StarDance je největší integrátor společnosti v Česku, míní šéf programu ČT Milan Fridrich

Na dva miliony diváků, včetně zhruba 150.000 dětí ve věkuod 4 do 12 let, letos sledovalo StarDance, taneční show České televize vycházející z formátu britské veřejnoprávní BBC. Dvanáctý ročník licencované show vyvrcholil včerejším tříhodinovým přímým přenosem z pražského Výstaviště. Právě živě vysílané pořady, k nimž patří také volební studia a sportovní utkání, jsou podle programového ředitele ČT Milana Fridricha největší perspektivou televize jako takové i v éře streamingových služeb.

„Ptají se lidi, proč Česká televize má StarDance. Na to by byla spousta odpovědí, ale začnu od té nejjednodušší: Česká televize má ve svém kodexu, že se má starat o integraci společnosti. Víte, co je největší integrátor společnosti v této zemi? StarDance,“ argumentoval Fridrich v nedávném rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem.

„Dívají se na něj lidi, kterým je osmdesát let, i ti, kterým je pět let, dívají se na něj rodiny i solitéři. A co je ještě podstatné: diváci sledují, jak soutěžící vycházející ze své komfortní zóny,“ podotkl ředitel programu ČT s ohledem na účast sportovců či třeba herců známých z určitých typů rolí. „Najednou nejsou v rolích, jsou tam sami za sebe,“ pojmenoval Fridrich jeden z aspektů, který diváky StarDance baví. „Tanec je archetypální, je to jeden z největších kulturních statků. Proto je nám tak blízký,“ řekl také.

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

Česká televize letos odvysílala už 12. řadu taneční show, prvně ji uvedla na podzim 2006. Následovaly ročníky 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 a pak letošní. Ani ten není poslední: Česká televize si už zajistila vysílací práva na další dvě řady. „StarDance je nejdéle fungující zábavní pořad v České televizi v této struktuře,“ připomněl šéf programu.

Médiolog Jan Jirák či socioložka Irena Reifová soudí, že StarDance nemá v televizi veřejné služby co dělat. Naopak ministerstvo kultury konkrétně tímto pořadem argumentuje při plánu zákonem navýšit poplatky za ČT. „V případě České televize výše poplatků pozitivně ovlivní [...] atraktivní vlastní tvorbu typu StarDance, která nejen baví, ale i kultivuje,“ prohlásil resort v čele s ministrem Martinem Baxou (ODS) začátkem září.

Sledujte celý rozhovor s Milanem Fridrichem

Milan Fridrich, který v ČT působí téměř 18 let a ředitele programu dělá už 12 let, dále v rozhovoru přibližuje, jak se bude měnit program veřejnoprávní televize za nového generálního ředitele Jana Součka a jaké novinky v nejbližší době přijdou do vysílání. Popisuje také svou dosavadní spolupráci se Součkovým předchůdcem Petrem Dvořákem.

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

