StarDance chce v ČT většina Čechů. Co dalšího očekávají od médií veřejné služby?

Zábavní show jako StarDance v České televizi nebo Tobogan v Českém rozhlasu do programu médií veřejné služby patří. Vyslovila se pro to většina – konkrétně 54 % – dotázaných v čerstvém výzkumu provedeném Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Naopak 36 % bylo proti, zbylých 10 % neví nebo na to nemá názor.

Rovněž 54 % respondentů má za to, že by veřejnoprávní média měla provozovat „vlastní zpravodajský portál se samostatnou redakcí“ typu iRozhlas.cz, podobně 55 % je pro provozování webů a aplikací s obsahem na vyžádání (on demand) – v obou těchto otázkách je zhruba čtvrtina lidí proti a přibližně pětina se vyslovila nerozhodně.

Dotazníkové šetření mezi českou veřejností ohledně očekávání, hodnocení a ochoty platit za média veřejné služby proběhl v listopadu a prosinci 2023, kombinoval online a osobní dotazování, a to na souboru 1.700 osob reprezentativním z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti obce a používání internetu.

Výsledky sondy prezentovala výzkumnice Marína Urbániková minulý čtvrtek na půdě parlamentu, na semináři Proč potřebujeme média veřejné služby?, který svolali poslanci STAN jako pokračování debaty před chystanou velkou mediální novelou. Ta má po dlouhé době opět zvýšit poplatky za televizi a rozhlas a zároveň rozšířit okruh těch, kdo jsou povinni platit. Show StarDance v případě České televize, respektive zpravodajský web iRozhlas.cz v případě Českého rozhlasu jsou přitom tím, co ohledně produkce veřejnoprávních médií v tuzemsku budí největší vášně – u veřejnosti i zástupců komerčního sektoru.

Síť zpravodajů rozhodně ano, profily na sítích ne

Nejširší podporu veřejnosti mají tuzemská média financována poplatky od občanů v otázce udržování sítě zahraničních zpravodajů (pro je 79 % dotázaných), dále udržování sítě regionálních studií a zpravodajů (72 %), samostatných zpravodajských stanic jako ČT24 (72 %), velkých sportovních akcí typu olympiád (72 %), vzdělávacích webových portálů (70 %) a podpory filmové tvorby (67 %). Většina se kloní také k tomu, že do veřejnoprávního vysílání náleží přenosy populárních i menších sportů, stanice zaměřené na umění (například ČT Art) či určené seniorům (ČT3).

Naopak jen menšina míní, že úkolem médií veřejné služby je provozovat žánrové hudební stanice jako D-dur či vlastní hudební tělesa jako Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vůbec nejmenší podporu (32 %) získal provoz profilů na sociálních sítích, většina (51 %) je rozhodně či spíše proti, aby toto Česká televize a Český rozhlas dělaly.

Od veřejnoprávní televize a rozhlasu očekávají Češi nejvíc to, že budou přinášet přesné a nestranné informace o domácím i zahraničním dění, vzdělávat publikum a přispívat k boji proti dezinformacím. Dvě třetiny dotázaných čekají od České televize a Českého rozhlasu „kvalitní zábavu“. Relativně nejslabší očekávání veřejnosti se váže na přinášení sportu, i to si ale přeje víc než polovina respondentů.

Těsná většina se ve výzkumu vyslovila pro to, že česká společnost média veřejné služby potřebuje – i zde je ale třeba poukázat na to, že čtvrtina se přitom nestaví pro ani proti. V otázce, jak jsou Česká televize a Český rozhlas pro společnost důležité, je nerozhodná dokonce téměř třetina lidí.

