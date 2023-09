Stažení „velké mediální novely“ žádají vedle komerčních televizí i vydavatelské domy

Oborové asociace mediálních domů Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Unie vydavatelů jsou další, kdo protestuje proti takzvané velké mediální novele. Obě asociace požadují po vládě, aby čerstvě představený zákon stáhla z legislativního procesu. Návrh novel zákonů o České televizi, o Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích je podle nich nepřiměřený a vychyluje rovnováhu mezi komerčními a veřejnoprávními vydavateli zpravodajství. Podobně jako velké komerční televize vydavatelé požadují, aby mu předcházela odborná diskuse za jejich účasti.

Podle novely by se měl od začátku roku 2025 zvýšit poplatek za ČT ze 135 na 160 Kč a ze 45 na 55 Kč za Český rozhlas. Zároveň by se měla rozšířit skupina povinných poplatníků - domácnosti by musely nově platit i za mobily, firmy od pěti zaměstnanců výš pak podle počtu pracovníků.

„Norma v sobě neobsahuje žádná ustanovení, která by zakládala obavy z nevyváženosti trhu, princip financování veřejnoprávních médií zůstává stále stejný. Z koncesionářských poplatků. Objem reklamy se u veřejnoprávních médií nijak nezvyšuje nad stávající stav,“ reagovala pro agenturu ČTK Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury. Podle předkládajícího resortu se zainteresované subjekty mohou k návrhu vyjádřit v probíhajícím meziresortním připomínkovém řízení.