Startuje ženská reklamní agentura Nuagencía

Kateřina Horká a Sabina Samuel z kreativního studia Heels Make Deals a Natálie Jelínková a Kristýna Ruslerová z produkční agentury Mañana Production zakládají novou agenturu Nuagencía, kterou představují jako „new age světa reklamy“. „Na českém trhu chybí komplexní řešení, jedna agentura, která by zaštítila komplexní kampaň včetně produkčního řešení a dokázala efektivně pracovat s tak často podceňovanou cílovou skupinou žen,“ shrnují reakce, kterých se jim dostává od klientů i zákazníků.

„Mnohokrát se nám stalo, že nás klient přizval k projektu, který byl původně briefován zavedeným velkým agenturám a výsledkem nebylo nic, co by cílovku oslovilo, nebo se dokonce stalo základem pro vytvoření dlouhodobého vztahu zákazníka k dané značce. Ty situace dost často vypadají tak, že v místnosti sedí skupina mužů s odlišným smýšlením, kteří dávají dohromady komunikaci značky pro ně demograficky vzdálenou cílovou skupinu mladých žen. Z toho většinou nevznikne nic, co by splnilo účel,“ říká kreativní ředitelka Heels Make Deals Horká.

S kolegyněmi argumentuje tím, že majoritní část nákupní síly tvoří právě ženy. S odkazem na výzkum od Yankelovich Monitor & Greenfield uvádějí, že až 85 % všech nákupních rozhodnutí každý den dělají právě ženy, přesto až 70 % žen podle téhož výzkumu tvrdí, že se reklamou necítí pochopeny a nedokáží se s ní ztotožnit. Společně proto chtějí usilovat o to, aby ženy byly víc zastoupeny jak v tvůrčím procesu, tak aby už nebyly zobrazovány jen jako „věčně usměvavé a spokojené ve své každodenní zálibě obskakování domácnosti a rodiny, navíc s dokonalou vizáží a na dvaceticentimetrových podpatcích“.

„Nuagencía je pro nás způsob jak zajistit klientovi hladký průběh projektu, kreativní full-service, bez nutnosti propojovat kreativní agenturu s externí produkcí,“ doplňuje producentka Jelínková. „Zároveň nás pojí vize přistupovat k reklamě s empatií, věříme, že reklama má vzbuzovat emoce. Ženy v business světě stále neoplývají takovou jistotou jako muži a často bývají spíše sólistky, které si střeží svou těžce vydřenou pozici. My ale věříme, že těch největších úspěchů můžeme dosáhnout propojením našich silných stran, skill setů, které jsou unikátní a dokáží tak do světa reklamy vnést něco, co tu ještě nebylo - jak na českém, tak zahraničním trhu.“

Nově vzniklé spojení nabízí full-service včetně tvorby vizuálních identit, print & packaging materiálů, reklamních kampaní, online marketingu, strategií i obsahu na sociální sítě, produkci spotů, animací, vizuálních efektů, fotografických služeb, ilustrací či postprodukce. Příkladem komplexního projektu je vznikající nová komunikační platforma české značky Gynella, jednoho z brandů rodinné společnosti Heaton Group, v oblasti ženského intimního zdraví. Agentura se hodlá soustředit i na evropský a také americký trh. Právě tam má studio Heels Make Deals svou zahraniční klientelu a působí se zastoupením v New Yorku.