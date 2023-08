Štěpán Dlouhý získal 5 % v Premium Media Group, přichází Barbora Vávrová

Vydavatelství Premium Media Group, které se soustředí na vydávání tištěných prémiových a firemních magazínů, získá nového menšinového akcionáře, stal se jím Štěpán Dlouhý, který firmu dva roky řídí. Získal 5 %, majoritních 95 % drží právník Jaroslav Havel z advokátní kanceláře Havel & Partners. Do managementu současně přichází Barbora Vávrová, a to na nově vytvořenou pozici ředitelky péče o strategické klienty. Vávrová se zaměřuje na vytváření synergických vazeb mezi jednotlivými subjekty skupiny Havlových firem.

Vydavatelství produkuje vlastní tituly Estate, Architect+, Premium Ski, Premium Golf, Premium Brno a Art Antiques. Firemní tituly vydává pro Audi, Raiffeisenbank či Exclusive Tours. „I letos maximálně usilujeme o udržení každoročního růstu obratu i zisku. Nástup Barbory Vávrové by nám měl pomoci tyto cíle splnit. Chceme se také zaměřit víc na oblasti, které jsme dosud především testovali, jednou z nich je vydávání knih,“ říká Dlouhý. Firma už vydala knihy Architekti, Dřevo! nebo Czech It Out.