Startuje platforma Seznam Médium, autorům umožní vydělat na reklamě

Česká internetová jednička Seznam.cz spustila další službu, kterou napojí do sekce Newsfeed na své domovské stránce, tedy ke klíčovému zdroji návštěvnosti na tuzemském internetu. Novinkou je blogovací platforma Seznam Médium, prostor pro publikování autorských článků a komentářů. „Po diskusním modulu je to další krok v naší strategii socializace a platformizace Seznamu,“ řekl člen představenstva firmy Matěj Hušek.

Spuštěním nové platformy Seznam.cz přidává další obsahovou oblast, kterou budou plnit zejména externí tvůrci. Tím opět rozšíří prostor pro umísťování reklamní sdělení, který prodává klientům. Už teď do svého feedu na domovské stránce „nasává“ texty, videa a audio (podcasty) z jiných webů, teď hodlá sdružit i tvorbu solitérních autorů.

Psát na Seznam Médium mohou všichni, kdo tím neporuší platné zákony a nebudou se schovávat za mylnou identitu. Podmínky služby také zakazují erotický nebo sexuálně explicitní obsah, i komerční obsah či texty, které odkazují na zpoplatněný celý text. Příspěvky také podle Seznamu „nesmí obsahovat překlepy, pravopisné chyby, texty psané verzálkami (velkými písmeny) nebo texty, které užívají nadměrné množství znaků (například vykřičníky, otazníky a jiné). Vůbec první příspěvek na Seznam Médium napsal zakladatel a majitel Seznamu Ivo Lukačovič. Publikují tam třeba i Amnesty International, Člověk v tísni či Nadace Via, nebo také autoři podcastu Kecy a politika.

Na Seznam Médium podle podmínek služby nelze recyklovat články, které už vydavatelé posílají do Newsfeedu na homepage Seznamu. V Newsfeedu se ale původní texty mohou objevit. „Příspěvky budou následně procházet naši editoři a ty nejlepší zařadí do algoritmicky doporučovaného Newsfeedu. Články se tak dostanou na naši domovskou stránku,“ vysvětluje fungování služby Martin Štverák, produktový manažer Seznamu. Editoři nemají zasahovat do obsahu jednotlivých textů, ale mají s autory komunikovat v případě výskytu hrubých gramatických chyb či porušení dodržování podmínek služby.

Všechny texty, které uživatelé nahrají do Seznam Médium, se vzápětí objeví na jejich autorských profilech, které budou veřejně dostupné. Všichni zapojení autoři budou mít také od Seznamu k dispozici sadu fotografií, kterou budou moct využívat k vizuálnímu oživení svých příspěvků. Podmínkou k publikování je mít přihlašovací účet na Seznamu.

Autoři mohou na svých textech také vydělat, získat podíl z reklamy zobrazené u svých textů. „V případě, že články jednoho autora získají dohromady přes 100.000 zobrazení, může se takový autor zapojit do partnerského programu Seznamu a svůj obsah monetizovat. Rozdělíme se s ním o příjmy z reklamy zobrazené u jeho článků,“ říká Jiří Vítek, ředitel divize obsahových služeb a sociálního ekosystému Seznamu.

Seznam Médium poběží na technologické platformě ČNS-X, publikačním systému, který využívají všechny obsahové služby Seznamu.