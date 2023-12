StarDance letos sledovalo 1,6 milionu dospělých a přes sto tisíc dětí

Celková průměrná sledovanost 12. řady taneční show StarDance na programu ČT1 letos činila 1.596.000 dospělých diváků (nad 15 let) plus 118.000 dětí (od 4 do 14 let), při podílu 41,97 %. Dalších 19.000 diváků starších čtyř let se na taneční show dívalo živě na internetu a průměrně 45.000 si ji na internetu v následných sedmi dnech pustilo odloženě. Celkový zásah (v cílové skupině 4+) dosáhl bezmála na 4,5 milionu.

„Právě skončená dvanáctá řada vyvolala mezi diváky největší ohlas od druhého ročníku v roce 2007,“ oznámila Česká televize, která show uplynulých deset sobotních večerů uváděla. Finálový večer v sobotu 16. prosince přilákal k televizním obrazovkám a k displejům 1.678.000 dospělých a 131.000 dětí, share byl 43,73 %.

„Zájem diváků, jejich hodnocení a komentáře vůči kvalitě pořadu ukazují, že StarDance na veřejnoprávní Českou televizi jednoznačně patří, ostatně stejně jako původní formát na veřejnoprávní BBC,“ prohlásil programový ředitel ČT Milan Fridrich. Ten už dříve řekl, že StarDance je „největší integrátor společnosti v této zemi“.

Médiolog Jan Jirák či socioložka Irena Reifová soudí, že StarDance nemá v televizi veřejné služby co dělat. Naopak ministerstvo kultury konkrétně tímto pořadem argumentuje při plánu zákonem navýšit poplatky za ČT. „V případě České televize výše poplatků pozitivně ovlivní [...] atraktivní vlastní tvorbu typu StarDance, která nejen baví, ale i kultivuje,“ prohlásil resort v čele s ministrem Martinem Baxou (ODS) začátkem září.

Celosvětově úspěšný pořad britské veřejnoprávní BBC vysílá ČT od roku 2006 a v uplynulých 11 ročnících uspělo devět hereček či herců a dva sportovci. Česká televize už má zakoupena práva na další dva ročníky.

