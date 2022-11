Startupy, které jsou vidět. Topic PR pomáhá firmám vstupovat na trh

„PR kampaně umí přinést vysokou hodnotu. Důležité je ale myslet i na některá rizika, která mohou ovlivnit její úspěšnost. Pokud novináři firmě nebo člověku nedůvěřují, dokáží zdevastovat téměř jakékoli investice do reklamy. Příkladem je nedávný reputační debakl platformy Xixoio, která slibovala revoluci finančního trhu. Série mediální kritiky nejen vymazala nákladnou kampaň, ale nejspíš nevratně poškodila reputaci společnosti. Když ale klient a agentura najdou společnou řeč, dokáže PR pomoci nejen se vstupem na trh, ale raketově urychlit růst firmy,” říká CEO agentury Topic PR Karel Pluhař.

Z nulového tržního podílu na 40 % za rok

Diana Biotechnologies začala na jaře 2020 s nástupem covidové pandemie vyvíjet vlastní ultracitlivé PCR testy. Jako vyzyvatel trhu s nulovým podílem potřebovala firma výsledky své práce rozšířit mezi širokou veřejnost, soukromé laboratoře i nemocnice.

Komunikace probíhala především prostřednictvím PR. Diana Biotechnologies sdílela s médii nejnovější vědecké poznatky o pandemii, informace o vývoji testů a došlo i na vyvracení mýtů. Základem komunikační strategie bylo poskytovat výhradně vědecky ověřené informace a nenaskakovat na alarmistické PR.

Díky důvěře novinářů v poskytnuté informace se stali zakladatelé Diana Biotechnologies Václav Navrátil a Martin Dienstbier jedněmi z nejcitovanějších expertů. Zpráva o nových a především dostupných testech se rychle dostala k odběratelům a PCR testy od Diana Biotechnologies během jediného roku tvořily 40 % všech testovacích kapacit v Česku. Základem úspěchu byl jednoznačně špičkový a potřebný produkt. A dnes, když už naštěstí covid není nejdůležitější událostí, zůstává Diana Biotechnologies společností se renomovanou reputací a slibnou budoucností.

Klíčový trh pro úspěšný fintech

PR kampaní se rozhodl svůj letošní vstup na český a slovenský trh podpořit také litevský startup Kevin, zprostředkovatele plateb z účtu na účet sahající po titulu dalšího evropského jednorožce. Příběh ambiciózní firmy zaujal desítky českých a slovenských novinářů a neměl tak šanci uniknout ani decision makers v e-commerce. Ti si nenechali šanci na snížení karetních poplatků ujít a Česko se za několik měsíců zařadilo mezi klíčové a perspektivní trhy.

Jiný a třeba i nemyslitelný pohled na věc

Společnost Welcome to the Jungle, s tváří Honzy Klusoně, se chtěla stát novým zásadním hráčem na českém trhu práce. Cílem ale nebylo konkurovat zavedeným HR tvářím, nýbrž vytvořit si svou vlastní kategorii. Před nástupem platformy WTTJ se v médiích v souvislosti s trhem práce hovořilo nejčastěji o průměrných mzdách či pěti tipech, jak si říct o přidání. To se ale nová platforma rozhodla změnit a otevřít témata spokojenosti v zaměstnání nebo udržitelné práce. Ukázalo se, že taková témata české novináře i čtenáře zajímají. Diskuse o kvalitě práce a spokojenosti v ní jsou dnes už stejně důležité jako mzda. Ostatně, v tento trend udržitelnosti věří i velké množství firem od nadnárodních gigantů až po začínající startupy, které na WTTJ inzerují. Nenabízejí jen pozici a mzdu, ale i firemní kulturu, nové benefity a prostředí pro rozvoj. Zkrátka faktory, které obyčejný inzerát už přerostly.

„Jako mladší a dravá agentura rádi podporujeme firmy, které chtějí svoji komunikaci výrazně posunout. Nezáleží na tom, jestli jde o startup, nebo lídra oboru se stoletou historií. Zásadní je chuť společně hledat příležitosti a mířit na skvělé výsledky. Spolupráci bereme jako příběh, na jehož úspěšném pokračování se chceme podílet,“ uzavírá Karel Pluhař.

Text vychází v rámci placené spolupráce se skupinou Near & Dear Group