme se s Honzou Součkem shodli na tom, že bychom ji chtěli do portfolia vrátit,“ prohlásil Fridrich. „Protože nikdo nemá v Česku tak velký audiovizuální fond, jako má Česká televize, které během existence ČT3 byla schopná vytěžit i ty věci, které se nehodí na jiné kanály, už předtím existující –⁠ ČT1, ČT2, Art, částečně Déčko či ČT Sport.“ Ve vysílání ČT je podle Fridricha „dobré pokračovat“: „Navíc některé komerční stanice se u nás tak trochu inspirovaly a také zavedly svůj retro kanál, a to tak bohatý archiv nemají.“ Komerční TV Prima spustila vlastní archivní kanál Prima Star v červnu 2021. Konkurenční TV Nova naopak svůj retro kanál provozuje už od roku 2013, začínal pod názvem Telka, později změnil název na Nova Gold.

Už se hlásí inzerenti, avizuje Souček

Zastavení ČT3 mělo v letech 2023 a 2024 přinést České televizi úsporu celkem 120 milionů Kč, z čehož lze dovodit, že kanál přišel instituci v průměru na 60 milionů ročně. Stěžejní podíl nákladů na provoz ČT3 přitom představovaly provozní náklady, zejména odměny autorům a výkonným umělcům za znovuuvedení díla (takzvané reprízné). „Nám se podařilo ČT3 v posledním roce velmi zlevnit,“ tvrdí dnes Fridrich, „ale pokud ji budeme chtít obohatit, samozřejmě to bude něco stát.“

Podle ředitele Součka si peníze bude znovu žádat jak vysílání starých seriálů a magazínů, tak tvorba nových pořadů: „Jedna věc je vývoj formátů, kterými chceme doplnit archivní perly, druhá věc je zafinancování premiérové výroby, i třeba hrazení reprízného za archivní pořady.“

Vedle televizních poplatků od diváků by přitom část nákladů mohla pokrýt reklama. „Už v tuto chvíli mám signály od některých komerčních subjektů, z obchodní sféry, které by rády spolupracovaly s kanálem ČT3,“ uvedl Jan Souček. „A současně s Hynkem Chudárkem jako šéfem obchodu ČT chci vést debatu, jak bychom mohli zintenzivnit debatu s naším okolím o investicích do obchodních sdělení právě na takovém kanálu. Věřím, že se tato debata podaří zrealizovat během prvního pololetí příštího roku, abychom tím pádem měli jistotu udržitelné finanční podoby kanálu ČT3.“