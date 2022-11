Startup z Prahy inovuje sdílení hesel. Passwd sází na odlišnou architekturu a má s ní velké plány

Passwd vyhledávají nejen technologické firmy z celého světa, ale i kreativní agentury a malé startupy všeho druhu. A není se čemu divit. Za vznikem Passwd jsou lidé, kteří mají podobnou DNA. Nápad na Passwd se zrodil ve chvíli, kdy právě takový nástroj sami potřebovali ve vývojářské firmě Ackee – a tak si vyvinuli bezpečné řešení, které neukládá hesla u třetích stran. Teď se o něj dělí s celým světem.

Když to nemáš, tak si to vytvoř

Úplně první nápad na Passwd vznikl v Karlíně ve vývojářské agentuře Ackee. Josef Gattermayer, který mimo jiné vyučuje předměty informační bezpečnosti na ČVUT, spolu s kolegy hledal vhodné a především bezpečné řešení pro sdílení hesel uvnitř týmu. V žádné z dostupných aplikací se však nesetkávaly vysoké požadavky na bezpečnost s uživatelsky přívětivým designem a jednoduchostí. Nezbývalo tedy než si vytvořit vlastní nástroj, který místo ukládání hesel u třetí strany hostuje hesla přímo u uživatele.

Jedna věc je naprogramovat řešení pro vlastní potřebu, druhá věc je udělat z malého projektu Passwd produkt škálovatelný do celého světa. Klíčovou část produktu a vývoje řídí Marek Mouček, který má zkušenosti z řízení projektů například pro WWF (Světový fond na ochranu přírody) nebo českou zpravodajskou platformu FlashNews. „Když chcete uspět, musíte nejen držet krok s dobou, ale být o kousek napřed. Proto se v Passwd snažíme přistupovat k vývoji agilně a nebojíme se zkoušet nové nápady. Některé vznikají na základě sofistikovaných průzkumů, ale zkoušíme i věci, které vzejdou z feedbacku v týmu,“ říká Mouček.

Podobně to vidí i nový člen týmu Otto Libal, marketingový stratég, který má za sebou třeba online kampaně pro politické strany, různé české brandy nebo pomoc s rozjezdem startupu Spaceflow.io. „Když mě kluci z Passwd oslovili s tím, jestli bych se nechtěl podílet na přeměně víceméně garážového startupu na světového hráče, ani vteřinu jsem neváhal. Z prototypu jsem byl nadšený, kluci vědí, co dělají, a mají velké ambice. To je důležité,“ říká Otto.

Revoluce ve sdílení hesel

Standardní správci hesel fungují obvykle na principu ukládání hesel do cizí databáze. I přes to, že je databáze samozřejmě šifrovaná, tým Passwd zde už z principu vidí bezpečnostní hrozbu. Ta se týká architektury většiny aplikací pro sdílení hesel. Passwd je proto postavený jako cloudová aplikace, která se instaluje na Google Cloud Platform daného uživatele. To znamená, že po instalaci už se k datům nikdo z Passwd nedostane. Kromě inovativního přístupu k bezpečnosti se aplikace vyznačuje i nezvykle přívětivým uživatelským prostředím, srozumitelností a čistým designem. „Většina password manažerů, správců hesel chcete-li, které jsou na trhu, vznikla klidně před 10 a více lety. A ty novější stále kopírují staré trendy a zvyklosti. Jak bezpečnostní architekturou, tak designem a přístupem k uživatelům jako takovým. My jsme zvolili vlastní cestu.Věříme, že je to ta správná a chceme z ní udělat nový standard,“ dodává Otto Libal, který se stará o marketing a obchodní růst Passwd.

Aplikace je navázaná na službu Google Workspace, což týmům znatelně usnadňuje její zavedení – uživatelské účty a skupiny se totiž hned na začátku automaticky přenesou do nového účtu v Passwd a je možné je ihned používat k přidělování přístupu k jednotlivým heslům. Nedávno také bylo spuštěno nové rozšíření pro prohlížeče, které uložená hesla automaticky vyplňuje do přihlašovacích formulářů.

Produktový tým při vymýšlení aplikace ponechal pouze to nejdůležitější. „Chtěli jsme udělat appku bez rušivých funkcí. A sami ji používáme, takže co přebývalo, to jsme vyhodili, a co nám chybělo, to jsme přidali,“ vysvětluje proces šéf produktu a vývoje Marek Mouček. Samozřejmostí je tak dvoufaktorová autentizace přes spolehlivou službu Google Single Sign-on, kategorizace pomocí tagů nebo možnost přidělovat práva jednotlivcům či celým skupinám. Dodává, že „někdy je třeba řešit věci za běhu, takže jsme brzy přidali i aplikaci pro telefony”.

Do roka a do dne

A kde chce být Passwd za rok? Cíle rozhodně nejsou malé. Aktuální plán je růst obratu minimálně o 500 %. V tuto chvíli má Passwd přes 2 500 uživatelů z celého světa a 6 lidí ve stálém týmu. „Cybersecurity sektor je náročný v tom, že vyžaduje preciznost a ta zase potřebuje čas. Nechceme nic uspěchat, ale pořád máme startupového ducha a musíme do toho šlapat, co to jen jde,“ komentuje Otto. Růst tým očekává i bez výrazného zdražování služeb. „Nechceme uživatele dojit, ale být prostě go-to řešení pro malé i velké týmy,“ dodává Marek.

Zkuste si Passwd sami, je to jednoduché

Passwd si může vyzkoušet každý během několika minut. Nicméně aplikace je určená pro uživatele Google Workspace, tudíž je k tomu zapotřebí Google účet. Dostupná je i zkušební verze pro týmy a díky jazykovým mutacím mohou aplikaci používat pohodlně i mezinárodní týmy. A to nejen pro prohlížeče, ale i jako Progressive Web App (PWA) pro telefony a počítače. Třešničkou na dortu je, že Passwd podporuje své české kolegy. Nabízí totiž českým týmům slevy a hladkou migraci z dosavadních nástrojů, které případně týmy používají. Stačí napsat na Passwd e-mail.

Text je placenou propagací studia Ackee